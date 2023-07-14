Центробанк предупредил о риске роста цен из-за ослабления курса рубля

Ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в России в ближайшее время, предупредил Центробанк в аналитическом комментарии по июньской динамике потребительских цен.

Пока этот эффект менее заметен, чем обычно, отметил регулятор. Низкий курс рубля сказался на стоимости лишь отдельных товаров и услуг, на которые сохраняется стабильно высокий спрос, — в частности, тенденция коснулась услуг зарубежного туризма и автомобилей.

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При этом в июне ценовое давление в России продолжило расти на фоне расширения потребительского спроса, пишут аналитики. По мере того как спрос продолжит активизироваться, а запасы товаров будут постепенно заканчиваться, «накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме», заключили аналитики.

13 июля курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль, евро поднялся выше 101 рубля, а юань — выше 12,7 рубля. По данным «Интерфакса», за июнь рубль подешевел к доллару на 5,2 процента, к евро — на 4,9 процента, к юаню — на 2,8 процента.

Банк России ранее объяснял динамику рубля естественными причинами — ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт, опровергнув влияние сиюминутных факторов, таких как мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Аналитики Центрального банка России отметили все более устойчивый рост инфляции. Об этом говорится в департамента исследований и прогнозирования регулятора.

В документе сказано, что рост потребительских цен закрепляется выше уровня четыре процента в годовом выражении с поправкой на сезонность. Российские производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе связанных с барьерами для импорта. В то же время быстро растет спрос, который поставщики товаров и услуг оказываются не в состоянии удовлетворить из-за производственных, трудовых и других ограничений.

Специалисты Центробанка считают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться в ближайшие месяцы.

«Для его нейтрализации требуется уменьшение бюджетного и(или) кредитного импульса. Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля может стать дополнительным проинфляционным фактором», — прогнозируют аналитики.

В бюллетене уточняется, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России находится на одном из самых низких уровней в мире.

«С января по начало июля она составила 2,9 процента, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5 процента», — заявил глава правительства.

Стоимость бензина в России обновила исторический рекорд во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 июля.

С начала лета марка Аи-92 обновила уже несколько рекордов и впервые преодолела планку в 59 тысяч рублей. На максимуме цена тонны бензина росла на 0,41 процента, до 59,442 тысячи рублей. Стоимость тонны бензина премиум-марки АИ-95 увеличилась на 0,24 процента, до 66,14 тысячи рублей — ниже рекорда в 67 380 рублей, установленного в середине июня.

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась до 0,13 процента, его стоимость составила 51,87 тысячи рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 2,31 процента, до 64, 94 тысячи рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) стали дороже на 0,9 процента, их цена выросла до 17,66 тысячи рублей. Мазут подорожал на 5,56 процента, до 19,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее власти призвали российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде. Вице-премьер Александр Новак обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Также он распорядился разработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов.

Одновременно с этим в правительстве решили сократить выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены на топливо. Их снизят на четверть, с 103,5 до 78,6 миллиарда рублей в месячном выражении. По сравнению с прошлогодними показателями выплаты упали втрое: ранее они составляли 219,6 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что АЗС придется резко повышать цены на бензин, чтобы не терять прибыль. По информации источников «Коммерсанта» в отрасли, заправки не повышают стоимость топлива такими же темпами, как растет его закупочная стоимость. В результате у некоторых станций выручка за вычетом расходов от торговли составляет минус два-три рубля за литр топлива в зависимости от марки.

В России до конца лета на десять процентов может подорожать техника Apple и других брендов, такой прогноз дали «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В материале отмечается, что это произойдет на фоне подорожания доллара. Если этот показатель удержится на уровне 90-100 рублей, то в августе гаджеты прибавят в цене.

В первую очередь подорожают смартфоны, поскольку их покупают чаще, чем компьютеры. Рост стоимости каждой категории и бренда зависит от наличия товара на складе, уточнил директор сети re:Store Расим Лемберанский.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что цена может вырасти на 10-20 процентов уже к концу июля. Как только будут распроданы старые запасы, подорожание неизбежно, отметил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что во второй половине 2023 года в России могут подорожать на 10-15 процентов материалы для отделки квартир.

