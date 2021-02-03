ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5% 

ЦБ РФ выступает за постепенное закрытие программы льготной ипотеки под 6,5%, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — отмечает она.
Льготная ипотека теряет свой социально направленный характер в связи с тем, что в России наблюдается значительный инвестиционный спрос на жилье, в частности, в крупных городах, отмечает Данилова. По ее словам, для граждан с достатком недвижимость — один из каналов вложения сбережений, особенно тогда, когда речь идет о снижении ставок и подорожании жилья. Таким образом, подчеркнула Данилова, изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения — не достигается.
Данилова отметила, что в настоящее время программа носит массовый характер, так как распространяется на всех заемщиков и все регионы. По ее словам, развивать жилищное строительство нужно не только в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, в которых и так самая большая доля выдач, но и в других регионах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин оценил пользу льготной ипотеки под 6,5%. Глава государства отметил, что она помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.