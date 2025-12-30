Назван способ снизить риск блокировки счета при переводе средств самому себе

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об участившихся случаях блокировки банками переводов россиян между своими счетами и назвал способ снизить соответствующие риски.

Россияне все чаще начали сталкиваться с блокировкой отдельных операций и карт после переводов самому себе. Об этом ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков финрынка. Отмечалось, что под блокировку попадают крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, а также незначительные трансакции.

Практика, связанная с блокировкой счета после перевода самому себе, существует в банковской системе уже несколько лет. При этом зачастую такая блокировка происходит в автоматическом режиме. Это связано с тем, что у каждого банковского клиента есть собственный цифровой профиль. При его формировании система запоминает типичные действия клиента: что он покупает, кому и какие суммы переводит и так далее. И в случае аномальной активности клиента вводится блокировка его счета - до выяснения причин его поведения. К примеру, если пенсионер захочет перевести с одного счета на другой (даже самому себе на другую карту) сумму, в несколько раз превышающую его обычный перевод, то система увидит это нетипичное действие и автоматически заблокирует транзакцию. Это делается для того, чтобы уже банковский сотрудник мог связаться с человеком и выяснить, что происходит. Переводы самому себе очень часто происходят на фоне мошеннических действий, когда злоумышленники просят свою жертву перевести средства на другую карту, на карту открытого банка, после чего средства переводят на какие-то третьи счета. С этим и связаны блокировки. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

По словам специалиста, снизить риски блокировки средств при переводах самому себе может заблаговременное обращение клиента в банк.

«В соответствующей ситуации лучше сразу обратиться в банк по «горячей линии» и предупредить оператора о планирующейся транзакции на определенную сумму. При этом сотрудник банка может ответить, что он не способен повлиять на перевод и снять ограничение в ручном режиме, тем не менее подобное предупреждение может поспособствовать пропуску перевода банком или более оперативному снятию блокировки в случае ее введения. И так как у каждого банковского клиента есть собственный цифровой профиль, то других способов снизить риски блокировки перевода просто не существует», - отметил эксперт.

