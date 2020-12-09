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Самые дорогие вещи в СССР 

Александр Котлеткин 54 минуты назад
Советские граждане, как и их потомки, мечтали о самых разных вещах, на покупку которых были готовы тратить баснословные по меркам того времени деньги. Средняя зарплата в 80-х годах в СССР составляла 200 рублей. Какие вещи ценились в Советском Союзе в галерее «Рамблера».
Автомобиль бы главной мечтой советской семьи, но ГАЗ-2410 "Волга" стоил просто невероятных денег. В 1991 году за "Волгу" просили 16200 руб.
Советский внедорожник ВАЗ-2121 "Нива" в 1984-м году можно было купить за 10300 руб.
3-комнатная кооперативная квартира стоила в два раза дешевле 5000 руб.
За мечту советских музыкантов — электромузыкальный инструмент "Вильнюс-3" с выносным усилителем — пришлось бы выложить 1995 руб.
Чтобы стать обладателем отечественного компьютера Электроника БК-0010.01, нужно было заплатить 650 руб.
Киноаппарат "Киев-16У" стоил 480 руб.
Мечта хозяйки — холодильник "Бирюса-17" — оценивался в 460 руб.
Любителям посмотреть телевизор на природе пришлось бы заплатить за переносную модель "Электроника Ц-430" 470 руб.
Мечта советской молодежи, кассетный магнитофон "Вега 338С", стоил 480 руб.
Самый дорогой мотоцикл в СССР "Восход-2" стоил 420 руб.
За эти же деньги можно было купить жене французскую шубу.
Проигрыватель пластинок Вега 108С оценивался в 345 руб.
Чтобы стать обладателем мужской норковой шапки пришлось бы заплатить 220 руб.
Самый дорогой советский велосипед "Старт-Шоссе" стоил 125 руб.
Главный символ всех советских квартир — ковер — стоил 193 руб.
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