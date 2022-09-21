Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году стоимость российского сорта нефти Urals снизится с 70 долларов за баррель, что ожидается в 2023-м, до 65. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации заявил глава ведомства Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ближайшие годы ожидается снижение роста мировой экономики, а значит, спрос на нефть окажется меньше предыдущих ожиданий. Министр выразил уверенность, что в 2024-2025 годах экспорт в российской экономике вырастет, в первую очередь за счет нефти и газа, однако признал, что в следующем году он продолжит падение.

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Также в своем выступлении Решетников указал, что в августе доходы российского бюджета впервые оказались ниже расходов, при этом такая ситуация наблюдается на всех уровнях.

В августе средняя цена на Urals упала на 4,7 процента до 74,7 доллара за баррель. Причиной беспрецедентного дисконта по отношению к эталонным сортам сырья Brent и WTI стали санкции западных стран. Зимой вступит в силу частичное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС. Кроме того, страны G7 готовятся ввести потолок цен на сырье из России, а в США обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении компаний, помогающих продавать российскую нефть.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал зависимость от экспорта углеводородов главной проблемой российской экономики, поскольку она мешает стране развивать эффективность государственных институтов.

"Русснефть" закладывает в бюджет на 2022 год цену Urals в $65 за баррель, на 2023 год - $69 за баррель, сказал журналистам глава компании Евгений Толочек в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF).

"65 (долларов) по Urals на этот год, на следующий мы смотрим в районе $69",- сказал он журналистам.

По данным Минфина РФ, средняя цена российской экспортной нефти марки Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2022 года составила $72,65 за баррель, или $530,4 за тонну.

Толочек отметил, что инвестиции "Русснефти" в 2022 году составят около 29 млрд рублей, примерно столько же запланировано на 2023 год. "Сложно сказать. В этом году это было порядка 29 млрд финансирования, будущий год плюс минус также", - сказал он.

Два американских сенатора разрабатывают законопроект о вторичных санкциях против иностранных предприятий, участвующих в продаже или транспортировке российской нефти, а также стран, которые импортируют "черное золото", нефтепродукты, газ и уголь из России в объемах, превышающих те, что фиксировались до начала специальной военной операции. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление законодателей - демократа Криса ван Холлена и республиканца Пэта Туми.

По их мнению, механизм вторичных санкций дополнит усилия по ограничению цены на российскую нефть. Лимит на сырье, поставляемое по морю, сенаторы предлагают ввести к марту 2023 года, а затем ужесточать каждый год в течение трех лет. По словам ван Холлена и Туми, вторичные санкции позволят "привлечь к ответственности финансовые учреждения, поддерживающие те страны, которые причастны к безудержной наживе на российском экспорте в военное время". В качестве примера предприятий, которые могут затронуть санкции, агентство приводит банки, страховые фирмы и брокерские конторы.

В случае принятия законопроекта, отмечает Bloomberg, Соединенные Штаты могут серьезно испортить отношения с Индией и Китаем, которые в последние месяцы увеличили закупки российской нефти.

Администрация Джо Байдена ранее выступала против идеи введения вторичных санкций для обеспечения потолка цен на нефть. По мнению команды Байдена, они могут создать напряженность в отношениях с импортирующими российскую нефть странами, а принимаемых "экономических стимулов" и так достаточно.

О потолке цен

Министры финансов "Группы семи" заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного такой коалицией лимита.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил 1 сентября журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Экспорт российской нефти из портов страны снизился в период со 2 по 16 сентября на 900 тысяч баррелей в сутки, а доходы за неделю с 9 по 16 сентября упали до 126 миллионов долларов — минимума за 12 недель, пишет Bloomberg.

Морской экспорт нефти из РФ в этот период сократился в среднем до 2,54 миллиона баррелей в сутки, тогда как в неделю до 2 сентября показатель достигал 3,42 миллиона баррелей. По данным агентства, отгрузки впервые за пять месяцев упали ниже 3 миллионов баррелей в день. Причиной такого падения морского экспорта российской нефти в первой половине сентября стали штормы в Тихом океане, однако сокращение поставок из Балтийских портов Bloomberg называет «необъяснимыми».

