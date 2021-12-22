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33 минуты назад

Лучшие умные часы 2021 года

Специалисты Роскачества выбрали лучшие смарт-часы 2021 года. Исследование и рейтинг доступны на сайте организации, сообщает Lenta.ru.

1/10 Самыми лучшими умными часами года признаны Garmin Forerunner 55
Фото: Garmin
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2/10 На втором оказались Garmin Venu Sq Music Edition
Фото: Garmin
3/10 Garmin Forerunner 745 заняли третью строчку рейтинга
Фото: Garmin
4/10 Самыми удобными часами по мнению Роскачества стали Samsung Galaxy Watch4 с корпусом размером 44 миллиметра - 4 строчка рейтинга
Фото: Samsung
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5/10 Garmin Venu 2S 40 mm - 5 место
Фото: Garmin
6/10 На 6 месте оказались Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
Фото: Samsung
7/10 7 строчка рейтинга - Samsung Galaxy Watch4 40mm
Фото: Samsung
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8/10 Garmin Venu 2 45mm - 8 место
Фото: Garmin
9/10 Apple Watch Series 7 заняли девятую строчку рейтинга. Специалисты назвали их лучшими смарт-часами для iPhone
Фото: Apple
10/10 Huawei Watch 3 Pro Classic - 10 место
Фото: Huawei

Самыми лучшими умными часами года признаны Garmin Forerunner 55.

«Это одна из самых точных и самая долгоиграющая модель на рынке: время автономной работы устройства составляет 504 часа», — говорится в отчете организации. На втором и третьем местах оказались Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.

Самыми удобными часами по мнению Роскачества стали Samsung Galaxy Watch4 с корпусом размером 44 миллиметра. Apple Watch Series 7 заняли девятую строчку рейтинга. Специалисты назвали их лучшими смарт-часами для iPhone: «Они по-прежнему имеют самые точные и надежные датчики, набор разнообразнейших умных функций и слабую батарею»

Личный счет,Фото,Apple,Lenta.ru,
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