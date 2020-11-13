Самые дорогие частные школы России

Павловская гимназия. Стоимость обучения в начальной школе – 2 105 000 руб, в средней - 1 850 000 руб, в старшей - 1 150 000 руб. в год.Образовательное учреждение расположено в Подмосковье. Ученики гимназии получают максимально широкие возможности для дополнительных занятий иностранными языками, спортом и творчеством.

1/4 Павловская гимназия. Стоимость обучения в начальной школе – 2 105 000 руб, в средней - 1 850 000 руб, в старшей - 1 150 000 руб. в год.Образовательное учреждение расположено в Подмосковье. Ученики гимназии получают максимально широкие возможности для дополнительных занятий иностранными языками, спортом и творчеством Фото: Павловская гимназия Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/4 Школа "Президент". Год обучения в "Президенте" обходится в полтора миллиона рублей, однако если ученик учится на сплошные пятерки, ему предоставляется скидка 25%. Школа примечательна своими традициями. Ежегодно ученики "Президента" принимают участие в благотворительных ярмарках, турслетах, увлекательных поездках и экскурсиях Фото: school-president.ru 3/4 Гимназия "Жуковка". Стоимость обучения в начальной школе – 175 тыс. руб. в месяц, в средней - 160 тыс. руб, в старшей - 105 тыс. руб.В гимназии стараются ко всем ученикам найти индивидуальный подход, предоставляя возможность выбирать время для учебы. Обучение школьников проводится в очной и вечерней форме Фото: vk.com/jukovkaclub 4/4 Московская экономическая школа. Стоимость обучения в начальной школе – 955 тыс. руб. в год, в средней - 1 090 000 руб. в год, в старшей - 1 235 000 руб. Старшеклассники МЭШ могут углубленно изучать только выбранные самостоятельно предметы. Вместе с психологами-наставниками школьники формируют свой индивидуальный образовательный профиль Фото: МЭШ

Первая Московская гимназия. Стоимость года обучения в школе - 1 600 000 руб. В Первой Московской гимназии с учениками работают высоковалифицированные специалисты, в числе которых заслуженные учителя России, почетные работники общего образования РФ, кандидаты наук и обладатели наград в области образования.

Школа "Президент". Год обучения в "Президенте" обходится в полтора миллиона рублей, однако если ученик учится на сплошные пятерки, ему предоставляется скидка 25%. Школа примечательна своими традициями. Ежегодно ученики "Президента" принимают участие в благотворительных ярмарках, турслетах, увлекательных поездках и экскурсиях.

Гимназия "Жуковка". Стоимость обучения в начальной школе – 175 тыс. руб. в месяц, в средней - 160 тыс. руб, в старшей - 105 тыс. руб.В гимназии стараются ко всем ученикам найти индивидуальный подход, предоставляя возможность выбирать время для учебы. Обучение школьников проводится в очной и вечерней форме.