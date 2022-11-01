Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

Генеральный директор компании «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта «Дунайский зерновой путь». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией «Украинское Дунайское пароходство», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Президент России Владиимир Путин заявил, что решение страны по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.

Политик добавил, что Россия не прекращает участие в зерновой сделке. По его словам, речь идет о приостановке.

ООН и Турция прилагают усилия для сохранения зерновой сделки - суда с зерном покидают порты Украины, сообщает издание Bloomberg. Информацию предоставил портал URA.RU.

«Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», - сказано в материале издания.

Примечательно, что вывоз зерна осуществляется, несмотря на выход России из сделки.

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом написал в своем Телеграм канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4% досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», - напомнил Володин.

По его словам, на этот раз президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав при этом террористическую сущность киевского режима.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», - написал спикер.

Россия будет вынуждена принять собственные меры по контролю пропущенных без ее согласования судов в Черном море. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", - сказал он.

Выполнение договоренностей

Россия исходит из того, что договоренности по экспорту зерна по Черному морю без ее участия выполняться не должны, заявил Небензя.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - сказал он.

Крест на гуманитарном измерении

Использование гуманитарного коридора для военных целей при атаке Украины на рейд Севастополя ставит крест на гуманитарном измерении договоренностей по зерну, заявил Небензя.

"Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях", - сказал он.

Москва удивлена, что ООН не осудила атаку Киева на корабли Черноморского флота, заявил постпред.

"Нас удивляет, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора", - указал российский постпред. "Секретариат ООН сначала оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую, а теперь закрывает глаза на ее использование в военных целях", - отметил он.

Детализация подходов

Россия в ближайшее время детализирует свои подходы к реализации зерновой сделки.

"Мы в ближайшее время детализируем наши выводы и подходы к реализации зерновой сделки", - сказал он.

Утверждения Запада о том, что приостановка Россией своего участия в реализации зерновой сделки угрожает продовольственной безопасности, являются попыткой переложить с больной головы на здоровую, чтобы выгородить Киев, заявил Небензя.

"За время реализации черноморской инициативы свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, - обратил внимание постпред РФ. - При этом украинские социальные сети открыто обсуждают возможности, которые открыла сделка для контрабанды на Украину оружия и топлива через корабли, возвращающиеся в украинские порты по зерновому коридору".



"При этом мы видим попытки искусственно форсировать процесс досмотра сухогрузов в рамках черноморской инициативы", - сказал Небензя.



"Выступления наших западных коллег, что принятые нами меры якобы угрожают продовольственной безопасности, - это не более чем очередная попытка переложить с больной головы на здоровую, чтобы выгородить киевский режим, которому его западные кураторы спускают с рук любые, даже самые опасные действия: ядерный шантаж через удары по Запорожской АЭС, подготовку к провокации с "грязной бомбой", целенаправленные атаки по гражданской инфраструктуре, включая Крымский мост", - сказал Небензя.

Пшеница на Чикагской товарной бирже в понедельник подорожала на 5,59% ($8,76 за бушель) на фоне объявления РФ о приостановке выполнения соглашений зерновой сделки. Такие показатели по пшенице достигнуты впервые с 14 октября, передает «Российская газета», ссылаясь на данные торгов.

Максимальный рост декабрьских фьючерсов на пшеницу зафиксирован 31 октября — 7,85% ($8,93 за бушель), после чего рост замедлился. Аналогичная ситуация наблюдалась с динамкой стоимости фьючерсов на кукурузу и овес. Так, биржевые цены на кукурузу на максимуме подорожали на 2,93% ($6,99 за бушель), после чего рост замедлился до 2,59%.

Цена фьючерса на бобовые выросла на 6% ( $3,94 за бушель).

Россия продолжит диалог с ООН и Турцией о перспективах зерновой сделки, но в любом случае готова поставлять зерно по приемлемым ценам заинтересованным государствам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит во вторник по видеосвязи.

"В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке", - констатировал председатель российского правительства. При этом он отметил, что Москва продолжит "диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений".



"Независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тыс. тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам", - заверил глава кабинета министров.

Мишустин назвал одним из приоритетов совместной работы обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

"Мы добросовестно выполняем международные контракты, нацеленные на решение этой стратегической задачи", - подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что "Россия в конструктивном ключе работала в рамках "черноморской инициативы" под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции".

"Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия", - указал председатель правительства РФ.

По мнению Мишустина, "важно, что на страны ШОС приходится более 10-й части мирового оборота товаров агропромышленного комплекса". По его данным, "за восемь месяцев текущего года объем внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами - членами организации увеличился практически на четверть и составил порядка $8,5 млрд".

"Расширение сотрудничества на этом треке исключительно востребовано", - уверен глава кабинета министров России.

Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам мира до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие 4 месяца. Кроме того, наша страна готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, установив приемлемые цены. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», - сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в поставках будет участвовать «наш надежный партнер – Турция».

Более того, с учетом урожая 2022 года РФ готова полностью заместить украинское зерно и «осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам».

Патрушев добавил, что зерновая сделка «не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила», поскольку с Украины суда отправлялись не в бедные страны, а в ЕС - Италию, Испанию, Нидерланды.

Европейская доля в поставках рапса, кукурузы, соевых бобов составила 60-100%.

В субботу, 29 октября стало известно, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя.

ООН исходит из того, что обязательства не атаковать суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении России, планы по проведению инспекций и отправке судов будут продолжать составляться. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Несмотря на приостановку участия, Черноморская инициатива обязывает всех подписавших ее не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу, в том числе, в отношении РФ и других подписантов", - сказал он.

Гриффитс уточнил, что Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов.

"Мы сделали это вчера вечером, сегодня мы тоже сделаем это позднее", - добавил он.

Замгенсека ООН заявил, что верит в продление зерновой сделки.

"Я один из тех людей, кто уверен и продолжает публично говорить о том, что черноморская зерновая инициатива будет продлена, я верю в это", - заявил Гриффитс, выступая в понедельник перед журналистами.