Самая дорогая недвижимость в России

Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых лучших способов сохранить свои деньги. Но что делать, когда в кармане завалялся лишний миллиард, а квартир в центре Москвы так много, что забываешь платить по счетам. Подборка самой дорогой недвижимости с «Авито» в галерее от «Рамблера».

1/9 Торгово-развлекательный комплекс в Москве, площадью 100000 м2 стоимостью 99 млрд рублей. Почему бы не продать, если найдётся желающий Фото: АВИТО Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Не хотите управлять самым большим ТРЦ в Европе, можете вложиться в промышленность. На «Авито» продается участок 57,37 гектар в Москве всего за 40 млрд рублей! Фото: АВИТО 3/9 Мечтаете о собственном доме в центре столицы. К вашим услугам самый престижный лот Москвы – особняк площадью 3715 квадратных метров, с уютным внутренним двориком, который позволит отгородиться от шума, городской суеты и глобальных проблем всего за 5 669 047 500 рублей Фото: АВИТО 4/9 А если вдруг захотелось на море, но не хочется делить отдых с другими постояльцами, то вы можете приобрести новый курортный комплекс в пригороде Ялты. Цена вопроса - 3 786 067 964 рублей Фото: АВИТО Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Если вы уже приобрели всю самую дорогую недвижимость в России, то на «Авито» есть лот, который не оставит равнодушным ни одного инвестора. Двухуровневый пентхаус с 5 спальнями с захватывающими террасами, потрясающим видом на Нью-Йорк и необыкновенным освещением. Окунуться в жизнь «Большого яблока» можно всего лишь за 3 744 630 000 рублей Фото: АВИТО 6/9 Решили открыть свой отель? Вашему вниманию предлагается гостиница площадью 14000 м2 в центральном районе Санкт-Петербурга за 3,5 млрд рублей! Фото: АВИТО 7/9 Любите смотреть на городскую суету с высоты птичьего полета. Можете стать обладателем самого высокого пентхауса Европы общей площадью 2180 м2 за 2,6 млрд рублей Фото: АВИТО Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 У вас большая семья и вы мечтаете о своей квартире в Сочи? К вашим услугам целый многоквартирный дом! 100 квартир оптом всего за 1 250 000 000 рублей Фото: АВИТО 9/9 Для тех, кто хочет заняться более бизнесом на «Авито» продается кирпичный завод. Предприятие с доходностью более 200 млн рублей в год предлагается потенциальному покупателю за 790 млн рублей Фото: АВИТО

Торгово-развлекательный комплекс в Москве, площадью 100000 м2 стоимостью 99 млрд рублей. Почему бы не продать, если найдётся желающий.

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Не хотите управлять самым большим ТРЦ в Европе, можете вложиться в промышленность. На «Авито» продается участок 57,37 гектар в Москве всего за 40 млрд рублей!

Мечтаете о собственном доме в центре столицы. К вашим услугам самый престижный лот Москвы – особняк площадью 3715 квадратных метров, с уютным внутренним двориком, который позволит отгородиться от шума, городской суеты и глобальных проблем всего за 5 669 047 500 рублей.

А если вдруг захотелось на море, но не хочется делить отдых с другими постояльцами, то вы можете приобрести новый курортный комплекс в пригороде Ялты. Цена вопроса - 3 786 067 964 рублей.

Если вы уже приобрели всю самую дорогую недвижимость в России, то на «Авито» есть лот, который не оставит равнодушным ни одного инвестора. Двухуровневый пентхаус с 5 спальнями с захватывающими террасами, потрясающим видом на Нью-Йорк и необыкновенным освещением. Окунуться в жизнь «Большого яблока» можно всего лишь за 3 744 630 000 рублей.

Решили открыть свой отель? Вашему вниманию предлагается гостиница площадью 14000 м2 в центральном районе Санкт-Петербурга за 3,5 млрд рублей!

Любите смотреть на городскую суету с высоты птичьего полета. Можете стать обладателем самого высокого пентхауса Европы общей площадью 2180 м2 за 2,6 млрд рублей.

У вас большая семья и вы мечтаете о своей квартире в Сочи? К вашим услугам целый многоквартирный дом! 100 квартир оптом всего за 1 250 000 000 рублей.