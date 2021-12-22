Лучшие умные часы 2021 года

Специалисты Роскачества выбрали лучшие смарт-часы 2021 года. Исследование и рейтинг доступны на сайте организации, сообщает Lenta.ru.

1/10 Самыми лучшими умными часами года признаны Garmin Forerunner 55 Фото: Garmin Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 На втором оказались Garmin Venu Sq Music Edition Фото: Garmin 3/10 Garmin Forerunner 745 заняли третью строчку рейтинга Фото: Garmin 4/10 Самыми удобными часами по мнению Роскачества стали Samsung Galaxy Watch4 с корпусом размером 44 миллиметра - 4 строчка рейтинга Фото: Samsung Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Garmin Venu 2S 40 mm - 5 место Фото: Garmin 6/10 На 6 месте оказались Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm Фото: Samsung 7/10 7 строчка рейтинга - Samsung Galaxy Watch4 40mm Фото: Samsung Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Garmin Venu 2 45mm - 8 место Фото: Garmin 9/10 Apple Watch Series 7 заняли девятую строчку рейтинга. Специалисты назвали их лучшими смарт-часами для iPhone Фото: Apple 10/10 Huawei Watch 3 Pro Classic - 10 место Фото: Huawei

Самыми лучшими умными часами года признаны Garmin Forerunner 55.

«Это одна из самых точных и самая долгоиграющая модель на рынке: время автономной работы устройства составляет 504 часа», — говорится в отчете организации. На втором и третьем местах оказались Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.