Семейная ипотека в 2024 году: все, что нужно знать об условиях и нюансах

Программа «Семейная ипотека», введенная в России в 2018 году, — одна из мер господдержки, позволяющая семьям с детьми решить квартирный вопрос с минимальными затратами.

Участники программы могут купить жилье, воспользовавшись льготной ставкой на ипотечный кредит. Для молодых ячеек общества это — отличное подспорье. Как оформить семейную ипотеку и какие новые условия программы появились в 2024 году — в нашей статье.

Рынок ипотеки в стране: что почем

Сегодня в России действует несколько ипотечных программ, позволяющих купить жилье в рассрочку. Такие продукты есть у каждого крупного банка, а их ставки по кредитам определяются ключевой ставкой Центробанка (в марте 2024 года она составила 16% годовых). По данным основателя юридического центра «10 соток» Юлии Толстихиной, сегодня ипотечные ставки держатся на высоком уровне, а их снижения можно ждать только после снижения ставки ЦБ, что произойдет в неизвестной перспективе. При этом первоначальные взносы по ипотечным кредитам сегодня начинаются от 20–30%.

Помимо высоких взносов и высоких ставок, семьи сталкиваются и с другими проблемами при выборе программ ипотечного кредитования. Некоторые банки требуют обязательный залог в виде какого-то другого имущества, а иногда могут запросить поручительство, что реализовать на практике возможно не всегда.

Однако, кроме стандартных программ, есть и федеральные льготные программы, предусматривающие сниженные ставки по кредиту (от 2 до 8%). В их числе — льготная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, IT-ипотека и семейная ипотека. О последней расскажем подробнее.

Семейная ипотека: коротко о главном

Что такое семейная ипотека? Это программа, направленная на поддержку молодых семей с целью решения их жилищного вопроса.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%, процентная ставка — 6% годовых (для Дальневосточного федерального округа — 5%). Максимальная сумма кредита в большинстве регионов РФ составляет 6 млн рублей — кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где она доходит до 12 млн рублей. Дата окончания программы — 1 июня 2024 года, однако недавно президент РФ предложил продлить ее до 2030 года. Вопрос можно считать практически решенным: документы для продления программы уже подготовлены.

С 2018 года участниками программы стали более 800 тыс. семей. А в 2023 году, как следует из аналитики оператора программы АО «Дом.РФ», она заняла более 47% в общем объеме и сумме кредитов из всех льготных ипотечных госпрограмм (в 2022 году это было 35 и 36%). В прошлом году кредиты по семейной ипотеке оформили более 300 тыс. семей, что вдвое больше показателей предыдущего года. Регионами-лидерами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

По данным «Дом.РФ», средняя стоимость займа в семейной ипотеке сегодня составляет 5,8 млн рублей; средняя площадь жилья — 58 кв. м.

Воспользоваться семейной ипотекой можно для приобретения:

Квартиры в готовом доме/таунхаусе или на этапе строительства.

Строящегося частного дома.

Готового частного дома с участком земли.

Дома или квартиры на вторичном рынке в сельской местности на Дальнем Востоке.

Вторичного жилья в субъектах РФ, где не строят многоквартирные дома (только семьям с ребенком-инвалидом).

Земельного участка под строительство дома (только по договору подряда).

Важное условие: продавцом жилья должен выступать застройщик.

Семейная ипотека на вторичное жилье распространяется только на сельские поселения Дальнего Востока, а также на регионы, где не ведется строительство многоквартирных домов.

Семейная ипотека-2024: новые возможности для родителей

Условия программы меняются каждый год, и если раньше она была доступна только многодетным, то теперь и семьям даже с одним ребенком. Кроме того, ее участниками могут стать родители-одиночки.

Поскольку программа стала пользоваться большой популярностью у населения, ее действие не только продлили, но и внесли в нее ряд поправок, упрощающих получение кредитов и расширяющих круг возможных заемщиков. Поэтому семейная ипотека в 2024 году стала доступной более широкому кругу лиц.

По новым правилам оформить семейную ипотеку могут семьи при наличии:

одного ребенка (рожденного после 1 января 2018 года, но до 31 декабря 2023 года);

с 2–3 и более детьми (включая приемных), не достигшими совершеннолетия;

с ребенком-инвалидом (любого возраста). В случае, если инвалидность вновь установлена ребенку, рожденному до 31 декабря 2023 года, семейную ипотеку можно оформить до 31.12.2027 года включительно.

По новым условиям оформить кредит по семейной ипотеке можно только один раз. Однако если заемщики уже брали ипотеку до вступления новых правил в силу, то есть до 22 декабря 2023 года, это не принимается в расчет. Таким образом, им позволяется заключать договор под 6% годовых еще один раз, но он будет уже последним на таких условиях. Есть исключение: рождение в семье еще одного ребенка позволяет оформить льготную ипотеку снова — в целях расширения жилплощади (квартиры или дома). При этом обязательным условием является погашенный предыдущий кредит.

Рекомендации по выбору семейной ипотеки в 2024 году

Каждый заемщик может подобрать удобные условия для себя благодаря широкому списку банков, работающих по программе «Семейная ипотека». Сегодня в ней участвует 80 финансовых организаций. Каждый банк предлагает свои требования к заемщику и условия в рамках программы, с которыми можно ознакомиться здесь.

Поскольку в программе не оговаривается максимальный срок семейной ипотеки, его устанавливают сами банки (они могут составлять и 30, и 35 лет). Размер первоначального взноса также зависит от условий конкретного банка — они стартуют от 20,1 или 30%. Некоторые банки дают сниженные взносы только зарплатным клиентам, устанавливая для людей без фиксированного источника дохода первоначальные взносы в 50%.

Некоторые банки для оформления льготной ипотеки вправе потребовать от заемщика страхования жизни и здоровья, что ведет к удорожанию кредита. Однако есть несколько путей сэкономить.

Например, программа разрешает оплачивать первоначальный взнос за счет средств материнского капитала. С его же помощью некоторые банки позволяют погасить льготный кредит досрочно.

Еще один вариант сберечь средства — расплатиться с кредитом с помощью:

субсидий, которые предоставляются многодетным;

выплат из региональных бюджетов;

других компенсационных выплат.

Банки также могут предоставлять более выгодные условия по семейной ипотеке для своих клиентов:

с зарплатными картами;

тем, кто оформляет кредит посредством специальных банковских сервисов;

тем, кто заключает договор страхования;

при подписании кредитного договора в сжатые сроки после одобрения и пр.

Все это позволит снизить процентные пункты к ставке.

Перспективы в 2024 году

Эксперты как минимум не ожидают сокращения объемов кредитования по программе семейной ипотеки в 2024 году. Заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная считает, что эта программа стала важным инструментом, который вносит вклад в улучшение демографии.

Обсуждаются планы расширить семейную ипотеку на рынок вторички в небольших населенных пунктах (министр труда и социальной защиты Олег Котляков озвучивал предложение реализовать такой сценарий в городах с населением до 250 тыс. человек). Однако в условиях роста ставки ЦБ процентные ставки по ипотечным кредитам будут ожидаемо расти. Пока же программа семейной ипотеки остается одной из главных мер господдержки в жилищной сфере.

Что в итоге