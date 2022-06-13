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1 час назад

Эксперт дал россиянам совет по продаже долларов

Илья Родин

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что жителям России в настоящее время не следует избавляться от долларов и евро. По его мнению, курс этих валют поднимется и станет более выгодным. Об этом пишет «Свободная пресса».

«Текущие котировки и доллара, и евро непривлекательны для конвертации валюты. Снижение предложения со стороны экспортеров в связи с корректировкой обязательств по продаже валютной выручки и восстановление импорта в среднесрочной перспективе могут привести к восстановлению основных мировых валют относительно рубля, что даст возможность для конвертации по более высоким курсам», - подчеркнул Богдан Зварич.

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Эксперт полагает, что скоро доллар поднимется выше 65 руб. По его мнению, такой курс будет «привлекательным не только для граждан, но и для экспортеров».

Финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил ранее, что россиянам следует отказаться от мыслей, что «иностранная валюта является инструментом безусловного сбережения денег», поскольку «старые финансовые модели уходят в прошлое».

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