Юрист предупредил о блокировке банковских счетов

Центробанка. Блокировка банковских счетов часто происходит в тех случаях, когда на денежный счет направляются средства из сомнительных источников, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. По его словам, выявляют такие операции не люди, а поисковые алгоритмы, в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга

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«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — рассказал юрист.

Кроме того, подозрительными бывают однообразные переводы, которые выполняются в течение нескольких дней подряд с последующим снятием денежных средств в срок менее суток.

Как отмечается, блокировка применяется в рамках 115 федерального закона о противодействии коррупции, терроризму, обналичиванию и отмыву денежных средств.

Кредитные организации часто собирают статистику, кто снимает средства с карты и обналичивает их, указывает эксперт. В каждом банкомате встроена камера, и если один человек в течение короткого времени приходит и снимает с карты денежные средства, которые принадлежат разным юрлицам, то данные карты также могут быть заблокированы.

Блокировка может произойти в случае перечисления на счет крупной суммы, подсказывает специалист. Счет могут заблокировать, а банк, в свою очередь, может потребовать раскрыть источник происхождения суммы. По словам эксперта, это особенно рискованно при наличии низкого источника дохода.

Бывают и случаи, когда налоговая служба направляет определенные указания. Если имеется большая разница между доходами, банковский счет может быть также заблокирован, отмечает Петропольский.