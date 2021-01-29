В Сочи нашли ультра-дорогую квартиру 

В Сочи выставили на продажу апартаменты по рекордно высокой цене. Как сообщает Lenta.ru, стоимость жилья составляет 150 миллионов рублей.

Квартира расположена в уже построенном комплексе Reef Residence. Он стоит на первой береговой линии, в окружении 37 дендропарков. Интерьеры жилья отделаны природными материалами: лучшими сортами мрамора, травертина, оникса, латуни, стекла.

Апартаменты расположены в самом престижном месте на всем курорте и находится в непосредственной близости к резиденции «Бочаров Ручей». На территории комплекса есть приватный пляж в единственной приморской части Сочи, по которой не проходит ветка железной дороги.