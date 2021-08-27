Эксперты: автомобили подорожают на 5% до конца года

Рост цен на автомобили в РФ составит примерно 5% до конца года. Об этом "Рамблеру" рассказал автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
"Цены будут расти. Это связано с колебанием курса рубля по отношению к доллару и евро. Я думаю, что на этот фактор придется около 1-2% роста тем. К тому же играет роль дефицит комплектующих, в первую очередь, микроэлектроники. Заводы останавливаются, и дефицит наблюдается и у премиальных марок, и у автомобилей, которые приходят к нам из-за рубежа, и у тех, что собираются в России. "АвтоВАЗ" стоит вторую неделю, и будет стоять еще", - заявил он.
По словам Моржаретто, все эти факторы отразятся и на росте цен на вторичном рынке, который также столкнулся с дефицитом количества машин.
"Люди сейчас экономят. Если раньше новый автомобиль находился на руках 4 года, то сейчас уже 7. Соответственно, как и на первичном рынке, предложение ограничено. Я думаю, что суммарный рост цен на автомобили составит около 5%", - добавил эксперт.
Ожидает роста цен на автомобили и руководитель программы "Главная дорога" Илья Скрябин. По его словам, активного роста цен стоит ожидать с сентября.
"Рост будет, начнется с сентября. В первую очередь, это удорожание комплектующих, а главное - микроэлектроники, которой не хватает никому абсолютно, и заводы просто стоят из-за этого. Машины сейчас тоже в дефиците, много где очередь на новые автомобили составляет 3 месяца", - заявил он.
Скрябин также ожидает роста на вторичном рынке, который всегда живо реагирует на конъюнктуру рынка первичного. Эксперт считает, что основная волна удорожания начнется в сентябре.
"Вторичка сейчас уже обгоняет первичку по темпам роста цен. К сентябрю, когда обычно происходит покупка машин, цены еще поднимутся. Поэтому вот сейчас еще есть неделя-две, чтобы поторговаться, пока все не подорожало", - отметил эксперт.
Согласен с выводами своих коллег и автоэксперт Андрей Ломанов.
"Автомобили будут дорожать и дальше, у нас идет инфляция, возник дефицит. Вторичный рынок тут - зеркало первичных продаж, так что тут тоже будет быстрый рост цен", - заявил Ломанов.
Ранее опрошенные РИА Новости дилеры сообщили, что в третьем квартале 2021 года они ожидают роста цен в размере 1-5%. А на вторичном рынке рост цен за первые полгода 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 составил около 25%.