Пенсионерам отдадут нефтегазовые доходы

Разовая выплата пенсионерам в 2021 году не отразится на монетарной политике регулятора, сообщил Банк России. Об этом пишет «Царьград». ЦБ пояснил, что источниками средств для разовых соцвыплат пенсионерам и военным выступят дополнительные ненефтегазовые доходы.

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В последние месяцы Кремль активно объявлял о социальной помощи населению. Она по большей части коснулась бюджетников и пенсионеров. В частности, глава государства подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее произведут в сентябре текущего года.

Для того чтобы получить выплату в 10 тысяч рублей, пенсионерам не придется совершать каких-либо действий. Подача заявления не предусматривается. Выплату назначат по данным ведомства, которое выплачивает обычную пенсию. На единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры, получающие государственные, страховые и социальные пенсии, а также те, у кого пенсия по отдельному закону для военных и силовых ведомств. Речь идет не только о пенсиях по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу. Для выплаты работающим гражданином быть не обязательно.