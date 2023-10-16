Новак дал прогноз по цене на нефть до 2035 года

Стоимость нефти в перспективе до 2035 года установится на уровне примерно в $100 за баррель. Об этом в интервью журналисту Марине Ким сказал вице-премьер России Александр Новак, кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"В 2013 или 2012 годах цены были в районе $100. Сейчас мы живем в 2023 году и они близко к этому уровню. [Недавно] были $95, сейчас [находятся на уровне] между $85 и $90. Если пролонгировать [до 2035 года], то с точки зрения математики, это (цена нефти будет - прим. ТАСС), плюс-минус, $100", - сказал он.

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Новак пояснил, что прогнозировать цену нефти более точно сложно, так как на нее влияет ряд разноплановых факторов.

Он также отметил, что в ближайшие 10 лет рынок увидит процессы дедолларизации.

Вице-премьер Александр Новак считает, что к 2050 году мировая экономика пройдет пик потребления нефти и газа. Однако Россия сохранит лидерство в энергетике и через 50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Новак считает, что если к 2035 году энергобаланс существенно не изменится, то к 2050 году произойдут значительные сдвиги. Доля нефти и газа сократится с 85% до 60%, а доля возобновляемых источников и атомной энергии вырастет.

По его словам, в мире сохранится использование угля и дров, а Китай с Индией станут лидерами за счет производства комплектующих для возобновляемой энергетики. Россия тоже останется одним из ведущих игроков в отрасли.

Вице-премьер отметил, что к 2050 году вырастет роль солнечной и ветровой энергетики, атома, а также гидроэнергетики. Но нефть, газ, уголь и дрова никуда не исчезнут. Просто их доля в мировом энергобалансе снизится. Причем главными производителями ВИЭ по словам Новака могут стать Индия и КНР.

В обозримом будущем - речь идет о горизонте до конца 2024 года - Россия сохранит свое место на мировом рынке нефти. Даже если она потеряла часть своих позиций на энергетическом рынке из-за сокращения объемов своей добычи и экспорта на фоне внешних ограничений, постепенно утраченное влияние будет восстановлено. Об этом рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Напомним, ранее в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) сообщалось, что к 2025 году мировой спрос на нефть может вырасти на 16 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем 2022 года, до 116 млн б/с. При этом требуемые долгосрочные инвестиции для всего нефтяного сектора были оценены суммарно в 14 трлн долларов, или в среднем 610 млрд долларов в год. В прогнозе также отмечается, что добыча углеводородов в России снизится до 10,1 млн б/с к 2028 году с 11 млн б/с в 2022 году из-за недостаточного инвестирования в новые мощности, но уже в 2030-х годах производство вновь начнет расти.

По мнению замдекана экономического факультета МГУ Александра Курдина, долгосрочный прогноз ОПЕК делает акцент не на ценах, а на состоянии физического рынка. Он подчеркнул, что в этом контексте обращает на себя внимание значительный рост спроса, ожидаемый ОПЕК, однако картель в своих прогнозах нередко склоняется в этом направлении.

"Нет сомнений в добросовестности прогноза организации, но все же в рамках доверительного интервала ее представителям важно быть оптимистами, оправдывая привлечение инвестиций в нефтегазовый комплекс. Их взгляд не выглядит необоснованным: предложенный сценарий активного экономического роста при сохранении инерционной энергетической инфраструктуры, особенно в развивающихся странах, в перспективе до 2030 года вполне вероятен", - отметил Курдин.

Что же касается позиции России на рынке нефти, то, согласно оценкам ОПЕК, они немного сократятся, в основном в текущем периоде и в ближайшие годы из-за санкций. "Но в любом случае это потери не выглядят критическими", - уверен эксперт.

"Долгосрочное прогнозирование (ОПЕК - прим. ред.) большей частью носит теоретический характер, поскольку условия в мире меняются достаточно быстро, а технологии стремительно развиваются. В этом свете давать какие-либо оценки подобных прогнозов можно с большой долей условности", - отметил в разговоре с "РГ" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Если же исходить из цифр, то за 20 лет рост спроса ожидается в пределах 11%. По мнению эксперта, такая оценка выглядит достаточно скромной. "Добыча, вероятно, за подобными темпами роста спроса вполне будет успевать", - сказал он.

Также Скрябин не сомневается в том, что в обозримом будущем - речь идет о горизонте до конца 2024 года, - Россия сохранит свою позицию на мировом рынке нефти. Очень многое будет зависеть от перспектив спроса и предложения. Исходя из таких оценок, отметил эксперт, и будут приниматься решения о продлении или непродлении сокращения добычи.

