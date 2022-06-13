Эксперт дал россиянам совет по продаже долларов

«Текущие котировки и доллара, и евро непривлекательны для конвертации валюты. Снижение предложения со стороны экспортеров в связи с корректировкой обязательств по продаже валютной выручки и восстановление импорта в среднесрочной перспективе могут привести к восстановлению основных мировых валют относительно рубля, что даст возможность для конвертации по более высоким курсам», - подчеркнул Богдан Зварич.