Поставки российской нефти в Европу за неделю после 9 сентября снизились на 18 процентов (172 тысячи баррелей в сутки) по сравнению с предыдущей семидневкой и достигли минимальных значений за год — порядка 800 тысяч баррелей в сутки. Стабильным в течение двух недель сентября оставался экспорт в страны азиатского региона, куда направили более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Среди причин снижения доходов от экспорта, помимо сокращения объемов, — падение цен на нефть марки Brent и увеличение скидки на российскую марку Urals по отношению к Brent за месяц с 18,7 до 21,5 доллара за баррель. Дополнительное давление на доходы от продаж окажет снижение экспортной пошлины в октябре на 15 процентов, до 6,06 доллара за баррель, что станет минимумом с февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай, несмотря на то, что российская сторона также нарастила экспорт в страну до 8,34 миллионов тонн в месяц. Пекину удалось сэкономить три миллиарда долларов в период с апреля по июль на закупках российской нефти со скидкой.

Несмотря на введенное Евросоюзом с декабря нынешнего года эмбарго на российскую нефть, Москва сможет найти покупателей примерно на половину «выпадающего» объема топлива, пишет агентство Bloomberg.

Автор материала, ссылаясь на данные энергетической компании Kpler, полагает, что покупателями российского топлива могут стать Бразилия, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, Южная Африка, а также некоторые ближневосточные государства. По данным компании, в предстоящую зиму они могут закупать в общей сложности около 1 млн баррелей сырой нефти в день. Кроме того, страны Ближнего Востока, которые будут получать ежедневно до 500 тысяч баррелей из России, получат возможность перенаправлять на экспорт аналогичные объемы, ранее использовавшихся во внутренней торговле между ними.

Как пишет автор Bloomberg, «соблазн состоит в том, чтобы поставлять нефть Urals на нефтеперерабатывающие предприятия и позволить таким сортам, как Arab Light, свободно поступать в Азию».

В связи с этим агентство РБК напоминает, что еще 12 сентября президент Индонезии Джоко Видодо заявил в интервью изданию Financial Times, что его страна рассматривает вопрос приобретения у России нефти для сдерживания роста цен на энергоносители. По его словам, правительство просто обязано найти способ для решения возникающих проблем у населения, поэтому вопрос о приобретении топлива у России будет рассмотрен. В связи с этим Financial Times отмечала, что российская сторона предложила Джакарте продажу нефти по цене на 30% ниже рыночной.

Вашингтон, в свою очередь, заявил, что режим ограничения цены на российскую нефть предусматривает ответственность для игроков на рынке, которые будут стараться скрыть происхождение приобретенного топлива или ее истинную покупную стоимость. По словам первого замминистра финансов США Адевале Адейемо, такие страны «столкнутся с последствиями в соответствии с внутренним законодательством юрисдикций, применяющих режим ограничения цен». Он выразил уверенность, что данные меры позволят снизить доходы России.

Как считает декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Елена Телегина считает, что оценить объемы нефти, которые могут закупить у России государства, упомянутые агентством Bloomberg, пока сложно, но приведенный в публикации вариант вполне допустим.

– Здесь многое будет зависеть от того, по какой стоимости мы будем предлагать им топливо, с каким дисконтом. Потому что покупательная способность развивающихся стран, конечно, ниже, чем у западных, но если им предложить выгодные условия, то замещение с их стороны части европейского рынка вполне возможно.

«СП»: – У них сегодня высокая потребность в «черном золоте»?

– Их экономики растут довольно высокими темпами. Причем темпы роста превышают те, что демонстрируют западные страны. Поэтому энергетический вопрос для них весьма актуален, потребность в различных видах топлива есть немалая. Все будет, повторю, зависеть от условий, по которым им будет сделано предложение о покупке. Думаю, по цене 60 долларов за баррель и выше наша страна вполне сможет реализовать им нефть.

«СП»: – Насколько реальность установления потолка цены на российскую нефть?

– Этот предел страны Евросоюза и США будут устанавливать для себя. Они в любом случае не смогут распространить установленные границы на весь рынок. К тому же нефтяной рынок довольно динамичен и подвижен. И поставить барьеры для всех на нем нереально.

«СП»: – Заместитель министра финансов США обещал использовать влияние через перевозки и страхование.

– Вопрос страхования действительно довольно серьезен. Страховой рынок вообще довольно закрытый. А создавать новые страховые компании в таких случаях крайне сложно. Однако рынок топлива за годы своего существования выработал массу способов обхода вводимых ограничений, что случалось уже неоднократно. Думается, накопленный опыт будет учтен.

Главный редактор издания «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич замечает, что публикация Bloomberg свидетельствует о предстоящем перераспределении нефтяных потоков на рынке.

