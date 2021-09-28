Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Глава Apple скрытно поселился рядом с Кардашьян и Кроуфорд за $10 млн

Александр Котлеткин
1 час назад

Генеральный директор Apple Тим Кук стал владельцем эксклюзивного особняка площадью 925 кв. м в элитном жилом районе в Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), об этом сообщает «Газета.Ru». Кук приобрел дом еще в 2018 году, но имя нового владельца поместья в Мэдисон-Клаб долгое время оставалось в секрете. Соседями главы Apple стали Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и основатель Nike Фил Найт.

Генеральный директор Apple Тим Кук стал владельцем эксклюзивного особняка площадью 925 кв. м в элитном жилом районе в Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), об этом сообщает «Газета.Ru».
1/14 Генеральный директор Apple Тим Кук стал владельцем эксклюзивного особняка площадью 925 кв. м в элитном жилом районе в Калифорнии за $10,1 млн (около 737 млн руб.), об этом сообщает «Газета.Ru».
Фото: Redfin
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Кук приобрел дом еще в 2018 году, но имя нового владельца поместья в Мэдисон-Клаб долгое время оставалось в секрете.
2/14 Кук приобрел дом еще в 2018 году, но имя нового владельца поместья в Мэдисон-Клаб долгое время оставалось в секрете.
Фото: Redfin
Соседями главы Apple стали Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и основатель Nike Фил Найт.
3/14 Соседями главы Apple стали Кортни Кардашьян, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и основатель Nike Фил Найт.
Фото: Redfin
Особняк с пятью спальнями спроектирован в германском стиле - интерьер выполнен в строгих белых и бесцветных тонах и дополнен несколькими оттенками коричневого и бежевого.
4/14 Особняк с пятью спальнями спроектирован в германском стиле - интерьер выполнен в строгих белых и бесцветных тонах и дополнен несколькими оттенками коричневого и бежевого.
Фото: Redfin
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В доме есть представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом.
5/14 В доме есть представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом.
Фото: Redfin
Поместье оборудовано двумя кухнями, для гостей и дворецкого, каждая обставлена первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали.
6/14 Поместье оборудовано двумя кухнями, для гостей и дворецкого, каждая обставлена первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали.
Фото: Redfin
Задний двор дома выходит прямо на запад, откуда открывается вид на невероятно красивые горы Санта-Роза.
7/14 Задний двор дома выходит прямо на запад, откуда открывается вид на невероятно красивые горы Санта-Роза.
Фото: Redfin
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
От полуденного зноя жильцов спасет пейзажный бассейн с собственным баром и специальные лоджии с кондиционерами.
8/14 От полуденного зноя жильцов спасет пейзажный бассейн с собственным баром и специальные лоджии с кондиционерами.
Фото: Redfin
Придомовой интерьер дополняет внутренний дворик с кострищем и встроенным центром для барбекю.
9/14 Придомовой интерьер дополняет внутренний дворик с кострищем и встроенным центром для барбекю.
Фото: Redfin
10/14 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/14 
12/14 
13/14 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/14 

Особняк с пятью спальнями спроектирован в германском стиле - интерьер выполнен в строгих белых и бесцветных тонах и дополнен несколькими оттенками коричневого и бежевого. В доме есть представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом. Поместье оборудовано двумя кухнями, для гостей и дворецкого, каждая обставлена первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали.

Задний двор дома выходит прямо на запад, откуда открывается вид на невероятно красивые горы Санта-Роза. От полуденного зноя жильцов спасет пейзажный бассейн с собственным баром и специальные лоджии с кондиционерами. Придомовой интерьер дополняет внутренний дворик с кострищем и встроенным центром для барбекю.

Недвижимость,Фото,Кортни Кардашьян,Крис Дженнер,Синди Кроуфорд,Тим Кук,Apple,Газета.Ru,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители