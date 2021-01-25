ЦБ и Минюст решили запретить переводить взысканные деньги за границу

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В России решается вопрос о введении запрета на прямой перевод взысканных денег за рубеж через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за границу, пишет РБК.

Отмечается, что российская юрисдикция может ограничить перевод средств по исполнительным листам. Минюст ЦБ РФ совместно с участниками рынка занимаются разработкой законопроекта о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для того чтобы получить возмещение по исполнительному листу, юридическое или физическое лицо должны будут иметь счет в кредитной организации РФ. Данное правило будет распространено и на нерезидентов.

От нововведений ожидают сокращения количества переводов в пользу «недобросовестных взыскателей» с целью отмывания денег и уклонения от налогов.

Банк России и Росфинмониторинг отмечали, что противостоять обналичиванию и отмыванию денег через исполнительные листы — трудная задача.

В « Деловой России » инициативу не одобряют. Там опасаются того, что это может негативным образом сказаться на добросовестных взыскателях. Эксперты бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет риски для бизнеса.