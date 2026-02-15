Подготовка к Масленице в 2026 году удивила ценами

Индекс блина: сколько стоит приготовить главное блюдо на Масленицу в 2026 году
Масленичная неделя в 2026 году наступит раньше — с 16 по 22 февраля. Символом праздника являются блины. Из-за простого рецепта и популярности у россиян блюдо превратилось в наглядный маркер продуктовой инфляции индекс блина. Мы посчитали, сколько стоит приготовить блины в феврале и как изменились цены на ингредиенты для классического рецепта за последний год.
Что такое индекс блина и зачем его считать
Это неофициальный экономический показатель, отражающий стоимость базовой корзины продуктов для приготовления блинов. Подобный подход позволяет на простом примере оценить реальные изменения стоимости привычных продуктов питания — в индикаторе блинов это преимущественно молоко, куриные яйца и мука — и сопоставлять их с официально заявленными показателями инфляции.
Существуют и другие аналогичные показатели. Например, к Новому году рассчитывают индекс оливье, перед майскими праздниками обновляют индекс шашлыка, а к лету — индекс окрошки.
В ожидании Масленицы мы рассчитали собственный индекс блина. Использовали классический рецепт блюда «Рамблер.Еды» для 1 литра молока.
Ингредиенты:
- Молоко — 1 л.
- Куриное яйцо — 6 шт.
- Пшеничная мука — 400 г.
- Сахар — 4 ст. л. (≈100 г).
- Соль — щепотка (≈1 г).
- Сливочное масло — по вкусу (возьмём 50 г для смазывания блинов после жарки).
Из указанного количества продуктов получается восемь порций блинов.
Как приготовить самые вкусные и популярные блины на Масленицу
Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в 2026 году
При расчёте индекса блина мы учитывали средние потребительские цены Росстата. Ингредиенты блинов включены в состав официальной потребительской корзины.
Как изменились цены на ингредиенты за год
Сначала мы проанализировали изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блинов по классическому рецепту. Данные взяты на 2 февраля 2026 года и на февраль 2025 года в среднем по России.
Динамика оказалась неоднородной. Стоимость трёх из шести ингредиентов за 12 месяцев снизилась, в то время как остальные продукты подорожали.
Сильнее всего за период упали цены на куриные яйца — на 18%. В феврале 2026 года купить лоток яиц из 10 штук можно в среднем за 94 рубля вместо почти 115 рублей годом ранее. Также снизилась стоимость сахара (–8,65%) и сливочного масла (–4,63%).
Рост цен на ингредиенты оказался умеренным и не превысил 5,5% ни по одной из позиций. Молоко за год подорожало в среднем на 5,24%, до 98,5 рубля за литр. Стоимость пшеничной муки выросла до 56,5 рубля за килограмм (+4,24%), соли — до 22 рублей за килограмм (+2,07%).
Как изменилась стоимость приготовления блинов за год
Чтобы вычислить стоимость готового блюда по нашему рецепту, мы пересчитали стоимость продуктов по их количеству в граммах и штуках.
Вот что получили:
В 2026 году готовить блины стало дешевле. Себестоимость продуктового набора ингредиентов для блинов по классическому рецепту снизилась на 3,99% — с 253 до 243 рублей.
Основную долю экономии обеспечило заметное падение цен на куриные яйца. Изменение стоимости остальных компонентов (молоко, мука, сахар, масло, соль) оказалось менее значительным.
Индекс блина в 2026 году: праздновать Масленицу стало выгоднее
Индекс блина «Рамблера» за год снизился почти на 4%. В феврале 2026 года приготовить блины по классическому рецепту из 1 литра молока можно за 243 рубля вместо 253 рублей годом ранее. Этого хватит примерно на восемь порций.
