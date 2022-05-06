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1 час назад

Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США

Александр Котлеткин

В США продают дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса, об этом сообщает Lenta.ru. Риелторы обещают, что на прилегающем участке есть все необходимое для выживания в неспокойные времена.

1/12 В США продают дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса
Фото: Realtor.com
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2/12 Риелторы обещают, что на прилегающем участке есть все необходимое для выживания в неспокойные времена
Фото: Realtor.com
3/12 Дом расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр с видом на национальный лес Тонто
Фото: Realtor.com
4/12 В коттедже есть две спальни, кухня, гостиная, кабинет, спортзал и несколько каминов
Фото: Realtor.com
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5/12 На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра
Фото: Realtor.com
6/12 Электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя
Фото: Realtor.com
7/12 На участке есть вертолетная площадка и система подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак
Фото: Realtor.com
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8/12 Сейчас тоннели используют для хранения вина и предметов искусства
Фото: Realtor.com
9/12 Владельцы оценили необычную недвижимость в 5,75 миллиона долларов
Фото: Realtor.com
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Дом расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр с видом на национальный лес Тонто. В коттедже есть две спальни, кухня, гостиная, кабинет, спортзал и несколько каминов. На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра.

Электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя.

На участке есть вертолетная площадка и система подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак. Сейчас тоннели используют для хранения вина и предметов искусства.

Владельцы оценили необычную недвижимость в 5,75 миллиона долларов.

Недвижимость,Фото,
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