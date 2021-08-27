Эксперты: автомобили подорожают на 5% до конца года

"Цены будут расти. Это связано с колебанием курса рубля по отношению к доллару и евро. Я думаю, что на этот фактор придется около 1-2% роста тем. К тому же играет роль дефицит комплектующих, в первую очередь, микроэлектроники. Заводы останавливаются, и дефицит наблюдается и у премиальных марок, и у автомобилей, которые приходят к нам из-за рубежа, и у тех, что собираются в России. "АвтоВАЗ" стоит вторую неделю, и будет стоять еще", - заявил он.