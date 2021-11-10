Самые дорогие продукты в мире

Самый дорогой сорт хлеба в мире продается в Испании. Это 400-грамовая буханка Gold Leaf Bread стоит 192 евро. Хлеб пекут в небольшой семейной пекарне в маленьком городке Альгатосин в Андалусии, недалеко от Малаги. Точный рецепт владелец держит в секрете, однако известно, что для приготовления буханки он использует чистую исландскую воду, закваску собственного производства, три разных вида муки, но главное для цены – это порошок золота и серебра (250 миллиграмм золота в буханке).

1/7 Самый дорогой сорт хлеба в мире продается в Испании. Это 400-грамовая буханка Gold Leaf Bread стоит 192 евро. Хлеб пекут в небольшой семейной пекарне в маленьком городке Альгатосин в Андалусии, недалеко от Малаги. Фото: Youtube Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Цена сыра Pule может достигать 2800 долларов за килограмм. Он имеет мягкую рыхлую текстуру и слегка сладковатый и ореховый привкус. Pule делают из молока, полученного ручной дойкой балканских ослиц, которые живут в природном заповеднике Засавица. Фото: Youtube 3/7 Самый редкий и дорогой мире мед диких пчел «Пери Балы» или «Сказочный мед». Его собирают в труднодоступных пещерах на плато Сарычаир в Турции. В 2009 году килограмм «Пери Балы» был продан на аукционе во Франции за 45 тысяч евро. Фото: Twitter 4/7 Самый дорогой сорт пива называется The End of History. Это крепкий (55 градусов) бельгийский светлый эль американо-шотландской краудфандинговой пивоварни BrewDog. Каждая из 650-миллилитровых бутылок первой лимитированной серии стоила 765 долларов. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Белый трюфель считается самым дорогим грибом в мире. Его находят лишь в определенных регионах Франции, Италии и Хорватии. В декабре 2014 года крупнейший белый трюфель весом 1,89 кг был продан на аукционе в Нью-Йорке за $61 000. Фото: Wikipedia 6/7 Черный арбуз «Денсукэ» растет только на острове Хоккайдо и считается большой редкостью. Он имеет темно-зеленый цвет и при этом напрочь лишен полосок. В 2013 году самый дорогой арбуз был продан на ярмарке в Японии за $3500. Фото: Twitter 7/7 Самый дорогой в мире сок «Нони» производят из одноимённых экзотических плодов. Коробка сока (четыре бутылки объёмом один литр) оценивается в 200 долларов. Сок «Нони» улучшает самочувствие, избавляет от гипертонии и стресса. Фото: depositphotos.com

Самый дорогой сыр в мире производится в Сербии. Цена сыра Pule может достигать 2800 долларов за килограмм. Он имеет мягкую рыхлую текстуру и слегка сладковатый и ореховый привкус. Pule делают из молока, полученного ручной дойкой балканских ослиц, которые живут в природном заповеднике Засавица. Этим занимается единственный сыродел – Слободан Симич, объем его производства – от шести до 12 кг в год.

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Самый редкий и дорогой мире мед диких пчел «Пери Балы» или «Сказочный мед». Его собирают в труднодоступных пещерах на плато Сарычаир в Турции. В 2009 году килограмм «Пери Балы» был продан на аукционе во Франции за 45 тысяч евро.

Самый дорогой сорт пива называется The End of History. Это крепкий (55 градусов) бельгийский светлый эль американо-шотландской краудфандинговой пивоварни BrewDog. Каждая из 650-миллилитровых бутылок первой лимитированной серии стоила 765 долларов. Сейчас это пиво стоит гораздо дороже: изготавливается по спецзаказу и выдается в качестве подарка тем, кто инвестирует в капитал пивоварни 20 тысяч долларов.

Белый трюфель считается самым дорогим грибом в мире. Его находят лишь в определенных регионах Франции, Италии и Хорватии. В декабре 2014 года крупнейший белый трюфель весом 1,89 кг был продан на аукционе в Нью-Йорке за $61 000.

Черный арбуз «Денсукэ» растет только на острове Хоккайдо и считается большой редкостью. Он имеет темно-зеленый цвет и при этом напрочь лишен полосок. В 2013 году самый дорогой арбуз был продан на ярмарке в Японии за $3500.