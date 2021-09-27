«Это неизбежно»: Эксперт о росте тарифов ЖКХ

«Рано или поздно это было неизбежно в силу того, что сейчас весь рост тарифов установлен предельным индексом. Он устанавливается в среднем в размере инфляции - порядка четырех процентов для всех регионов. И то, что он плюс-минус одинаков для всех регионов, для всех ресурсников - это, наверное, стратегически неверная вещь. Потому что разные сети требуют разных вложений, разной модернизации, разной капиталоемкости. Где-то износ больше, где-то он меньше. Где-то потребность больше в этом году, где-то она будет выше через два-три года. Поэтому вопрос, связанный с установлением экономически обоснованных тарифов, рано или поздно в любом случае должен был встать. Понятно, что в том или ином варианте соответствующая инициатива будет реализована. Это объективная необходимость. Невозможно, чтобы везде рост тарифов был одинаковым», - сказал специалист.