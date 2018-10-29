Оборот криптовалюты решили контролировать

Это означает, что все страны-члены FATF должны будут изменить законодательство и начать учет или регистрацию площадок для ICO, кошельков для цифровых денег и так далее. Контролирующие органы будут отслеживать их деятельность, в частности, на предмет соблюдения стандартов для борьбы с отмыванием денег.

Ливадный подчеркнул, что FATF призывает следить за обменом криптовалюты на традиционные деньги и переводами цифровых денег из одного кошелька в другой. Ценовой порог, с которого начинается контроль, будет установлен дополнительно. Для физических финансовых активов он составляет 600 тысяч рублей.