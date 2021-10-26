Настоящая изысканная еда считается одним из самых дорогих удовольствий состоятельных людей по всему миру. Ужин на двоих в элитном ресторане столицы оценивается в десятки тысяч рублей, а свадьба в таком заведении может стоить целое состояние. Тем не менее, высокий ценник не только не отпугивает посетителей, но и наоборот делает такие места настоящей визитной карточкой города. Здесь обычно обедают состоятельные аристократы, известные актеры и спортсмены, успешные предприниматели. Все это делает такие заведения своеобразным элитным клубом, куда может попасть далеко не каждый человек.

Самые дорогие рестораны Москвы в галерее «Рамблера»

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Ресторан Sixty

Ресторан Sixty считается одним из самых высоких ресторанов Европы. Заведение расположено на 62-м этаже башни «Федерация». Отсюда хорошо любоваться закатами и наблюдать с высоты за жизнью столицы. В ресторане работает уникальная система окон, которая позволяет им открываться на высоте 62 этажа, — аналогов ей нет нигде в мире. Именно здесь Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко.

Цены в Sixty также на высоте. Тартар из мраморной говядины «Прайм» обойдется посетителям в 1720 рублей. Спагетти с голубым крабом и спелыми томатами оценили в 2820 рублей. «Шатобриан» предлагается отведать за 4900 рублей.

Ресторан Bistrot

Ресторан Bistrot расположен в центре Москвы. Bistrot позаимствовал интерьер и гастрономические традиции у одноимённого заведения из итальянского курортного городка Форте Дей Марми. Войдя в зал с арочными окнами, резными деревянными потолками и массивным камином, вы сразу забудете о том, что рядом плещутся волны Москва-реки, а не Лигурийского моря.

В меню Bistrot представлены традиционные блюда Тосканы и других итальянских регионов, в том числе настоящая пицца из дровяной печи, домашняя паста и ризотто. За качество угощений здесь отвечает шеф-повар Максим Хазов, который ежегодно стажируется в разных ресторанах Италии в поиске новых интересных рецептов.

Bistrot предлагает отведать чилийский сибас, жареный с соусом «Беарнез», запеченный с перцем, гуакамоле и помидорами за 2950 рублей. Молодой козленок, запеченный с картофелем «Алла Форнайла» обойдется посетителям в 4650 рублей. Пицца Дольче, приготовленная по традиционному рецепту будет стоить 2700 рублей.

Ресторан «Турандот»

Дизайн-проект ресторана «Турандот» в 2014 году принес его владельцу предпринимателю и архитектору Андрею Деллосу звание почетного академика Российской Академии художеств. Специально для проекта Деллос создал собственные мастерские, где в течение 6,5 лет несколько сотен художников и мастеров трудились над деревянными панелями, бронзовым декором, лепниной, росписями, хрустальными люстрами, мебелью и посудой.

В ресторане «Турандот» представлены паназиатская и европейская кухня. С 2008 года кухню заведения возглавляет Дмитрий Еремеев, ранее работавший при Администрации Президента РФ и ресторане «Кафе Пушкинъ». Азиатским направлением занимаются китайские повара под руководством сингапурца Чианг Вай Чонга.

Салат с камчатским крабом в соусе манго обойдется гурманам в 2105 рублей. Чёрная треска в соусе «Ша Ча» предлагается за 4980 рублей. Жареная Пекинская утка с черной икрой и домашними блинчиками будет стоить 8900 рублей.

Ресторан Baccarat

Ресторан Cristal Room Baccarat расположен на втором этаже московского Maison Baccarat, спроектированного легендарным дизайнером Филиппом Старком. Кухней заведения руководит известный французский шеф-повар Мишель Ленц.

Гости Cristal Room Baccarat поднимаются на второй этаж по парадной лестнице, которую украшают кованные фонари и перила. В дальнем зале расположены открытая кухня и так называемый «стол шефа», где можно не только наблюдать за процессом создания блюд, но и непринужденно общаться с шеф-поваром, и даже высказать свои пожелания по приготовлению блюда по вашему рецепту.

Дикий тюрбо гриль и картофельное пюре с трюфелями обойдутся посетителям в 7500 рублей. Говядина на гриле с соусом «Беарнез» и картофелем «Анна» будет стоить 17000 рублей. Эскалоп утиного фуа-гра с соусом из красных и черных ягод оценивается в 2400 рублей.

Ресторан Buono

Ресторан Buono расположен на 29-ом этаже Radisson Collection Hotel, гостиница «Украина».

Заведение считается одним из самых красивых видовых ресторанов Москвы. Создатели расположили большинство посадочных мест вдоль огромных панорамных окон на крытой террасе, откуда открывается великолепный вид на столицу. Концепция кухни – итальянская классика и разнообразная карта вин.

Buono предлагает посетителям отведать тартар с карпаччо из морского гребешка за 1850 рублей. Сырная тарелка стоит 2150 рублей. Черные спагетти с камчатским крабом, авокадо и сливочным соусом оцениваются в 3250 рублей. «Шатобриан» на 2 персоны будет стоить 7900 рублей.

Ресторан Nobu

В Империю Nobu входит более 33 ресторанов по всему миру – в Лондоне, Лас-Вегасе, Мельбурне, Токио, Пекине, Майами и других. Блюда от Нобу сводят с ума голливудских звезд, знаменитостей, светскую публику и сильных мира сего.

Попытки открыть филиал Nobu в Москве предпринимались известными столичными рестораторами несколько раз. Только в апреле 2009 года Nobu Moscow распахнул двери для столичной публики. Проект стал результатом партнерства Нобу Мацухиса, Роберта Де Ниро, Мейера Тепера, Араза и Эмина Агаларовых.

В зале Nobu Moscow 4 зоны – обеденная с суши-баром, lounge-bar и два VIPа. В оформлении используются естественные природные материалы - бамбуковые заросли, люстры в форме морских ежей, выпуклые стены из ореха, создающие иллюзию набегающих волн. За кухню в Nobu Moscow отвечает шеф-повар Игорь Пак.