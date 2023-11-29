Эксперт предупредил о наплыве некачественных продуктов перед Новым годом

"Те серьезнейшие нарушения, которые выявляются, такие как личинки в продукции, фальсификация продукции, неустановленное сырье, когда, условно, на предприятие приходит 8 тонн сырья, а из него потом производят 16 тонн готовой продукции, остаются безнаказанными в силу моратория. Если раньше предприятиям за такое грозило изъятие продукции, приостановление деятельности и многомиллионные штрафы, то сейчас они просто получают предостережения, которые даже не являются обязательными к исполнению. Поэтому "цена недобросовестного поведения" для предпринимателей отсутствует, что стимулирует их множить подобные практики. Выходом из этой ситуации является введение маркировки продукции, которая позволит государству сразу видеть всю цепочку производства и понимать, из какого сырья какое количество продукции было произведено, а также куда "поехала" эта продукция. Фальсифицированную и некачественную продукцию государство сможет блокировать - вплоть до того, что ее не смогут пробить на кассе. Вместе с тем у покупателей появится ориентир качества, вчитываться в этикетки больше им не придется. Кроме того, необходима корректировка действующего моратория на проверки с тем, чтобы нарушителей в сфере производства всей пищевой продукции можно было привлекать к полноценной ответственности, включая административное приостановление деятельности, изъятия, штрафы. Все это в комплексе позволит выправить ситуацию", — сказал Павлов.