Подготовка к Масленице в 2026 году удивила ценами

Масленичная неделя в 2026 году наступит раньше — с 16 по 22 февраля. Символом праздника являются блины. Из-за простого рецепта и популярности у россиян блюдо превратилось в наглядный маркер продуктовой инфляции индекс блина. Мы посчитали, сколько стоит приготовить блины в феврале и как изменились цены на ингредиенты для классического рецепта за последний год.

Что такое индекс блина и зачем его считать

Это неофициальный экономический показатель, отражающий стоимость базовой корзины продуктов для приготовления блинов. Подобный подход позволяет на простом примере оценить реальные изменения стоимости привычных продуктов питания — в индикаторе блинов это преимущественно молоко, куриные яйца и мука — и сопоставлять их с официально заявленными показателями инфляции.

Существуют и другие аналогичные показатели. Например, к Новому году рассчитывают индекс оливье, перед майскими праздниками обновляют индекс шашлыка, а к лету — индекс окрошки.

В ожидании Масленицы мы рассчитали собственный индекс блина. Использовали классический рецепт блюда «Рамблер.Еды» для 1 литра молока.

Ингредиенты:

Молоко — 1 л.

Куриное яйцо — 6 шт.

Пшеничная мука — 400 г.

Сахар — 4 ст. л. (≈100 г).

Соль — щепотка (≈1 г).

Сливочное масло — по вкусу (возьмём 50 г для смазывания блинов после жарки).

Из указанного количества продуктов получается восемь порций блинов.

Как приготовить самые вкусные и популярные блины на Масленицу

Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в 2026 году

При расчёте индекса блина мы учитывали средние потребительские цены Росстата. Ингредиенты блинов включены в состав официальной потребительской корзины.

Как изменились цены на ингредиенты за год

Сначала мы проанализировали изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блинов по классическому рецепту. Данные взяты на 2 февраля 2026 года и на февраль 2025 года в среднем по России.

Динамика оказалась неоднородной. Стоимость трёх из шести ингредиентов за 12 месяцев снизилась, в то время как остальные продукты подорожали.

Сильнее всего за период упали цены на куриные яйца — на 18%. В феврале 2026 года купить лоток яиц из 10 штук можно в среднем за 94 рубля вместо почти 115 рублей годом ранее. Также снизилась стоимость сахара (–8,65%) и сливочного масла (–4,63%).

Рост цен на ингредиенты оказался умеренным и не превысил 5,5% ни по одной из позиций. Молоко за год подорожало в среднем на 5,24%, до 98,5 рубля за литр. Стоимость пшеничной муки выросла до 56,5 рубля за килограмм (+4,24%), соли — до 22 рублей за килограмм (+2,07%).

Как изменилась стоимость приготовления блинов за год

Чтобы вычислить стоимость готового блюда по нашему рецепту, мы пересчитали стоимость продуктов по их количеству в граммах и штуках.

Вот что получили:

© Рамблер

В 2026 году готовить блины стало дешевле. Себестоимость продуктового набора ингредиентов для блинов по классическому рецепту снизилась на 3,99% — с 253 до 243 рублей.

Основную долю экономии обеспечило заметное падение цен на куриные яйца. Изменение стоимости остальных компонентов (молоко, мука, сахар, масло, соль) оказалось менее значительным.

Индекс блина в 2026 году: праздновать Масленицу стало выгоднее

Индекс блина «Рамблера» за год снизился почти на 4%. В феврале 2026 года приготовить блины по классическому рецепту из 1 литра молока можно за 243 рубля вместо 253 рублей годом ранее. Этого хватит примерно на восемь порций.

