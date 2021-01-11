Россияне отдохнули на Сахалине за 10 миллионов рублей 

Самый дорогой отпуск россиян в 2020 году внутри страны обошелся в 10 миллионов рублей. что, согласно данным ЦИАН , примерно равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Самое дорогое путешествие по России было забронировано семьей из семи человек и обошлось им в 10,1 миллиона рублей. За эту сумму россияне провели семь ночей на Сахалине в сентябре. В тур входили экскурсии в море, проживание в нескольких отелях и на яхте, а также питание по программе полный пансион.

Второй по расходам оказалась путевка в Сочи из Хабаровска на троих. Туристы приобрели десятидневный тур с проживанием в пятизвездочном отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia за 6,6 миллиона рублей. Гости останавливались в двухместном номере «люкс», отделанном текстурированной древесиной и натуральным мрамором. В стоимость путевки входили завтраки в ресторане с открытой террасой с видом на море.

Третью строчку также заняла поездка в Сочи на 24 дня, которая обошлась бабушке с двумя внуками в 3,5 миллиона рублей без стоимости авиабилетов. По данным туроператора «Дельфин», семья поселилась в номере, цена которого превышала 100 тысяч рублей в сутки.