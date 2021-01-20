Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ рассказала, что в правительстве планируют сделать деревянные дома объектом ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Как отметила Абрамченко, стратегия развития лесного хозяйства касается запрета на вывоз необработанной древесины из страны и организации глубокой переработки на территории России. Кроме того, ожидается принятие мер по развитию деревянного домостроения.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

Также она подчеркнула, что в Российской Федерации 65 компаний занимаются производством домокомплектов, однако лишь 3% их продукции собирается в стране.