Шариат и опийный мак: как будет жить Афганистан при талибах

15 августа представители запрещенной в России террористической группировки Талибан объявили о захвате всей территории Афганистана. "Рамблер" попытался разобраться как страна будет жить, строить государство и экономику, задав вопрос доценту Института общественных наук РАНХиГС при Президенте России Сергею Демиденко.

Исламская демократия

В первую очередь Талибан - это исламистское движение, которое будет пытаться создать государство, основанное на нормах шариата. Вероятнее всего, в Афганистане будет предпринята попытка построить так называемую исламскую демократию.

"Эта система не подразумевает единовластного правления, то есть авторитаризма или диктатуры как таковых там не будет, так как это идет вразрез с принципами шариата. Но это не значит, что там будет широкая демократия. Это корпоративное правление, все решения будут принимать члены Талибана. Условно говоря, члены партии", - заявил Демиденко.

Шариат

Вся законодательная деятельность в стране также будет основана на религиозном законе. Все постановления должны будут проверяться на соответствие шариату и религиозным предписаниям.

"Усилится роль сугубо религиозных деятелей. Не просто эмиров, военных, полевых командиров, а именно толкователей - улемов и имамов", - отметил эксперт.

В бытовом плане, отмечает Демиденко, население Афганистана ждет "закручивание гаек", которое отразится на всех сферах жизни.

"Грубо говоря, власть должна править в соответствии с шариатскими установками, и население должно жить в соответствии с ними", - добавил эксперт.

Недавно озвученные представителями Талибана заявления об относительной эмансипации своего режима, вплоть до допуска женщин к работе в правительстве и в медиа, Демиденко считает фикцией.

"Это словоблудие. Они ничего такого не сделают никогда. Мог кто-то такое заявить с целью пиара, но они на это не пойдут. В 2001 они уже заявляли о том, что будут править в соответствии нормами международного права, а потом взорвали статуи Будд в Бамиане", - считает он.

Он также отметил, что нормы шариата и так широко распространены в Афганистане. Население их понимает и принимает.

"Для этого общества это данность. Люди родились в этом, живут и другой формы взаимоотношений они не знают", - отметил Демиденко.

Международное признание

Демиденко считает, что Афганистан при талибах имеет шансы быть официально признанным рядом исламских государств, которые раньше поддерживали контакты с движением.

"На первых порах, скорее всего, это будут государства, которые с ними ранее взаимодействовали. Это Саудовская Аравия, Катар - те страны, в которых находятся ваххабиты, которые с ними ранее контакты осуществляли. Также это Пакистан, потом возможно Иордания и другие государства Ближнего Востока, которые так или иначе движутся в фарватере саудовской политики: ОАЭ, Кувейт, Оман", - заявил он.

Что касается Ирана, с которым Афганистан граничит на западе, то тут для талибов все не так радужно. Есть все основания считать, что граница с Ираном в ближайшие годы станет настоящей "горячей точкой". Скорее всего, в полномасштабную войну это не выльется, однако вариант прокси-войны с постоянными терактами и атаками на инфраструктуру Сергей Демиденко считает почти неизбежным.

"Там религиозный конфликт между шиитами и суннитами. Плюс присутствует еще один момент - это статус хазарейцев, шиитского меньшинства в Афганистане. Тут может все прийти к геноциду, который уже был в 1999-2001 годах. Для талибов в отношении шиитов полумер быть не может", - считает он.

А вот страны Средней Азии с талибами воевать, скорее всего, не будут. Но для этого региона приход группировки к власти в Афганистане несет другую опасность - рост радикальной проповеди среди местного населения.

"Туда пойдет литература, приедут боевики, проповедники, весь этот террористический интернационал. И это неостановимо. Это заложено в идеологии Талибан", - заявил он.

Экономика и опиум

Эксперт считает, что экономика страны, 20 лет опиравшаяся на дотации США и других западных стран, после пришествия к власти талибов окажется на грани краха. Вероятнее всего, для пополнению бюджета новому правительству придется обратиться к выращиванию опийного мака, а также производству и продаже наркотиков.

"К сожалению, сейчас у них и нет ничего кроме опийного мака", - заявил он.

В то же время, эксперт отметил, что сейчас на территорию страны приходят китайские инвесторы, вкладывающие деньги в разведку и добычу полезных ископаемых. Также через Афганистан проходит одна из веток так называемого "Нового шелкового пути". Однако такому сотрудничеству могут помешать строгие религиозные нормы, которых придерживаются талибы.

"Здесь я пока не берусь судить как будут развиваться отношения между Талибаном и Китаем. Вопросы экономического прагматизма тут могут вступить в конфликт с религиозной догмой. Для талибов китайцы - язычники. Если христиане и иудеи, согласно их воззрениям, просто почитают бога неправильно, но могут продолжить это делать, уплатив специальную выплату, то для язычников не предусмотрено никакого другого варианта, кроме как принять ислам", - заявил он.

Демиденко отметил, что это сотрудничество может отразиться и на самих талибах, приведя в итоге к внутреннему расколу на более и менее догматичную части.