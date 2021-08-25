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Путин анонсировал повышение зарплат учителям, но сделал оговорку

Лера Букина
17 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов. Однако, по его словам, нужно ориентироваться на бюджетные возможности страны, сообщает РИА Новости.

Путин анонсировал повышение зарплат учителям, но сделал оговорку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», - заявил президент в ходе встречи с учителями и учениками.

Личный счет,Владимир Путин,РИА Новости,
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