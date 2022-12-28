«Это суверенное право»: Кремль о запрете экспорта нефти РФ по потолку цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о запрете экспорта российской нефти по потолку цен — суверенное право России. Об этом он сообщил журналистам.

«Это суверенное право России — отвечать на такие меры, как потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. По другим темам Россия находится в постоянным контакте со странами ОПЕК», — сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение США и их союзниками потолка цен на нефть РФ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Текст указа гласит, что спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и в целях «защиты нацинтересов России».

Документ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов из РФ странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Также не допускается экспорт топлива иностранным юридическим и физическим лицам, в контрактах которых «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости».

Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Присоединившиеся к введению потолка цен страны смогут получать российскую нефть только на основании спецразрешения президента РФ. Контроль за исполнением указа Путин поручил Минэнерго.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под ограничение на поставки российской нефти подпадут и действующие контракты в случае упоминания в них некого «потолка цен», передает РИА Новости.

«Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», - отметил представитель Кремля.

Финансовый аналитик, а также член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что российский ответ на введённый потолок цен на нефть может привести к дефициту на европейском рынке. Об этом сообщает News.ru.

Он также считает, что ответные меры могут серьёзно ударить как по промышленным предприятиям Европы, так и по рядовым потребителям. Разуваев добавил, что на российскую экономику потолок цен не окажет критического воздействия.

«Это может привести к серьезному дефициту на европейском рынке нефти. Что, несомненно, крайне больно ударит не только по промышленным предприятиям и государственному сектору, но и по потребителю в Еврозоне. Если говорить о России, то доля морского экспорта отечественной нефти в «недружественные» страны составляет 1.5 млн баррелей в сутки, от общего экспорта в 7 млн баррелей. Что, согласитесь, не так критично ни для населения, ни для государства в целом», – заявил Разуваев.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо наблюдать за развитием событий, в особенности после того, как Евросоюз наладит новые логистические цепочки.

После того как президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти в страны, где предусмотрено применение потолка цен, над Европой нависла угроза увеличения стоимости черного золота. Об этом сообщили в шведском банке Handelsbanken.

«Сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены», – предупредил аналитик из банка Швеции Кристиан Копфер.

27 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с установлением предельной цены на российские нефтепродукты и нефть некоторыми странами. Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.

ТАСС подготовил материал о нефтяном экспорте России до введения масштабных западных санкций, динамике нефтяных котировок, а также о том, как страны Запада вводили потолок цен на российскую нефть.

Экспорт российской нефти

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 229,9 млн тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд. Для сравнения, в 2020 году за рубеж из России было поставлено 238,6 млн тонн нефти (на 3,7% больше), однако тогда ее стоимость составила $72,4 млрд (на 34% меньше). В 2021 году нефть поставлялась в 36 стран, в 2020 году - в 39.

С 2017 года крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. В 2021 году эта страна приобрела в России 70,1 млн тонн этого ресурса (30,6% от общего объема его российского экспорта) на сумму в $34,9 млрд. На втором месте по закупкам были Нидерланды (37,4 млн тонн на $17,3 млрд), на третьем - Германия (19,2 млн тонн на $9,3 млрд). Также в первой десятке импортеров российской нефти в 2021 году были Белоруссия (14,9 млн тонн; $6,4 млрд), Республика Корея (13,5 млн тонн; $6,4 млрд), Польша (11,2 млн тонн; $5,4 млрд), Италия (8,9 млн тонн; $4,2 млрд), США (7,4 млн тонн; $3,7 млрд), Финляндия (6,3 млн тонн; $3 млрд) и Словакия (5,3 млн тонн; $2,5 млрд).

В целом на долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд). Для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%.

В 2021 году основным путем экспорта российской нефти в дальнее зарубежье были морские поставки: через порты Новороссийска (Краснодарский край), Козьмино (Приморский край), Приморска и Усть-Луги (оба в Ленинградской области), а также Пригородное (Сахалин) было поставлено 118,5 млн тонн нефти. Отгрузка по нефтепроводу "Дружба" в Европу составила 35,9 млн тонн, по нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" и транзитными трубопроводами через Казахстан в Китай - 40 млн тонн.

В целом, по данным Организации стран - экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК), Россия в 2021 году стала вторым по величине мировым экспортером нефти после Саудовской Аравии. Доля РФ по поставкам на мировой рынок составляла 10,9%.

Динамика цен

Основным ориентиром для оценки цен на нефть на международном рынке, в том числе российской, являются фьючерсы на нефть марки Brent. На их основе высчитывается стоимость российской марки - Urals, которая в прошлые годы продавалась на $1-2 за баррель дешевле Brent.

