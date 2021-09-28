Генеральный директор Apple Тим Кук стал владельцем эксклюзивного особняка площадью 925 кв. м в элитном жилом районе в Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), об этом сообщает «Газета.Ru». Кук приобрел дом еще в 2018 году, но имя нового владельца поместья в Мэдисон-Клаб долгое время оставалось в секрете. Соседями главы Apple стали Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и основатель Nike Фил Найт.

1/14 Генеральный директор Apple Тим Кук стал владельцем эксклюзивного особняка площадью 925 кв. м в элитном жилом районе в Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), об этом сообщает «Газета.Ru». Фото: Redfin Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Кук приобрел дом еще в 2018 году, но имя нового владельца поместья в Мэдисон-Клаб долгое время оставалось в секрете. Фото: Redfin 3/14 Соседями главы Apple стали Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и основатель Nike Фил Найт. Фото: Redfin 4/14 Особняк с пятью спальнями спроектирован в германском стиле - интерьер выполнен в строгих белых и бесцветных тонах и дополнен несколькими оттенками коричневого и бежевого. Фото: Redfin Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 В доме есть представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом. Фото: Redfin 6/14 Поместье оборудовано двумя кухнями, для гостей и дворецкого, каждая обставлена первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали. Фото: Redfin 7/14 Задний двор дома выходит прямо на запад, откуда открывается вид на невероятно красивые горы Санта-Роза. Фото: Redfin Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 От полуденного зноя жильцов спасет пейзажный бассейн с собственным баром и специальные лоджии с кондиционерами. Фото: Redfin 9/14 Придомовой интерьер дополняет внутренний дворик с кострищем и встроенным центром для барбекю. Фото: Redfin 10/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 12/14 13/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14

Особняк с пятью спальнями спроектирован в германском стиле - интерьер выполнен в строгих белых и бесцветных тонах и дополнен несколькими оттенками коричневого и бежевого. В доме есть представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом. Поместье оборудовано двумя кухнями, для гостей и дворецкого, каждая обставлена первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали.