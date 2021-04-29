Россияне бросились массово забирать валюту из банков

В марте банки зафиксировали существенный отток вкладов в валюте — $946,5 млн, что является самым большим показателем с октября 2020 года. Об этом пишут «Известия».

Также выявлено и замедление прироста средств на таких счетах - почти в 13 раз.

Такая тенденция не удивляет, пишет издание. Доходность по депозитам в валюте близка к нулю и даже бывает отрицательной. Граждане находятся в поисках способов приумножения сбережений, в этой связи активно несут валютные накопления на фондовый рынок.

Если два года назад была возможность открыть валютный депозит в долларах США, например, под 1,5–2,5% годовых, то сегодня и 0,5% годовых является выгодным предложением. Потому граждане выступают против пролонгации, указывает аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

В 2021 году ажиотаж подогревается закрытием программы ипотечного кредитования с господдержкой, которая будет действовать до июля 2021 года, подчеркивает Сысоев. По его словам, вкладчики изымают средства, для того чтобы их перенаправить в недвижимость. Ситуация также обусловлена закрытием границ, ведь держать крупные суммы в валюте на счетах в банке для грядущих поездок не имеет смысла.