Канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает вопрос введения в строй трубопровода «Северный поток — 2» даже при развитии неблагоприятного сценария в предстоящие месяцы. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что «Северный поток 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)», - подчеркнул он.

Хебештрайт подтвердил, что осенне-зимний период ожидается сложным для Германии, однако, по его словам, власти страны приняли меры, которые необходимы для предотвращения кризиса.

«Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры», - указал представитель правительства.

Проект «Северный поток – 2» ранее фактически заморозили. Власти ФРГ не раз опровергали планы использовать «Северный поток-2». Они указывали на то, что трубопровод не прошел процедуру сертификации.

После начала военной спецоперации России на Украине правительство ФРГ столкнулось с необходимостью сделать серьезный выбор: продолжить закупать газ в РФ или присоединиться к санкциям в отношении Москвы, сообщает китайское издание Baijiahao.

Там считают, что путь антироссийских ограничений Берлина является ошибкой, так как немцы против такой политики.

Так, 28 июля публика освистала министра экономики Германии Роберта Хабека после того, как он возложил ответственность за энергетический кризис на Россию.

Кроме того, мэры нескольких городов на острове Рюген призвали к возобновлению экспорта российского газа и запуску трубопровода «Северный поток — 2», напомнило НСН.

Как считает издание, даже при положительном решении по этому вопросу Германия может столкнуться с последствиями своей политики. Из-за этого Берлин рискует стать объектом недовольства граждан на фоне предстоящей зимы.

Помощь Германии в столь неблагоприятной ситуации с энергоснабжением оказал бы запуск газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию «Штерн».

Он указал на завершенность строительства газопровода. Так, по его словам, целесообразно ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" (и "Северный поток - 2") проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», - отметил бывший канцлер.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст сообщил о том, что нужно рассмотреть поставки российского газа в Германию по проекту «Северный поток – 2».

Ранее новостной портал Business Insider, ссылаясь на исследование Bank of America, сообщил, что стран ЕС ждет нехватка топлива. Сообщается, что события развиваются худшим образом. По словам специалистов финансового конгломерата, зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа в связи с тем, что при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточный объем газа на зиму. В этой связи власти Франции и Германии уже занялись поисками способов урегулирования поставок топлива.

В ближайшее время газопровод «Северный поток-2» не запустят. Это станет нарушением Германией своих же санкций против Москвы из-за начала специальной военной операции России на Украине, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Самые первые санкции, которые были введены против России, — это остановка проекта "Северный поток-2". По сути, запуск "Северного потока-2" означает полное идеологическое и политическое поражение Запада в их санкционной борьбе. "Северный поток-2" — это просто олицетворение этой самой борьбы. Лучше замерзнем, но не сдадимся — это их позиция на текущий момент», — объяснил он.

Шансы на запуск «Северного потока-2»

«Северный поток-2» состоит из двух ниток и проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его строительство завершилось осенью 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиарда евро.

22 февраля Германия остановила процесс сертификации трубопровода в знак протеста против признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению Сергея Пикина, в той версии, в которой задумывался проект, он не может быть запущен.

«Может быть, когда-нибудь что-то из этого будет использоваться для каких-то целей. В будущем теоретическая, гипотетическая возможность его перезапуска в другом формате возможна. Но когда и в каком формате — это очень неопределенно», — считает аналитик.

Пересмотр решения

Нынешнее правительство Германии не станет отказываться от санкций против «Северного потока-2» ни при каких обстоятельствах, уверен Пикин.

«Как говорится, не в этой реальности, не в этой жизни. Чтобы это произошло, необходимо изменение отношений между Россией и Западом. Я не вижу никаких возможностей, чтобы это случилось. Если мы нафантазируем, это должна быть полная кардинальная смена власти, приход какого-то более прагматичного правительства. Такого на горизонте в Германии тоже нет сейчас», — заключил он.

8 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает запуск «Северного потока-2» ради решения проблемы с поставками газа.

«Я говорю: да, оно (правительство ФРГ — прим. "Ленты.ру") исключает это», — заявил он.

По его словам, ближайшие месяцы для страны будут сложными. Однако правительство приняло меры, чтобы избежать тяжелой ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема сжиженного природного газа.

Начатый в ФРГ процесс перехода на альтернативную энергетику требует использования газа, возможный энергокризис можно избежать при запуске "Северного потока - 2" и продлении срока эксплуатации АЭС. Такое мнение во вторник вечером высказал ТАСС представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Политик напомнил, что Германия планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии и уже начала отказ от угольных и атомных электростанций, но этот процесс требует использования природного газа.

Сайт Штеффена Котре

"Получение энергии ветра и солнца зависит от погоды, а газ должен заполнять возможные пробелы", - сказал он. "Российский газ самый доступный, практичный и экологически чистый. На протяжении десятилетий он приносил пользу германской промышленности и потребителям. Другие варианты более сложные и дорогие, их реализация требует времени", - указал Котре.

По мнению представителя АдГ, "члены правительства опасаются народных волнений, если энергетический кризис усугубится".

"Решение простое: отменить санкции, принять в эксплуатацию "Северный поток - 2", вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля", - полагает Котре.

Правительство ФРГ в последние недели несколько раз сообщало, что использование "Северного потока - 2" не планируется, так как трубопровод не прошел сертификацию. Ее остановили за несколько дней до начала российской военной операции на Украине.

Германия планирует добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику к 2045 году. Республика постепенно отказывается от атомной энергетики. Изначально в ФРГ собирались в ходе этих процессов делать ставку на российский газ, но после начала российской специальной военной операции на Украине Берлин решил отказаться от этого энергоносителя уже к 2024 году.

Некоторые германские политики призывают власти в нынешних условиях не отказываться от работы атомных электростанций.

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эту магистраль задействовали на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Прокачка с 27 июля сократилась до 20%.

«Северный поток – 2» готов полностью готов к тому, чтобы обеспечить газом Европу, но не работает по политическим причинам. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Польша отказалась получать напрямую российский газ по имеющемуся газопроводу. Украина сократила вдвое транзит российского газа через свою территорию. Ну, и, конечно, «Северный поток – 2», который полностью готов удовлетворить нужны Европы, закрыт по сугубо политическим причинам», – сказал министр.

Сергей Лавров указал на то, что все инвестиции, направленные в «мегапроект» «Северный поток – 2», были сделаны в соответствии с законодательством ЕС.

Отвечая на сегодняшние обвинения в адрес России в использовании газа как оружия, Лавров заявил, что Евросоюз делает подобные заявления последние шесть-семь лет, попутно стремясь всеми способами ограничить мощности прокачки газа через «Северный поток – 1».

Отдельно министр сообщил, что сегодня Россия готова продавать нефть «любой заинтересованной стране», приводит его слова ТАСС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года. Его цитирует РИА Новости.

«Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика. И эту ситуацию мы должны принять во внимание, наряду с другими вопросами этого стресс-теста», — пояснил глава кабмина.

В 2011 году правительство Германии решило до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии на территории страны. Однако после сокращения поставок газа из России над ФРГ нависла угроза энергетического кризиса предстоящей зимой, поэтому власти начали обсуждать пролонгирование работы АЭС.