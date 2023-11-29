Эксперт предупредил о наплыве некачественных продуктов перед Новым годом
По мере приближения новогодних праздников производители некачественных продуктов питания активизируют свою деятельность в надежде получить крупную прибыль. Об этом в разговоре с Рамблером заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, комментируя инцидент с выявлением живых паразитов в партии красной икры с Сахалина.
Ранее в ходе проверки в сахалинской красной икре были обнаружены живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора сообщали "Известия". В ведомстве уточнили, что личинки паразитов были найдены в сырье у предприятий "Сахрыбторг", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". При этом в продажу такая икра не поступила, так как сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.
В связи с приближением праздников у нас активизируется производство нелегальной продукции, востребованной в этот период, в частности деликатесной. При этом в ход идут всевозможные недобросовестные практики. И тот масштаб прибыли, которую получают недобросовестные предприниматели в случае с дорогостоящей продукцией, очень велик. Когда речь идет и о фальсификации, о добавлении незаявленных компонентов, о низком качестве сырья или его подмене, то все это дает даже не десятки, а сотни процентов дополнительной прибыли по сравнению с продажей качественной продукции.
Эксперт подчеркнул, что соответствующая ситуация сложилась на фоне отсутствия полноценной системы отслеживания продукции, а также из-за введенного ранее моратория на проверки бизнеса.
"Те серьезнейшие нарушения, которые выявляются, такие как личинки в продукции, фальсификация продукции, неустановленное сырье, когда, условно, на предприятие приходит 8 тонн сырья, а из него потом производят 16 тонн готовой продукции, остаются безнаказанными в силу моратория. Если раньше предприятиям за такое грозило изъятие продукции, приостановление деятельности и многомиллионные штрафы, то сейчас они просто получают предостережения, которые даже не являются обязательными к исполнению. Поэтому "цена недобросовестного поведения" для предпринимателей отсутствует, что стимулирует их множить подобные практики. Выходом из этой ситуации является введение маркировки продукции, которая позволит государству сразу видеть всю цепочку производства и понимать, из какого сырья какое количество продукции было произведено, а также куда "поехала" эта продукция. Фальсифицированную и некачественную продукцию государство сможет блокировать - вплоть до того, что ее не смогут пробить на кассе. Вместе с тем у покупателей появится ориентир качества, вчитываться в этикетки больше им не придется. Кроме того, необходима корректировка действующего моратория на проверки с тем, чтобы нарушителей в сфере производства всей пищевой продукции можно было привлекать к полноценной ответственности, включая административное приостановление деятельности, изъятия, штрафы. Все это в комплексе позволит выправить ситуацию", — сказал Павлов.
Вместе с тем на фоне выявления паразитов в сахалинской красной икре Павлов дал советы по выбору этого продукта в торговых точках.
"Нужно внимательно смотреть на упаковку. Там должно быть указано полное наименование изготовителя, его адрес, дата производства продукта, срок годности, условия хранения, а также информация об условиях хранения и виде рыбы, из которой была добыта икра. При продаже икры должен соблюдаться температурный режим, указанный на банке. Также следует помнить, что риск купить икру ненадлежащего качества на рынке или по объявлению на различных интернет-ресурсах выше, чем в магазинах. В сетевой рознице действуют дополнительные механизмы внутреннего контроля. Но, как мы знаем, и в сетевую розницу, к сожалению, порой проникает фальсифицированная продукция. Поэтому получается, что на данный момент полностью исключить риски при покупке красной икры нельзя", — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что спрос на красную рыбу вырос в связи с новогодними корпоративами.