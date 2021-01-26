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Составлен список главных брендов мира 

Александр Котлеткин 29 минут назад
Корпорация Apple стала самым дорогим брендом мира впервые с 2016 года. Авторы рейтинга Brand Finance Global 500 оценили компанию в 263,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.
На втором месте расположилась компания Amazon. Ее стоимость составила 254,2 миллиарда долларов. Интернет-гигант Google занял третье место с общим капиталом в 191,2 миллиарда долларов. Следом за ним расположился Microsoft. Эксперты оценили стоимость IT-корпорации в 140,4 миллиарда долларов. В десятку также попали Samsung, Walmart, Facebook, ICBC (банковские услуги), Verizon (телекоммуникации) и WeChat (высокие технологии).
Тройка самых дорогих российских брендов — Сбер стал самым дорогим брендом среди российских компаний. Его стоимость составила 9,4 миллиарда долларов. «Газпром» расположился на втором месте. Эксперты оценили компанию в 6,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров «Лукойл» с общим капиталом в 5,4 миллиарда долларов.
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Комментарии 3
Компании , Фото , Газпром , ICBC , Wal-Mart Stores , Microsoft , Apple , Лукойл , Verizon , Google
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