Эксперт высказался о работе карт «Мир» в условиях новых санкций
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером высказался о работе карт «Мир» после введения санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора российской платежной системы.
Напомним, 23 февраля Минфин США ввел ограничительные меры против НСПК. В сообщении американского ведомства отмечалось, что «распространение правительством России МИРа позволило создать финансовую инфраструктуру, которая позволяет уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой».
На работу платежной системы «Мир» внутри России новые санкции США не окажут никакого влияния, подчеркнул специалист.
Здесь также нужно понимать, что карты «Мир» касаются только физических лиц, поэтому корпоративный сектор и крупные внешнеторговые операции нашей страны не зависят от этой платежной системы. Там есть некоторые проблемы, но они никак не связаны с картами «Мир».Михаил БеляевКандидат экономических наук
Иностранные банки будут принимать решение о работе с картами «Мир» физических лиц из РФ самостоятельно, добавил специалист.
«Платежная система так или иначе работает через определенные банки, и санкции были наложены не столько на саму систему, сколько на те банки, которые с ней работают. То есть западные архитекторы санкций не могут запретить работать системе, а вот запретить каким-то банкам, которые находятся под их влиянием, проводить ее помощью операции – вполне», - сказал Беляев, почеркнув, что работать с российской платежной системой отказались далеко не во всех странах.
Выезжающим за рубеж владельцам карт «Мир» экономист посоветовал дополнительно проверять, работает ли система в конкретной стране.
«При этом не исключено, что в какой-то стране одни банки будут работать с этими картами, а другие – нет. То есть здесь есть определенная доля риска: сегодня банк не подвержен санкциям, а завтра на него найдут какие-то рычаги влияния, он им поддастся, и вы останетесь вне зоны обслуживания», - сказал Беляев.
В отличие от кобейджинговых карт «Мир» – Union Pay, за границей продолжат работать обычные карты китайской системы Union Pay, которые можно получить в ряде российских банков.
«Кроме того, за границей можно расплачиваться наличными деньгами. От этого способа все уже в известной мере отвыкли, но тем не менее… Для обычных туристических поездок этого вполне достаточно, ведь, например, отель, как и транспортные расходы можно оплатить по безналичному расчету на месте выезда, а провести две-три недели в другой стране с наличными можно без особых хлопот», - заключил собеседник.
В Турции ранее предложили решение проблемы с платежами из России.