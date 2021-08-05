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Пока вы не уснули: Эксперт предсказал России экономическую катастрофу

Елена Прошина
35 минут назад

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«Мир летит, всё рушится»: эксперт предрек России экономическую катастрофу

Экономическая катастрофа ожидает Россию в предстоящие три-четыре года. Причем то же самое будет наблюдаться и в других странах мира. Об этом заявил экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников.

«Мы уже находимся в великой депрессии и за эмиссией этого пока не можем увидеть», — сказал экономист.

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Путин вызвал министра транспорта в Кремль "прямо сейчас"

Президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева «прямо сейчас» приехать к нему в Кремль.

Во время совещания президента с членами правительства, которое проходило по видеоконференцсвязи, глава Минтранса попросил Владимира Путина поддержать изменения в законодательство, которые позволят перевести в цифровой формат 90% всех перевозочных документов.

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"Кровь на руке": скандал с российским борцом в Токио

Рамблер

Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото в поединке против двукратного призёра Олимпийских игр Кумара Рави из Индии.

Кумар даже укусил Угуева, но это не помогло ему вывести из равновесия российского спортсмена. Интересно, что судья вообще никак не отреагировал на запрещённый приём.

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Раскрыта причина жестокого убийства в Хакасии

Сегодня утром в селе Джирим Ширинского района Хакасии местный уголовник, отсидевший 18 лет за жестокое убийство двух женщин, проник в чужой дом и убил семью из пяти человек. Среди жертв оказалась 7-летняя девочка. Недавно появились подробности этой трагедии, в частности - о причинах поступка мужчины.

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Россиянин дисквалифицирован за нарушение правил на Олимпиаде

Российский ходок Василий Мизинов выступал в финальных соревнованиях по ходьбе на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Токио. Но после получения нескольких предупреждений его сняли с соревнований.

За 7 километров до финиша Василию сделали третье предупреждение и 2 минуты штрафа, что критично в борьбе за медали.

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«Зеленский кидает камень раздора»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что победу на выборах ему обеспечили русскоязычные граждане.

Своими заявлениями по поводу Донбасса он не способствует единству страны, написала она в своем Telegram-канале.

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Израиль пригрозил начать войну после атаки на танкер

Министр обороны Израиля Бени Ганц пригрозил Ирану войной из-за атаки на нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана. Об этом пишет ABC News.

«Сейчас нам надо предпринять конкретные действия, совершить военные атаки на Тегеран», — считает глава Минобороны.

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Сразу два Superjet 100 прервали полет из-за неисправностей

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

За минувшие 12 часов сразу у двух самолетов Superjet-100 были выявлены технические проблемы.

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Выбросивший сына из окна москвич признался следователям

Скрин

Задержанный по подозрению в попытке убийства сына в Москве мужчина дает показания. Следственный комитет обнародовал видео допроса задержанного. На вопросы правоохранителей он отвечает неохотно.

«Выкинул ребенка в окно», – признается на камеру горе-отец.

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Российская подлодка потеряла ход недалеко от Дании

Газета.Ru

Российская атомная подводная лодка «Орел» временно потеряла ход недалеко от острова Сейерё, принадлежащего Дании. Об этом сообщили моряки датского военного крейсера Diana в Facebook.

Отмечается, что датский крейсер патрулировал и сопровождал российскую подлодку, а также буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» во время их следования из Санкт-Петербурга в сторону Кольского полуострова (Мурманская область).

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Экономика,Василий Мизинов,Заур Угуев,Владимир Зеленский,Виталий Савельев,Мария Захарова,Владимир Путин,Минтранс РФ,Министерство обороны,СКР,МИД,Газета.Ru,телеканал АВС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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