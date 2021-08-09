Пока вы в маске: Спрогнозировано будущее коронавируса

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса

Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной "простудой", считает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Он предположил, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и засильем инфекции.

Эксперт рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Симптомы постковидного синдрома могут развиться даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. "Наиболее часто симптомы постковидного синдрома проявляются через четыре недели", - уточнила она.

Треть компаний выступили за увольнение антипрививочников

По данным исследования компании-разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан", проведенного совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, треть руководителей российских компаний (34,6%) считает, что сотрудников-антипрививочников следует увольнять: при этом 24,8% из них отметили, что делать это стоит лишь в случае, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации, 5% откажутся от такого сотрудника, поскольку боятся получить штраф. 65,4% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя.

Врач назвал симптомы лёгкого течения коронавируса

Лёгкие симптомы заболевания COVID-19 перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. "Если человек заразился коронавирусом и его болезнь протекает в лёгкой форме, то речь в такой ситуации идёт о проявлениях, напоминающих симптомы обычной простуды", — рассказал медик. Если же у человека возникают одышка при минимальной ходьбе, резкая слабость и общее недомогание, это говорит о том, что у человека тяжёлая форма COVID-19.

В «Векторе» оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19