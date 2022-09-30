Взрывы на «Северном потоке»: Назван объем утечки газа из трубопровода

Согласно оценкам Датского энергетического агентства (DEA), объем утечек газа из «Северного потока» в худшем случае может достичь 778 миллионов кубометров.

Агентство Bloomberg сравнило это с трехдневным потреблением топлива Германией. Потенциальный объем утечек также равносилен объемам, которые в течение двух с половиной дней добывает Норвегия — на настоящий момент крупнейший поставщик газа в Европу.

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Дания прогнозирует, что утечки газа из поврежденных трубопроводов прекратятся 2 октября. После этого оператор газопровода и власти страны смогут начать проверки под водой, чтобы выяснить причину и величину ущерба.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Президент РФ Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» организовали англосаксы.

«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралях. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - отметил Путин, пишет НСН.

Ранее Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» — это акт международного терроризма.

У России есть данные о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Запад, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что на Западе делают всё, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей инцидента.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.

Основными выгодополучателями от инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совбеза напомнил о подобной ситуации с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в 1983 году, пишет RT.

Патрушев призвал предпринять скоординированные усилия «с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления».

НАТО сочло ЧП на «Северных потоках» диверсией. Это следует из заявления альянса, передает РБК.

Кроме того, отмечается, что от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру. Альянс выразил глубокую озабоченность в связи с повреждением трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», - говорится в заявлении.

Альянс также отмечает наличие рисков для судоходства. Также он указывает на ущерб для окружающей среды от данного инцидента. НАТО поддерживает расследование.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом», - заявил альянс.

Трубы газопровода «Северный поток» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. Такой версии придерживаются в органах госбезопасности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Было подсчитано, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства с эффектом, сравнимым с эффектом 500 килограммов тротила. В оценку также были включены сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями», — сказано в материале журнала.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Сообщалось, что разведка США контролировала подрыв «Северных потоков», передавал «Царьград». В связи с этим парламентарии ОДКБ разработали закон о противодействии терроризму на объектах ТЭК, сообщали «Дни.ру».

Дания и Швеция направили в Совет безопасности ООН письмо, в котором изложили факты о ЧП с «Северными потоками». Об этом сообщает TV 2 NYHEDER.

Страны заявили, что эффект от взрывов на газопроводах сравним с землетрясениями силой в 2,3 и 2,1 балла по шкале Рихтера, что, вероятно, соответствует «нескольким сотням килограммов» взрывчатки. Утечки будут продолжаться в ближайшее время, отмечается в письме.

Совбез ООН должен собраться для обсуждения ЧП 30 сентября по запросу России. Дания и Швеция, не являющиеся членами Совбеза ООН, имели возможность подать заявку на участие в этой встрече, но предпочли этого не делать.

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым считает, что ремонт "Северных потоков" может занять не менее года. Об этом сообщает в пятницу газета Yeni Şafak.

"Данные об утечках из "Северного потока" (о масштабах повреждений и объемах выходящего на поверхность газа) говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет", - сказал он.

Гекхан отметил, что опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением. А сам процесс ремонта, по его словам, является достаточно отработанной процедурой.

Между тем экс-глава Botas отметил в связи с повреждениями "Северных потоков", что в данном случае вероятность саботажа или диверсии очень высока.

"Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока", - сказал он.

США не станут гадать, кто несет ответственность за «аварии» на газопроводе «Северный поток», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, вместо этого Вашингтон настаивает на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Министр обороны уточнил, что на сегодняшний день существует «множество спекуляций» относительно вопроса, какой ущерб причинен трубопроводу.

«Однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло», — высказался он.

После поломок на «Северных потоках» США и Евросоюз будут демонстрировать показное единство. Так считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Как будут менять отношения США и ЕС в ходе кризиса, связанного с нитками газопровода, эксперт рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Думаю, сейчас США и Евросоюз будут продолжать демонстрировать показное единство. Вот если в ходе расследования всплывут данные о том, что американцы провели или вдохновили диверсию на европейской инфраструктуре, тогда будет любопытно посмотреть на поведение Брюсселя, Берлина и Парижа», — высказался Гривач.

Россия в связи с авариями на газопроводах «Северный поток» может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. Косачев отметил, что согласно имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две - в исключительной экономической зоне Дании.