Экономист Галина Сорокина рассказала россиянам, что падение курса рубля отразится на стоимости некоторых продуктов. Пока ценники массово не переписывают, но товары, завозимые из-за рубежа, в скором времени подорожают, предупредила эксперт в интервью агентству «Прайм».

При этом, по словам Сорокиной, зерна на российском рынке сейчас более чем достаточно. И повышения цен на хлеб и крупы в ближайшей перспективе ждать не нужно.

Кроме того, потребность в курином мясе и свинине уже много лет покрывается внутренним производством. Однако, по словам Сорокиной, говядина дорожает быстрее. Ее стоимость достигла такого уровня, что люди стали чаще переключаться на мясо птицы.

«Падение рубля вряд ли должно было сказаться на стоимости местных сезонных овощей и фруктов, если бы не оперативная реакция нефтеперерабатывающих компаний на подорожание нефтепродуктов на мировом рынке», — также объяснила экономист.

Однако больше всего дорожают продукты, которые везут из-за рубежа. По словам эксперта, оливки, некоторые сорта чая и кофе могут вырасти в цене,

А минимальный набор продуктов — некоторых видов мяса, сливочного и растительного масла, круп, хлеба и некоторых овощей вряд ли подорожает, несмотря на падение рубля. Тем более, его стоимость контролируется государством, резюмировала Сорокина.

Ранее сообщалось, что в России цена на лук впервые превысила 70 рублей. По данным Росстата, цена продукта в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за килограмм. Уточняется, что последние десять лет его стоимость составляла от 30 до 40 рублей.

Ввозимые в Россию из-за границы фрукты могут подорожать осенью на 12–15% из-за слабого рубля, сообщил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Летом же сильного подорожания завозных фруктов не будет, так как в это время на рынках и в магазинах много сезонных отечественных фруктов и ягод.

Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов: бананов, цитрусовых, манго и прочих экзотических фруктов. Они могут подорожать на 12–15%. Но последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября, — сказал Плугов.

Он пояснил, что Россия, за исключением отдельных месяцев, практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей, а вот с фруктами ситуация сложнее.

Единственное, что мы производим постоянно и в достаточном количестве, — это яблоки, — говорит Плугов.

За полгода курс доллара к рублю поднялся на 30%. За то же время некоторые продукты, по данным Росстата, стали дороже на 12–125%. В ряде случаев это подорожание объясняется исключительно сезонным фактором. А вот ослабление рубля может привести к повышению стоимости не только импортных продуктов, но и, к примеру, российского пива. Так как зерно при слабом рубле активно будут продавать за границу, и на внутреннем рынке оно станет более дефицитным.

Цены на импортные фармацевтические субстанции вновь начали возрастать после снижения в 2022 году, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, за январь — май некоторые позиции импортных фармацевтических субстанций подорожали на 40–100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причинами такого удорожания являются девальвация рубля и необходимость закупки веществ через посредников в условиях санкций. Аналитики предполагают, что повышение стоимости сырья может отразиться на ценах на лекарства через несколько месяцев.

Например, цена на морскую воду, необходимую для производства назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква», выросла на 101%, до 97 рублей за килограмм. Цена на используемый в мазях «Метилурацил» диоксометилтетрагидропиримидин увеличилась на 62%, до 1,05 тыс. рублей за килограмм. Фракция, используемая в составе венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожала на 57%, а кислота, используемая в гепатопротекторе «Урсосан», подорожала на 44%. Цена на лактулозу, необходимую для слабительного «Дюфалак», выросла на 38% по сравнению с прошлым годом, согласно данным RNC Pharma.

По оценкам RNC Pharma, около 80–85% российских препаратов производятся из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в Россию увеличился на 50% в натуральном выражении и на 11% в денежном выражении, достигнув 25,3 млн килограмм и $2,3 млрд соответственно.

Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma, отмечает, что стоимость импортных веществ начала расти после снижения цен в 2022 году на 3,1%. Эксперты полагают, что новое падение курса рубля в июне — июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, однако аналитики не ожидают «совсем негативных сценариев».

Компания «Герофарм» отмечает, что на стоимость импортных веществ и материалов для производства субстанций также влияют санкции. Часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5–2 раза выше из-за сложностей с поиском новых поставщиков с сохранением качества, поясняют в компании.

Выйти на запланированный уровень доходов бюджета с учетом падения поступлений от экспорта правительству поможет слабый рубль, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их оценкам, для исполнения заданных параметров властям нужен курс доллара не менее 90 рублей, а если нынешние тенденции сохранятся, то речь будет идти о 100 рублях.

Аналитик «Финама» Андрей Маслов отметил, что даже в текущих условиях — доллар выше 90 рублей, а евро выше 100 рублей — власти сталкиваются с нехваткой доходов. Если ситуация с экспортом в денежном выражении не улучшится, то и такой рубль окажется чересчур крепким. Впрочем, добавил он, это не значит, что Минфин и ЦБ намеренно ослабляют российскую валюту.

Аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Кирилл Горбунов признал, что более резкое ослабление рубля может позволить вывести нефтегазовые доходы по итогам года на базовые восемь триллионов рублей. По его словам, в компании ожидали движение к уровню 90 рублей за доллар, но не предполагали, что оно произойдет настолько стремительно.

Глава направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев отметил, что для исполнения прогноза по нефтегазовым доходам нужен не только доллар по 90 рублей, но и средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals по 60 долларов за баррель, а также сохраняющиеся объем поставок.

По мнению Маслова, чтобы прогноз сбылся, эталонный сорт Brent должен вырасти в цене еще на 15 процентов, до 90 долларов за баррель. Однако он напомнил, что судить о нефтегазовых доходах России только по этому параметру сложно, так как страна закрыла статистику как по добыче нефти и газа, так и по реальной стоимости продажи.

Горбунов отмечает, что препятствием для исполнения бюджета остаются как возможное увеличение дисконта Urals к Brent, так и снижение объемов экспорта. И если первое эксперт считает маловероятным, то в пользу второго говорит обещание России добровольно сократить поставки за рубеж на 500 тысяч баррелей с августа этого года. Также остается открытым вопрос реальной цены поставок без учета на дорожающий фрахт и логистику.

Против России играет слабое восстановление мировой экономики, в первую очередь, проблемы в Китае, который сокращает спрос. Поэтому Маслов считает маловероятным увеличение объемов экспорта, хотя и не исключает, что рост цен на газ в Европе улучшит ситуацию. Тунев назвал консенсусом превышение плана по расходам до конца года, главный вопрос, уточнил он, где Минфин отыщет источник дополнительных доходов. Одним из источников он назвал рост ненефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что объем нефтегазовых доходов бюджета в июне опустился до минимальных значений с февраля. При этом экспорт российской нефти на неделе, завершившейся 9 июля, сократился на миллион баррелей в сутки, что давит на доходы даже с учетом более слабого рубля.

В начале июня стало известно, что министр финансов Антон Силуанов предложил провести фронтальное сокращение расходов на 10 процентов в бюджете 2024 года по всем незащищенным статьям. Под ними, как правило, подразумеваются социальные статьи, а также оборона и безопасность. На этой неделе глава ведомства признал, что правительству надо готовиться к «мобилизации ресурсов».

Российские аналитики крупных банков и инвесткомпаний считают, что первоначальные прогнозы по будущему курсу рубля были слишком оптимистичными. Согласно данным опроса, опубликованного Центральным банком России, прогнозы аналитиков ухудшились.

Согласно опубликованным данным, прогноз среднего курса рубля за 2023 год упал с 76,9 рубля до 81,8 рубля. Кроме того, снизились ожидания и на последующие годы – эксперты считают, что в 2024 и 2025 годах среднегодовой курс доллара будет равен 85 рублям.