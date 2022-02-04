Россияне высмеяли квартиру за миллион долларов

В Екатеринбурге выставили на продажу шестикомнатный пентхаус общей площадью 329 квадратных метров. Риэлторы оценили квартиру в 79 миллионов рублей (около 1 миллион долларов США). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на городской портал E1.RU.

1/9 В Екатеринбурге выставили на продажу шестикомнатный пентхаус общей площадью 329 квадратных метров Фото: www.avito.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Риэлторы оценили квартиру в 79 миллионов рублей (около 1 миллион долларов США) Фото: www.avito.ru 3/9 Интерьер пентхауса выдержан в классическом английском стиле. В доме есть подземный паркинг и охрана. Само жилище оборудовано по последнему слову техники — там есть сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение в комнатах, единый встроенный пылесос Фото: www.avito.ru 4/9 Несмотря на роскошь и высокую цену, россиянам элитная квартира не понравилась. Больше всего пользователей их рассмешил огромный плазменный телевизор, прикрепленный к стене в санузле, непосредственно над унитазом Фото: www.avito.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 «Шею можно свернуть, сидя на троне, если телик пытаться посмотреть», — отметил один из читателей Фото: www.avito.ru 6/9 «Назначение телевизора в санузле вообще непонятно, тем более в таком ракурсе», — добавил другой Фото: www.avito.ru 7/9 «Снова пестрота, цыганщина. Денег много, вкуса нет», — констатировал третий Фото: www.avito.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Стоимость квартиры читатели также сочли неадекватной Фото: www.avito.ru 9/9

Интерьер пентхауса выдержан в классическом английском стиле. В доме есть подземный паркинг и охрана. Само жилище оборудовано по последнему слову техники — там есть сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение в комнатах, единый встроенный пылесос.

Несмотря на роскошь и высокую цену, россиянам элитная квартира не понравилась. Больше всего пользователей их рассмешил огромный плазменный телевизор, прикрепленный к стене в санузле, непосредственно над унитазом.

«Шею можно свернуть, сидя на троне, если телик пытаться посмотреть», — отметил один из читателей.

«Назначение телевизора в санузле вообще непонятно, тем более в таком ракурсе», — добавил другой.

«Снова пестрота, цыганщина. Денег много, вкуса нет», — констатировал третий.