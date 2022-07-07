Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

В Подмосковье терем со львами оценили в 125 миллионов рублей

Александр Котлеткин

В Подмосковье выставлен на продажу трехэтажный замок стоимостью 125 миллионов рублей, об этом сообщает Газета.Ru.

1/11 В Подмосковье выставлен на продажу трехэтажный замок стоимостью 125 миллионов рублей, об этом сообщает Газета.Ru
Фото: kreatovo.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/11 Дом находится в подмосковном поселке Кратово, Раменского района, где в советское время строила себе дачи советская интеллигенция
Фото: kreatovo.ru
3/11 Сейчас на территории находится гостиничный комплекс из 130 номеров с кафе-музеем и бассейном
Фото: kreatovo.ru
4/11 Их стоимость в сутки составляет от 4000 до 14 000 рублей
Фото: kreatovo.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/11 «Псевдорусский стиль с тремя башнями. Стеклянный бассейн 25 погонных метров. Размещение в уютном и живописном стародачном месте»
Фото: kreatovo.ru
6/11 «Через участок протекает ручей. Антикварная обстановка, старинные картины, музей антикварных часов в каминном зале. В одном из корпусов размещено кафе-музей на 100 человек», – сообщается в объявлении
Фото: kreatovo.ru
7/11 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/11 
9/11 
10/11 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/11 

Дом находится в подмосковном поселке Кратово, Раменского района, где в советское время строила себе дачи советская интеллигенция.

Сейчас на территории находится гостиничный комплекс из 130 номеров с кафе-музеем и бассейном. Их стоимость в сутки составляет от 4000 до 14 000 рублей.

«Псевдорусский стиль с тремя башнями. Стеклянный бассейн 25 погонных метров. Размещение в уютном и живописном стародачном месте. Через участок протекает ручей. Антикварная обстановка, старинные картины, музей антикварных часов в каминном зале. В одном из корпусов размещено кафе-музей на 100 человек», – сообщается в объявлении.

Личный счет,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители