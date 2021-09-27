«Это неизбежно»: Эксперт о росте тарифов ЖКХ

Создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура в разговоре с «Рамблером» оценил планы повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, сделав их экономически обоснованными.
«Рано или поздно это было неизбежно в силу того, что сейчас весь рост тарифов установлен предельным индексом. Он устанавливается в среднем в размере инфляции - порядка четырех процентов для всех регионов. И то, что он плюс-минус одинаков для всех регионов, для всех ресурсников - это, наверное, стратегически неверная вещь. Потому что разные сети требуют разных вложений, разной модернизации, разной капиталоемкости. Где-то износ больше, где-то он меньше. Где-то потребность больше в этом году, где-то она будет выше через два-три года. Поэтому вопрос, связанный с установлением экономически обоснованных тарифов, рано или поздно в любом случае должен был встать. Понятно, что в том или ином варианте соответствующая инициатива будет реализована. Это объективная необходимость. Невозможно, чтобы везде рост тарифов был одинаковым», - сказал специалист.
Вместе с тем Степура затруднился оценить темпы роста тарифов на коммуналку в России, назвав этот вопрос «непредсказуемым».
«Все будет зависеть от того, какие инвестиционные программы будут реализовываться в регионах, какая будет модернизация инфраструктуры, по какому виду услуг. Поэтому сказать заранее, что рост тарифов будет, например, 5-10-12 процентов, невозможно. Это будет определяться в конкретном регионе, по конкретному виду услуг, в соответствии с конкретными программами модернизации инфраструктуры, которые будут приниматься. И поэтому в этой части важно, как будут устанавливаться правила для регионов: каким образом будут приниматься программы, кем они будут утверждаться, насколько экономически обоснованными они будут. Эти вопросы, с одной стороны, будут решаться на уровне регионов. С другой стороны, должны быть очень четкие, жесткие, понятные и прозрачные федеральные правила», - отметил он.
Такой подход предполагает больший рост тарифов, чем был всегда. В связи с этим одновременно с предложением по поводу увеличения тарифов с точки зрения экономического обоснования должен очень жестко решаться вопрос, связанный с социальной поддержкой наиболее незащищенных слоев населения, отметил эксперт. Он напомнил о федеральном ограничении допустимой доли расходов семейного бюджета на на оплату ЖКУ в размере 22 процентов от совокупного дохода семьи.
«Но регионы могут устанавливать меньший процент. Например, в Москве установлено всего лишь десять процентов. То есть если у вас доля затрат на жилищно-коммунальные услуги превышает десять процентов, то вы имеете право на субсидии... Уже обсуждался вопрос о том, что на федеральном уровне этот показатель должен быть снижен с 22 хотя бы до 15 процентов, чтобы максимально защитить население. Если уж речь идет об экономически обоснованных тарифах, о том, что планируют убрать перекрестное субсидирование при установлении тарифов и тому подобное... Вопрос социальной политики здесь очень важен. И рассматривать увеличение тарифов в отрыве от социальной политики, на мой взгляд, просто недопустимо», - добавил Степура.
Ранее «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина в адрес правительства сообщили, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России хотят поднять до экономически обоснованных. Данный вопрос прорабатывают Федеральная антимонопольная служба, министерство труда, Минэкономразвития, министерство финансов России. Как предполагается, тарифы будут установлены, исходя из соответствия планам по ремонту и модернизации инфраструктуры. В этом случае платежи по услугам ЖКХ могут начать расти выше уровня инфляции. Предполагается компенсировать повышение тарифов, однако льготу получат отдельные категории россиян из числа социально незащищенных.