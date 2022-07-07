В Подмосковье выставлен на продажу трехэтажный замок стоимостью 125 миллионов рублей, об этом сообщает Газета.Ru.

1/11 В Подмосковье выставлен на продажу трехэтажный замок стоимостью 125 миллионов рублей, об этом сообщает Газета.Ru Фото: kreatovo.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Дом находится в подмосковном поселке Кратово, Раменского района, где в советское время строила себе дачи советская интеллигенция Фото: kreatovo.ru 3/11 Сейчас на территории находится гостиничный комплекс из 130 номеров с кафе-музеем и бассейном Фото: kreatovo.ru 4/11 Их стоимость в сутки составляет от 4000 до 14 000 рублей Фото: kreatovo.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 «Псевдорусский стиль с тремя башнями. Стеклянный бассейн 25 погонных метров. Размещение в уютном и живописном стародачном месте» Фото: kreatovo.ru 6/11 «Через участок протекает ручей. Антикварная обстановка, старинные картины, музей антикварных часов в каминном зале. В одном из корпусов размещено кафе-музей на 100 человек», – сообщается в объявлении Фото: kreatovo.ru 7/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

Дом находится в подмосковном поселке Кратово, Раменского района, где в советское время строила себе дачи советская интеллигенция.

Сейчас на территории находится гостиничный комплекс из 130 номеров с кафе-музеем и бассейном. Их стоимость в сутки составляет от 4000 до 14 000 рублей.