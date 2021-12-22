Лучшие умные часы 2021 года

Специалисты Роскачества выбрали лучшие смарт-часы 2021 года. Исследование и рейтинг доступны на сайте организации, сообщает Lenta.ru.
Самыми лучшими умными часами года признаны Garmin Forerunner 55.
«Это одна из самых точных и самая долгоиграющая модель на рынке: время автономной работы устройства составляет 504 часа», — говорится в отчете организации. На втором и третьем местах оказались Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.
Самыми удобными часами по мнению Роскачества стали Samsung Galaxy Watch4 с корпусом размером 44 миллиметра. Apple Watch Series 7 заняли девятую строчку рейтинга. Специалисты назвали их лучшими смарт-часами для iPhone: «Они по-прежнему имеют самые точные и надежные датчики, набор разнообразнейших умных функций и слабую батарею»