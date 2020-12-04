Самые дорогие вещи в мире 

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Портал investingnotes.trade составил список самых дорогих в мире вещей, которые доступны лишь единицам.

Лекарственный препарат «Luxturna» называют самым дорогим в мире. При помощи этого чудо-лекарства врачи возвращают зрение слепорожденным людям. Цена лечения за один глаз составляет 425 тыс. долларов США.

Яд скорпиона DeathStalker применяют при лечении онкологии мозга. Чтобы получить 1 галлон яда (это примерно 3,7 л), придется «выдаивать» насекомое 2 миллиона раз. Цена — около 10 млн долларов за литр.

1 грамм чая Улун «Большой красный халат» стоит 1370 долларов. На выращивание этого элитного сорта китайского чая уходит 1 год. И все это ради одной верхней веточки с 4-мя нежными листками.

Стоимость здания, которое известно как башня Антилия оценивается в 1 млрд долларов. Небоскреб находится в Мумбаи и принадлежит зажиточной семье Амбани. На 27 уровнях разместились комфортабельные гостиные, СПА-салон, бассейны (висячие конструкции), отличный вместительный паркинг (168 мест), автосервисные мастерские, посадочные площадки для вертолетов, свой центр управления полетами и даже собственный театр на 50 мест.

Самые дорогостоящие наручные часы в мире «Graff Diamonds Hallucination» называют настоящим шедевром ювелирного искусства. Небольшого размера циферблат окружен восхитительным 110-каратным бриллиантовым браслетом. Стоимость таких часов оценивается в 61 млн долларов.

Самыми дорогими духами считается марка «IMPERIAL MAJESTY PERFUME» стоимостью 12,7 тыс. долларов за 30 мг. Флакон изготовлен из настоящего хрусталя, декорирован золотом и бриллиантами. Всего было выпущено 5 пузырьков. 500 мг обходится в 215 тыс. долларов.

Графен является наиболее дорогим, искусственно созданным веществом — свыше 100 млн за 1 квадратный сантиметр. Автором изобретения является отечественный новатор и ученый — Константин Новоселов . Вещество используют при создании баллистических транзисторов, мелких деталей современной электротехники.

Самый дорогой унитаз в мире — Космический туалет производства России — «АСУ» (Ассенизационно-санитарное устройство), $19 млн вместе с доставкой стоит $46 млн Самое дорогое мороженое подают в ресторане Манхеттен. 1 порция «Frrrozen Haute Chocolate» обойдется в 25 тыс. долларов.

Если вы решите скоротать вечер за рюмкой коньяка «Король Генри IV» («Henri IV Dudognon»), приготовьтесь выложить 2 млн долларов за бутылку.

Золотая туалетная бумага разработана ведущими дизайнерами и технологами, выставляется на продажу через интернет-магазин «Toilet Paper Man» (Австралия). Всего состав рулона насчитывает настоящего золота — 22 карата. Цена одного такого рулона — 1,3 млн долларов.

В 2020 году самым дорогим современным легковым автомобилем стал Bugatti LA Voiture Noire. Год выпуска — 2019. Его стоимость — 19 млн долларов. Модель досталась известному футболисту — Роналду.

Корпус изготовлен из сверхпрочного материала — карбона. Патрубков выхлопной системы — 6. Мотор — 8 л. мощностью до 1500 л. с. Первую сотню можно набрать уже за 2 сек. (или чуть более того). АКПП — 7 ступеней, 2 сцепления.