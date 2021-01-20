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Ипотеку предложили распространить на деревянные дома 

Лера Букина 43 минуты назад
Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ рассказала, что в правительстве планируют сделать деревянные дома объектом ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
Как отметила Абрамченко, стратегия развития лесного хозяйства касается запрета на вывоз необработанной древесины из страны и организации глубокой переработки на территории России. Кроме того, ожидается принятие мер по развитию деревянного домостроения.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

Также она подчеркнула, что в Российской Федерации 65 компаний занимаются производством домокомплектов, однако лишь 3% их продукции собирается в стране.
Что будет с ипотекой в 2021 году
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году в России установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Эти данные приводит пресс-служба компании ДОМ.РФ.
Комментарии
Недвижимость , Видео , Виктория Абрамченко , Центральный банк России , НТВ
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