В начале 2000-х годов баррель нефти марки Brent стоил в среднем $24-28. Рост нефтяных котировок начался в 2004 году, когда цены достигли среднего уровня $38,3 за баррель. Исторический максимум цены на баррель Brent был зафиксирован 4 июля 2008 года - $143,95. Начало мирового финансово-экономического кризиса 2008 года привело к обвалу цен - до $33,73 (26 декабря), но затем цены восстановились. Уже в 2011 году средняя цена на нефть впервые оказалась выше уровня $100 за баррель - $111,26. В 2012 и 2013 годах средние котировки также были высокими - $111,63 и $108,56 соответственно. В 2014 году началось падение спроса на нефть. Как результат, в 2014 году средние котировки составили $98,97 за баррель, а в 2015 году они снизились до $52,32. В 2016-2019 годах достичь уровня в $100 за баррель нефть не смогла и ее цена колебалась в районе $45-80.

Пандемия коронавируса привела к резкому падению промышленного производства и спроса на топливо. Весной 2020 года котировки падали ниже $10 за баррель. Затем цены удалось стабилизировать благодаря сделке ОПЕК+: средняя цена в 2020 году составила $41,96. В 2021 году котировки выросли до "доковидного" уровня: $70,86.

24 февраля 2022 года, после начала специальной операции ВС РФ на Украине нефтяные котировки впервые с сентября 2014 года преодолели рубеж в $100 за баррель, а своего промежуточного пика достигли 8 июня 2022 года - $129,2 за баррель.

Потолок цен на российскую нефть

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе с целью помешать экспорту российских энергоносителей. О введении полного эмбарго на российскую нефть объявили США (доля российской нефти в американском импорте этого ресурса в 2021 году составляла 3%), Великобритания (9%), Канада и Австралия (в 2021 году российскую нефть они не импортировали). Однако другие страны, а также Евросоюз, получавший в 2021 году 29% нефти из РФ, не были готовы к резкому прекращению поставок. Также государства, вводившие санкции, опасались мер, полностью запрещающих нефтяной экспорт из России, поскольку они могли спровоцировать неконтролируемый рост цен на мировом рынке.

Впервые о том, что страны Запада рассматривают возможность установления верхнего предела цены на нефть из России, сообщила 26 апреля британская газета Financial Times со ссылкой на свой источник. Факт обсуждения этой идеи на высшем уровне впервые подтвердил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. 20 мая глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что министры финансов и главы ЦБ стран Группы семи (G7) обсудили создание картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть.

28 июня на саммите G7 в Германии страны-участницы договорились изучить варианты ограничения цен путем запрета страхования и транспортных услуг, необходимых для перевозки российских нефти и нефтепродуктов. Предполагалось, что такой запрет будет применяться, если стоимость нефти превысит потолок, "согласованный международными партнерами". Также летом страны G7 начали вести переговоры с другими государствами, предлагая им присоединиться к ограничению цен на российские энергоресурсы.

2 сентября по итогам встречи министров финансов G7 было объявлено, что участники объединения договорились ввести потолок цен на российскую нефть. В заявлении сообщалось, что государства G7 и те, кто решит присоединиться к "широкой международной коалиции", обязуются не покупать нефть из РФ дороже установленного предела и разрешить страхование танкеров и финансирование перевозчиков, "только если нефть будет приобретаться по цене на уровне или ниже потолка". Министры рассчитывали, что у Москвы не останется другого выбора, кроме как торговать на навязанных ей условиях. Уже тогда стало известно, что из-под ограничения будут выведены, в частности, поставки нефти с проекта "Сахалин-2", в котором участвуют японские компании. Конкретные параметры потолка цен согласованы на тот момент не были. 10 сентября Минфин США подтвердил ранее опубликованные сведения, что потолок цен начнет действовать с 5 декабря.

5 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС планировали распространить потолок цен на российскую нефть на поставки по трубопроводам, но Венгрия добилась, чтобы поставки по нефтепроводам были выведены из-под ограничений (эта страна ранее неоднократно заявляла, что ограничения на импорт российской нефти подорвут ее энергетическую безопасность). 6 октября ЕС ввел восьмой пакет санкций против России, который включал создание законодательной основы для установления потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

2 декабря было объявлено, что потолок цен на российскую нефть при перевозках морем согласован на уровне $60 за баррель. 5 декабря данное эмбарго вступило в силу, его участниками в итоге стали страны G7, Евросоюза (с исключением для государств, у которых нет альтернатив импорту российского топлива) и Австралия. Решение предусматривало возможность пересмотра предельного уровня цен в дальнейшем.

Реакция России

1 сентября заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал предложения о введении ограничений на цену российской нефти "полным абсурдом".

12 октября, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть. "Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие", - подчеркнул глава государства.

30 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идею установления потолка цен на российские энергоносители не поддержали многие страны. В частности, публично осудили эту идею G7 официальные лица КНР и Бразилии, а также представители альянса ОПЕК+.

26 декабря в интервью ТАСС Александр Новак заявил, что российские власти ввели превентивные меры по противодействию "потолку цен", в частности, для бесперебойного страхования танкеров была проведена докапитализация Российской национальной перестраховочной компании.

Москва анализирует ситуацию с введением потолка цен на газ, поэтому говорить об ответных шагах пока преждевременно. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется и, разумеется, после того, как анализ будет завершен уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли ожидать появления указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на газ. "Пока об этом говорить преждевременно", - отметил Песков.