"В этом плане большое значение имеет и цена нефти. В том случае, если стоимость барреля окажется ниже $75-80, ОПЕК+ с большой долей вероятности примет решение продлить действующие сейчас ограничения в производстве. Если же цена поднимется выше $100/баррель, в 2024 году добычу начнут наращивать. Внешний фон и тема геополитики на Ближнем Востоке также имеют большое значение для прогнозирования будущих мировых поставок нефти", - объяснил Скрябин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в свою очередь, считает, что рост мировых цен на нефть будет связан с недоинвестированностью в отрасль геологоразведки и добычи, а также в переработку и транспортировку черного золота, из-за чего потребительский спрос на нефть и нефтепродукты будет расти быстрее, чем предложение на мировом рынке.

"Ускорение темпов роста мирового спроса на нефтепродукты происходит на фоне восстановления китайской экономики и объемов авиаперевозок после пандемии COVID-19. А некоторые страны-участницы сделки ОПЕК+ уже сейчас сокращают объемы добычи нефти для стабилизации мировых цен вместо того, чтобы инвестировать в увеличение ее добычи, геологоразведки, а главное переработки, ведь НПЗ уже сейчас с трудом справляются с удовлетворением мирового спроса на топливо", - сказал Чернов.

Аналитик напомнил, что Саудовская Аравия продлила сокращение добычи на 1 млн б/с до конца года, поэтому можно сказать, что дефицит на мировом рынке нефти формируется искусственно. По подсчетам Bloomberg, уже к концу текущего года дефицит на мировом рынке нефти может достигнуть 3,3 млн б/с, а по подсчетам департамента энергетики США он составит всего 300 тыс. б/с. В Международном энергетическом агентстве при этом ожидают формирования дефицита в 1,24 млн б/с.

При этом, как отмечает аналитик, переход на "зеленую" энергетику может замедлиться на фоне замедления глобальной мировой экономики, высоких ставок кредитования и пока еще достаточно высоких темпов роста потребительских цен. Недостаток инвестиций в отрасль можно оценить в $500-750 млрд.

Чернов также констатировал, что в текущем году Россия потеряла часть своих позиций на мировом рынке нефти из-за сокращения объемов ее добычи и экспорта на фоне внешних ограничений, но постепенно эти позиции будут восстановлены.

"В текущей геополитической и экономической ситуации в РФ недостаток инвестиций в отрасль объясняется внешним давлением на экспорт российского черного золота. В частности, потолком цен на российскую нефть, который значительного сокращает выручку от реализации из-за необходимости предоставления дисконта даже "дружественным" странам. А жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ является дополнительным фактором недостатков инвестиций в отрасль, так как подорожало обслуживание займов", - подытожил аналитик.

В Счетной палате указали на риски более низкого уровня цен на нефть, чем заложен в проекте бюджета на 2024-2026 годы. В опубликованном заключении ведомства на финансовый документ отмечается, что cреднее фактическое значение цены нефти марки Urals с 2014 по 2023 год составляет 63,1 доллара за баррель.

Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня 60 долларов за баррель.

«Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена на нефть марки Urals опускалась ниже 60 долларов за баррель в 2015-2017 годах и в 2020 году на фоне кризисов», — сказано в отчете.

Аудиторы также указали на отсутствие обоснований необходимости корректировки конструкции бюджетного правила и величины базовых цен на нефть до 60 долларов за баррель, а также напомнили, что при уточнении бюджетного правила в 2016 году базовая цена на нефть была определена в 40 долларов за баррель начиная с 2017 года.

При этом среднее фактическое значение цены с 2007 по 2016 год равнялось 82 долларам за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник оказались стабильны, оставаясь выше 90 долларов за баррель за счет ситуации на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 растет на 0,07%, достигая 90,95 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на символические 0,08%, до 86,42 доллара, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели цена декабрьских фьючерсов на Brent, прибавив около 5%, превысила 90 долларов за баррель. Инвесторы ожидают развития событий на Ближнем Востоке: рынки опасаются, что наземная операция Израиля в Газе может привести к эскалации, в конфликт может также быть вовлечен Иран. Эта ситуация будет угрожать нефтяным поставкам.

Средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals в период с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила 83,35 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В период с 15 августа по 14 сентября 2023 года средняя цена на Urals составляла 77,03 доллара, в сентябре — 83,08 доллара. При этом сорт Brent в сентябре торговался на уровне 93,98 доллара за баррель, а с 15 сентября по 14 октября — 93,43 доллара.

С 1 ноября экспортная пошлина на нефть в России вырастет на 2,3 доллара, до 26,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до 7,8 доллара за тонну, на темные — до 26,2 доллара.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре доходы России от экспорта нефти за рубеж выросли до 18,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с июля 2022 года, а средняя цена — до 81,8 доллара за баррель.