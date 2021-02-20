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«Семейную ипотеку» предложили давать на частные дома 

Лера Букина 2 часа назад
Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.

Расширение программы окажет помощь большему числу семей с детьми в улучшении жилищных условий, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Также понижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс данному вектору, добавил он.
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Благодаря программе было выдано 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году было выдано 78,8 тысяч кредитов на сумму 214,9 млрд рублей, сообщил Минфин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России допустили продление льготной ипотеки после 2024 года.
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Недвижимость , Видео , Алексей Моисеев , Минфин
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