Путин анонсировал повышение зарплат учителям, но сделал оговорку

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», - заявил президент в ходе встречи с учителями и учениками.