Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россияне бросились массово забирать валюту из банков

Лера Букина
1 час назад
В марте банки зафиксировали существенный отток вкладов в валюте — $946,5 млн, что является самым большим показателем с октября 2020 года. Об этом пишут «Известия».
Также выявлено и замедление прироста средств на таких счетах - почти в 13 раз.
Такая тенденция не удивляет, пишет издание. Доходность по депозитам в валюте близка к нулю и даже бывает отрицательной. Граждане находятся в поисках способов приумножения сбережений, в этой связи активно несут валютные накопления на фондовый рынок.
Если два года назад была возможность открыть валютный депозит в долларах США, например, под 1,5–2,5% годовых, то сегодня и 0,5% годовых является выгодным предложением. Потому граждане выступают против пролонгации, указывает аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.
Альтернатива вкладу в долларах или евро - приобретение иностранных акций за валюту через Санкт-Петербургскую биржу, заявил вице-президент QBF Владимир Масленников.
В 2021 году ажиотаж подогревается закрытием программы ипотечного кредитования с господдержкой, которая будет действовать до июля 2021 года, подчеркивает Сысоев. По его словам, вкладчики изымают средства, для того чтобы их перенаправить в недвижимость. Ситуация также обусловлена закрытием границ, ведь держать крупные суммы в валюте на счетах в банке для грядущих поездок не имеет смысла.
Ранее «Рамблер» сообщал, что лидерами по оттоку средств стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.
Личный счет,Видео,Владимир Масленников,Санкт-Петербургская биржа,Альфа-банк,Банк ВТБ,Сбербанк России,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители