Россияне высмеяли квартиру за миллион долларов

В Екатеринбурге выставили на продажу шестикомнатный пентхаус общей площадью 329 квадратных метров. Риэлторы оценили квартиру в 79 миллионов рублей (около 1 миллион долларов США). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на городской портал E1.RU.
Интерьер пентхауса выдержан в классическом английском стиле. В доме есть подземный паркинг и охрана. Само жилище оборудовано по последнему слову техники — там есть сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение в комнатах, единый встроенный пылесос.
Несмотря на роскошь и высокую цену, россиянам элитная квартира не понравилась. Больше всего пользователей их рассмешил огромный плазменный телевизор, прикрепленный к стене в санузле, непосредственно над унитазом.
«Шею можно свернуть, сидя на троне, если телик пытаться посмотреть», — отметил один из читателей.
«Назначение телевизора в санузле вообще непонятно, тем более в таком ракурсе», — добавил другой.
«Снова пестрота, цыганщина. Денег много, вкуса нет», — констатировал третий.
Стоимость квартиры читатели также сочли неадекватной.