– Этот факт настолько очевиден, что его теперь признает даже упомянутое агентство. Объемы нефти, ушедшей с европейского рынка, просто перейдут на другой. Теперь государства Ближнего Востока будут поставлять топливо в Европу, а наша нефть потечет в Азию, откуда они уйдут.

«СП»: – Как это скажется на ее стоимости?

– Это, конечно, повлечет дополнительные издержки. Потому что на нефтеперерабатывающих предприятиях теперь придется менять технологию переработки, использовать другой состав химических реактивов и многое другое – чтобы все приспособить под российскую нефть Urals, а не на тот же Arab Light. Все это процесс, требующий дополнительных затрат, которые придется перекладывать на плечи конечного потребителя. Со всеми вытекающими экономическими последствиями.

«СП»: – Экономика стран, перечисленных Bloomberg, нуждается в больших закупках нефти?

– А здесь все просто – нужно просто взглянуть на численность их населения, динамику его роста. И все станет ясно, в том числе потребности экономики.

«СП»: – Наряду с нефтяным эмбарго западные страны вводят еще и предельный потолок стоимости нашей нефти.

– С того момента, как Соединенные Штаты и их шестерки по G7 объявили о введении потолка цены на российскую нефть, о поддержке этого плана пока не объявила ни одна страна, кроме тех, что находятся в подчинении Вашингтона. Потому что нефтедобывающие страны понимают – если нагнут Россию, то кто-то обязательно будет следующим. Это вообще может оказаться прологом к ценовому диктату Запада. Кстати, даже среди вассалов США данную меру не поддержала Япония, которая зависит от проекта «Сахалин-2» и не горит желанием навлекать на себя неприятности. А в Европе исключение по приобретению российской нефти сделано для Венгрии, Чехии и Словакии, получающих топливо по южной ветке нефтепровода «Дружба». Потому что для них сама организация новой схемы транспортировки нефти хлопотна и затратна. Впрочем, пока исключение сделано только на два года. Но что будет дальше – посмотрим.

При отказе от нефти из России может начаться глобальный продовольственный кризис. Об этом пишет The Times, ссылаясь на экспертов Банка международных расчетов (БМР).

В БМР предупредили, что планы европейских стран по отказу от российского топлива могут привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива. Это, в свою очередь, вызовет еще больший рост дефицита продовольствия, который начался после начала спецоперации на Украине. Также это решение окажет побочное действие на мировую экономику в виде роста цен на сырую нефть.

«Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — отметили в публикации.

По данным издания, глобальные поставки продовольствия нарушились из-за того, что Украина не может отправлять из своих портов удобрения и сельхозкультуры из-за спецоперации.

В БМР указали, что рост цен на энергоносители и продовольствие привел к рекордной инфляции в большинстве стран. Поэтому необходимо уверенно повышать процентные ставки ради того, чтобы успокоить рост инфляции.

16 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение директора московского бюро ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олега Кобякова сообщило, что число голодающих людей в мире за три года — с 2019 года — достигло 828 млн. Он уточнил, что в 2021 году с «отсутствием доступа к безопасной питательной пище» столкнулись около 2,3 млрд людей на планете. Это на 350 млн человек больше, чем в 2019 году.

После двух дней скромного роста нефть подешевела по итогам торгов вторника, потеряв свыше 1%. При этом Brent удержалась над уровнем 90 долларов за баррель, а сегодня и вовсе активно дорожает, прибавляя уже более 2% и коснувшись зоны 93,50 долларов.

«Скачок нефтяных цен связан с обострением на геополитическом фронте. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, что усилило давление на рисковые активы. Но в случае с нефтью эскалация конфликта означает дополнительные риски для поставок, что и толкает фьючерсы вверх несмотря на повсеместные страхи по поводу агрессивного повышения ставки Федрезерва, заседание которого завершается сегодня вечером», - прокомментировал новости сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Тем временем отраслевая статистика оказалась блеклой. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 1 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 3,2 млн и 1,5 млн баррелей соответственно. Позднее сегодня Минэнерго представит официальный релиз, но его влияние на рынок будет опосредованным, поскольку все внимание снова направлено на события в Украине, отметил эксперт.

«После первоначального рывка Brent слегка отступила, но скорее всего сохранит восходящий импульс в краткосрочной перспективе, если, конечно, Федрезерв не шикирует рынки повышением ставки сразу на 1%. Поддержка в районе 90 долларов остается в фокусе игроков несмотря на отскок цен», - сообщил аналитик.