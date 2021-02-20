«Семейную ипотеку» предложили давать на частные дома 

Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.

Расширение программы окажет помощь большему числу семей с детьми в улучшении жилищных условий, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев

Также понижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс данному вектору, добавил он.

Благодаря программе было выдано 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году было выдано 78,8 тысяч кредитов на сумму 214,9 млрд рублей, сообщил Минфин.