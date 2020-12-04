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Самые дорогие бренды мира 

Александр Котлеткин 1 час назад
Американская корпорация Apple стала самым дорогим брендом в мире в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного изданием Forbes.
Стоимость компании оценивается в 241,2 миллиарда долларов — за год показатель вырос на 17 процентов. На втором месте расположен Google — компанию оценили в 207,5 миллиарда долларов с показателем роста на 24 процента.
Третье место рейтинга занял бренд Microsoft (162,9 миллиарда), четвертое — компания Amazon (135,4 миллиарда). В пятерке лидеров также разместили Facebook (70,3 миллиарда). Уточняется, что эта компания потеснила Coca-Cola, стоимость которой составила 64,4 миллиарда долларов.
Кроме того, в рейтинг попали такие бренды, как Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's.
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Компании , Фото , Amazon , Coca-Cola , Walt Disney , Microsoft , Louis Vuitton , Apple , Google
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