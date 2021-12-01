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1 час назад

Самая дорогая недвижимость в России

Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых лучших способов сохранить свои деньги. Но что делать, когда в кармане завалялся лишний миллиард, а квартир в центре Москвы так много, что забываешь платить по счетам. Подборка самой дорогой недвижимости с «Авито» в галерее от «Рамблера».

Торгово-развлекательный комплекс в Москве, площадью 100000 м2 стоимостью 99 млрд рублей. Почему бы не продать, если найдётся желающий
1/9 Торгово-развлекательный комплекс в Москве, площадью 100000 м2 стоимостью 99 млрд рублей. Почему бы не продать, если найдётся желающий
Фото: АВИТО
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Не хотите управлять самым большим ТРЦ в Европе, можете вложиться в промышленность. На «Авито» продается участок 57,37 гектар в Москве всего за 40 млрд рублей!
2/9 Не хотите управлять самым большим ТРЦ в Европе, можете вложиться в промышленность. На «Авито» продается участок 57,37 гектар в Москве всего за 40 млрд рублей!
Фото: АВИТО
Мечтаете о собственном доме в центре столицы. К вашим услугам самый престижный лот Москвы – особняк площадью 3715 квадратных метров, с уютным внутренним двориком, который позволит отгородиться от шума, городской суеты и глобальных проблем всего за 5 669 047 500 рублей
3/9 Мечтаете о собственном доме в центре столицы. К вашим услугам самый престижный лот Москвы – особняк площадью 3715 квадратных метров, с уютным внутренним двориком, который позволит отгородиться от шума, городской суеты и глобальных проблем всего за 5 669 047 500 рублей
Фото: АВИТО
А если вдруг захотелось на море, но не хочется делить отдых с другими постояльцами, то вы можете приобрести новый курортный комплекс в пригороде Ялты. Цена вопроса - 3 786 067 964 рублей
4/9 А если вдруг захотелось на море, но не хочется делить отдых с другими постояльцами, то вы можете приобрести новый курортный комплекс в пригороде Ялты. Цена вопроса - 3 786 067 964 рублей
Фото: АВИТО
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Если вы уже приобрели всю самую дорогую недвижимость в России, то на «Авито» есть лот, который не оставит равнодушным ни одного инвестора. Двухуровневый пентхаус с 5 спальнями с захватывающими террасами, потрясающим видом на Нью-Йорк и необыкновенным освещением. Окунуться в жизнь «Большого яблока» можно всего лишь за 3 744 630 000 рублей
5/9 Если вы уже приобрели всю самую дорогую недвижимость в России, то на «Авито» есть лот, который не оставит равнодушным ни одного инвестора. Двухуровневый пентхаус с 5 спальнями с захватывающими террасами, потрясающим видом на Нью-Йорк и необыкновенным освещением. Окунуться в жизнь «Большого яблока» можно всего лишь за 3 744 630 000 рублей
Фото: АВИТО
Решили открыть свой отель? Вашему вниманию предлагается гостиница площадью 14000 м2 в центральном районе Санкт-Петербурга за 3,5 млрд рублей!
6/9 Решили открыть свой отель? Вашему вниманию предлагается гостиница площадью 14000 м2 в центральном районе Санкт-Петербурга за 3,5 млрд рублей!
Фото: АВИТО
Любите смотреть на городскую суету с высоты птичьего полета. Можете стать обладателем самого высокого пентхауса Европы общей площадью 2180 м2 за 2,6 млрд рублей
7/9 Любите смотреть на городскую суету с высоты птичьего полета. Можете стать обладателем самого высокого пентхауса Европы общей площадью 2180 м2 за 2,6 млрд рублей
Фото: АВИТО
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У вас большая семья и вы мечтаете о своей квартире в Сочи? К вашим услугам целый многоквартирный дом! 100 квартир оптом всего за 1 250 000 000 рублей
8/9 У вас большая семья и вы мечтаете о своей квартире в Сочи? К вашим услугам целый многоквартирный дом! 100 квартир оптом всего за 1 250 000 000 рублей
Фото: АВИТО
Для тех, кто хочет заняться более бизнесом на «Авито» продается кирпичный завод. Предприятие с доходностью более 200 млн рублей в год предлагается потенциальному покупателю за 790 млн рублей
9/9 Для тех, кто хочет заняться более бизнесом на «Авито» продается кирпичный завод. Предприятие с доходностью более 200 млн рублей в год предлагается потенциальному покупателю за 790 млн рублей
Фото: АВИТО

Торгово-развлекательный комплекс в Москве, площадью 100000 м2 стоимостью 99 млрд рублей. Почему бы не продать, если найдётся желающий.

Видео дня

Не хотите управлять самым большим ТРЦ в Европе, можете вложиться в промышленность. На «Авито» продается участок 57,37 гектар в Москве всего за 40 млрд рублей!

Мечтаете о собственном доме в центре столицы. К вашим услугам самый престижный лот Москвы – особняк площадью 3715 квадратных метров, с уютным внутренним двориком, который позволит отгородиться от шума, городской суеты и глобальных проблем всего за 5 669 047 500 рублей.

А если вдруг захотелось на море, но не хочется делить отдых с другими постояльцами, то вы можете приобрести новый курортный комплекс в пригороде Ялты. Цена вопроса - 3 786 067 964 рублей.

Если вы уже приобрели всю самую дорогую недвижимость в России, то на «Авито» есть лот, который не оставит равнодушным ни одного инвестора. Двухуровневый пентхаус с 5 спальнями с захватывающими террасами, потрясающим видом на Нью-Йорк и необыкновенным освещением. Окунуться в жизнь «Большого яблока» можно всего лишь за 3 744 630 000 рублей.

Решили открыть свой отель? Вашему вниманию предлагается гостиница площадью 14000 м2 в центральном районе Санкт-Петербурга за 3,5 млрд рублей!

Любите смотреть на городскую суету с высоты птичьего полета. Можете стать обладателем самого высокого пентхауса Европы общей площадью 2180 м2 за 2,6 млрд рублей.

У вас большая семья и вы мечтаете о своей квартире в Сочи? К вашим услугам целый многоквартирный дом! 100 квартир оптом всего за 1 250 000 000 рублей.

Для тех, кто хочет заняться более бизнесом на «Авито» продается кирпичный завод. Предприятие с доходностью более 200 млн рублей в год предлагается потенциальному покупателю за 790 млн рублей.

Недвижимость,Фото,
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