Неприятный запах и следы насекомых отпугнут 98 процентов потенциальных квартиросъемщиков. Какие условия проживания не перебьет даже низкая арендная ставка, рассказали «Интерфакс» в агентстве «Бест-Новострой».

Вредные привычки соседей, как выяснили в компании, отвернут от недвижимости 70 процентов арендаторов. Тоже число респондентов отказались бы от жилплощади, узнав о плохом состоянии мест общего пользования и наличии среди соседей маргиналов. Устаревший ремонт в съемной квартире отпугнет 62 процентов опрошенных.

Четвертую строчку в рейтинге занял лифт: без него снимать квартиру соглашается только половина участников исследования. Из-за шума от стройки, поездов или детсада съемное жилье теряет порядка 43 процентов потенциальных арендаторов. Не устроит таких респондентов и близость к местам разгрузки магазинов.

Наличие машиноместа и удобных подъездных путей — обязательное условие аренды для 31 процента участников опроса. Без бытовой техники откажутся снимать жилплощадь 25 процентов россиян. В этот перечень входят стиральная машина и кондиционер, при этом телевизор из этого списка выбыл. Кроме того, арендаторы обращают внимание на спальное место: кровать с ортопедическим матрасом считается определяющим фактором при выборе съемной квартиры для 14 процентов россиян.

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Некоторые россияне, ищущие съемную квартиру в Москве, выдвигают странные требования к будущему жилью, которые выходят за рамки предпочтений относительно его цены и месторасположения. Их назвали риелторы, опрошенные РБК.

По словам специалистов по недвижимости, немало квартиросъемщиков увлекаются астрологией и нумерологией и ориентируются на прогнозы и разборы, составленные личным астрологом и нумерологом. Такие арендаторы могут отказаться от просмотра или аренды объекта, если в день заключения сделки присутствуют так называемые напряженные аспекты либо м не понравятся числа в его номере. При этом они готовы переплачивать 10-15 процентов за вариант, который будет устраивать их по всем параметрам.

Ряд арендаторов при выборе временного жилья руководствуются правилами фэншуй или васту (современного архитектурного проектирования и дизайна на основе древних ведических знаний о гармоничной архитектуре и строительстве — Васту Шастра). Васту усложняет поиск жилья, так как дает советы по обустройству каждой комнаты в зависимости от того, в какой сектор планеты она попадает. Помимо этого, в каждой из комнат солнечные лучи должны присутствовать в определенное время. Наконец, большую роль для любителей васту-дизайна имеет цвет стен и мебели.

Риелторы также отметили, что многие квартиросъемщики руководствуются не только эзотерикой, но и личными увлечениями. «Был арендатор, который хотел загородный дом, но был готов рассматривать в качестве альтернативы и квартиру в центре Москвы... но с полноценной баней, в которой можно париться веником. Наличие сауны было для него крайне принципиально, он даже был готов установить ее, разделив затраты с арендодателем пополам», — рассказал представитель компании «Этажи». Бывают случаи, когда срок экспозиции квартиры затягивается из-за необычных требований собственника: например, он не устраивает смотрины потенциальным арендаторам, а устраивает просмотр лишь тому, кто подходит ему внешне, или требует предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ за последние два года с печатью организации.

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В Краснодаре нежданный визит хозяйки квартиры застал врасплох арендаторов. Как оказалось, жильцы устроили в съемной квартире вебкам-студию, передает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

Инцидент произошел на улице Федора Лузана. Поначалу арендаторы не вызвали у женщины подозрений: собственница не раз навещала квартиру и оставалась довольна как состоянием жилплощади, так и поведением жильцов. Однако вскоре к ней стали поступать жалобы от соседей. По их словам, в квартиру постоянно заходят посторонние лица, проживающие часто употребляют спиртное, а из комнат доносятся громкие стоны. Узнав об этом, хозяйка решила наведаться к нанимателям без предупреждения.

Зайдя в квартиру, она обнаружила целую съемочную группу. В помещении был профессионально расставлен свет, а напротив камеры, держа реквизит, стояла пара моделей в нижнем белье. Кроме того, хозяйкой были обнаружены повреждения отделки и мебели. На место прибыла полиция, у арендаторов были изъяты планшеты, ноутбуки и сотовые. По факту порчи имущества проводится доследственная проверка. Краснодарка оценила принесенный ущерб в 200 тысяч рублей.

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Арендодателя можно засудить за нежданный визит. Что делать, если хозяин квартиры навещает жильцов без приглашения, изданию «Эксперт Петербург» рассказала юрист Александра Петухова.

