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2 часа назад

Хранящим сбережения в доларах россиянам дали совет

Илья Родин

Экономист, эксперт по инвестициям Сергей Хестанов посоветовал россиянам не торопиться с продажей иностранной валюты. Об этом пишет ИА SM-News.

Сергей Хестанов отметил, что режим валютного регулирования постоянно меняется.

«Для большинства россиян, которые не являются профессиональными валютными спекулянтами, выжидательная позиция будет более правильной», – подчеркнул специалист, уточнив при этом, что «выжидать» следует до того времени, пока реакция Центробанка на изменения в финансовом мире не будет выражена отчетливо и понятно.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган сообщил ранее, что евро через несколько месяцев сравняется в цене с долларом. Аналитик подчеркнул при этом, что необходимо учитывать курс Московской биржи.

Предсказано уничтожение доллара

«Фактически сейчас он устанавливается ЦБ РФ, потому что регулятор остался единственным серьезным игроком на рынке и через интервенции он может установить курс доллара или евро как 50, так и 100 рублей. Поэтому очень серьезно к нему относиться не стоит, разве что использовать текущий момент для того, чтобы докупать валюту на валютные счета», - отметил экономист.

Он считает, что на стоимость евро следует смотреть в контексте понижения к доллару, швейцарскому франку и английскому фунту стерлингов.

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