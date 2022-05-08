Хранящим сбережения в доларах россиянам дали совет

Экономист, эксперт по инвестициям Сергей Хестанов посоветовал россиянам не торопиться с продажей иностранной валюты. Об этом пишет ИА SM-News.
Сергей Хестанов отметил, что режим валютного регулирования постоянно меняется.
«Для большинства россиян, которые не являются профессиональными валютными спекулянтами, выжидательная позиция будет более правильной», – подчеркнул специалист, уточнив при этом, что «выжидать» следует до того времени, пока реакция Центробанка на изменения в финансовом мире не будет выражена отчетливо и понятно.
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган сообщил ранее, что евро через несколько месяцев сравняется в цене с долларом. Аналитик подчеркнул при этом, что необходимо учитывать курс Московской биржи.
«Фактически сейчас он устанавливается ЦБ РФ, потому что регулятор остался единственным серьезным игроком на рынке и через интервенции он может установить курс доллара или евро как 50, так и 100 рублей. Поэтому очень серьезно к нему относиться не стоит, разве что использовать текущий момент для того, чтобы докупать валюту на валютные счета», - отметил экономист.
Он считает, что на стоимость евро следует смотреть в контексте понижения к доллару, швейцарскому франку и английскому фунту стерлингов.