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ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5% 

Лера Букина 17 минут назад
ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5%
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ выступает за постепенное закрытие программы льготной ипотеки под 6,5%, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — отмечает она.
Льготная ипотека теряет свой социально направленный характер в связи с тем, что в России наблюдается значительный инвестиционный спрос на жилье, в частности, в крупных городах, отмечает Данилова. По ее словам, для граждан с достатком недвижимость — один из каналов вложения сбережений, особенно тогда, когда речь идет о снижении ставок и подорожании жилья. Таким образом, подчеркнула Данилова, изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения — не достигается.
Средний размер дохода для комфортной ипотеки оценили в ₽70,3 тыс.
Данилова отметила, что в настоящее время программа носит массовый характер, так как распространяется на всех заемщиков и все регионы. По ее словам, развивать жилищное строительство нужно не только в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, в которых и так самая большая доля выдач, но и в других регионах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин оценил пользу льготной ипотеки под 6,5%. Глава государства отметил, что она помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.
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Комментарии 19
Недвижимость , Личный счет , Елизавета Данилова , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
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