ЦБ и Минюст решили запретить переводить взысканные деньги за границу

В России решается вопрос о введении запрета на прямой перевод взысканных денег за рубеж через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за границу, пишет РБК.
Отмечается, что российская юрисдикция может ограничить перевод средств по исполнительным листам. Минюст и ЦБ РФ совместно с участниками рынка занимаются разработкой законопроекта о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для того чтобы получить возмещение по исполнительному листу, юридическое или физическое лицо должны будут иметь счет в кредитной организации РФ. Данное правило будет распространено и на нерезидентов.
От нововведений ожидают сокращения количества переводов в пользу «недобросовестных взыскателей» с целью отмывания денег и уклонения от налогов.
Банк России и Росфинмониторинг отмечали, что противостоять обналичиванию и отмыванию денег через исполнительные листы — трудная задача.
В «Деловой России» инициативу не одобряют. Там опасаются того, что это может негативным образом сказаться на добросовестных взыскателях. Эксперты бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет риски для бизнеса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный» закон ставят под жесткий контроль операции граждан и участников финрынка, а также закрывают популярную схему вывода денег через счета мобильных телефонов. Отмечается, что в итоге обналичивание средств станет дороже.