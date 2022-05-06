В США продают дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса, об этом сообщает Lenta.ru. Риелторы обещают, что на прилегающем участке есть все необходимое для выживания в неспокойные времена.
Дом расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр с видом на национальный лес Тонто. В коттедже есть две спальни, кухня, гостиная, кабинет, спортзал и несколько каминов. На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра.
Электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя.
На участке есть вертолетная площадка и система подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак. Сейчас тоннели используют для хранения вина и предметов искусства.
Владельцы оценили необычную недвижимость в 5,75 миллиона долларов.