«Собственник имеет право посещать свою квартиру без предварительного уведомления жильцов (членов семьи), однако в случае если в квартире проживают арендаторы или другие лица, которые не являются собственниками, то необходимо соблюдать определенные правила», — пояснила эксперт.

Так, после заключения договора в пределах указанного срока аренды права владения и пользования квартирой переходят нанимателю. За собственником же остается право распоряжаться жильем — продавать его, дарить или передавать в наследство.

Получая в пользование съемную квартиру, арендатор имеет право на неприкосновенность частной жизни и жилища. Поэтому наведываться туда без уведомления или в отсутствие проживающих хозяин жилплощади не может. В свою очередь, обязанности нанимателя перед квартировладельцем должны быть четко прописаны в договоре: использовать жилье по назначению, содержать его и порядке, не портить имущество и сообщать о возможных поломках собственнику. Проживание посторонних лиц также необходимо прописать в документе.

Арендодатель может проверять квартиру не чаще раза в месяц при условии уведомления жильцов не позднее чем за три дня до прихода.

«Однако, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая может представлять угрозу безопасности жителей дома или привести к повреждению имущества, собственник квартиры имеет право войти без предварительного разрешения для устранения проблемы», — уточняет Петухова.

Такое проникновение в собственную квартиру может быть сочтено незаконным, за что хозяина жилплощади можно привлечь к уголовной ответственности по статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

За нанесенный имуществу ущерб проживающий несет полную материальную ответственность, причем неустойки и штрафы не освобождают стороны сделки от исполнения обязательств или устранения нарушений. Оштрафовать можно и за засор канализации, разбитые окна и просверленные дырки в стенах — правда, это также должно быть указано в договоре.

«Несоблюдение условий договора может стать причиной его досрочного расторжения. Если арендатор нарушает условия договора, арендодатель имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив арендатора за пять календарных дней», — напоминает специалист.

Адвокат Олег Сухов заявил, что в последнее время участились случаи завладения мошенниками недвижимости. Одна из схем злоумышленников связана с подделкой паспорта, подлинность которого не всегда возможно проверить, сообщает «Прайм».

Сухов объяснил, что нотариусы не всегда владеют нужной техникой для проверки подлинности удостоверения личности, поэтому аферисты используют украденные паспорта или документы с вклеенными фотографиями. Чтобы защитить жилье, не стоит никому доверять паспорт и его данные. При потере или краже документа необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

Эксперт раскрыл и другой способ, который поможет сохранить недвижимость. Адвокат напомнил, что любое жилье подлежит обязательной государственной регистрации. Пока россиянин указан в реестре ЕГРН как правообладатель, то его имуществу ничто не угрожает. Однако если владелец — другой лицо, то мошенники «украли» ваше жилье. Сухов посоветовал раз в год брать выписку из реестра, чтобы обезопасить свою недвижимость.

Кроме того, не следует оставлять жилье без присмотра, поскольку в такой ситуации его проще продать. Нередко мошенники арендуют недвижимость на длительный срок, после чего оформляют документы, словно они являются собственниками, и продают квартиру. «Так что, если вы сдаете свою квартиру, каждый месяц в нее обязательно следует наведываться», — подчеркнул эксперт.

За минувший месяц и сентябрь спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве стал рекордным с 2020 года. При этом предложение оказалось минимальным, сообщает РБК со ссылкой на релиз аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Риелторы отмечают, что число запросов от арендаторов в Москве на 16% больше уровня такого же периода 2023 года. К 2020 году спрос на съемные квартиры в Москве продемонстрировал рост вдвое.

В компании «Инком-Недвижимость» отметили, что с 2020 по 2022 год потенциальный спрос в это время (август-сентябрь) находился примерно на одном уровне, а в 2023 году рост оценивался в 27%. Однако в 2024 году компания зафиксировала четырехлетний рекорд: увеличение числа заявок от арендаторов на 47% против значений августа-сентября 2020 года, почти в полтора раза.

«Еще один рекорд связан с предложением арендного жилья в столице. В нынешних августе-сентябре предлагаемых лотов на 64% меньше, чем в тот же период 2020 года. В годовом выражении экспозиция сократилась на 42% и стала минимальной за рассматриваемые четыре года», - говорится в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что в России зафиксирован рост цены аренды во всех типах жилья в сентябре в сравнении с предыдущим месяцем. Рост медианных ставок съемных студий достиг 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%.