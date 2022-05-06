В США продают дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса, об этом сообщает Lenta.ru. Риелторы обещают, что на прилегающем участке есть все необходимое для выживания в неспокойные времена.

1/12 В США продают дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса Фото: Realtor.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Риелторы обещают, что на прилегающем участке есть все необходимое для выживания в неспокойные времена Фото: Realtor.com 3/12 Дом расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр с видом на национальный лес Тонто Фото: Realtor.com 4/12 В коттедже есть две спальни, кухня, гостиная, кабинет, спортзал и несколько каминов Фото: Realtor.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра Фото: Realtor.com 6/12 Электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя Фото: Realtor.com 7/12 На участке есть вертолетная площадка и система подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак Фото: Realtor.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Сейчас тоннели используют для хранения вина и предметов искусства Фото: Realtor.com 9/12 Владельцы оценили необычную недвижимость в 5,75 миллиона долларов Фото: Realtor.com 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

Дом расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр с видом на национальный лес Тонто. В коттедже есть две спальни, кухня, гостиная, кабинет, спортзал и несколько каминов. На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра.

Электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя.

На участке есть вертолетная площадка и система подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак. Сейчас тоннели используют для хранения вина и предметов искусства.