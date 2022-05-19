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58 минут назад

Самые дорогие улицы Москвы

Александр Котлеткин

Составлен рейтинг самых дорогих улиц Москвы. Об этом сообщает РБК. Согласно исследованиям агентства элитной недвижимости Savills, самые дорогие квартиры в Москве находятся в Гранатном переулке. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 3,595 миллиона рублей.

1/10 Cамые дорогие квартиры в Москве находятся в Гранатном переулке. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 3,595 миллиона рублей
Фото: google street view
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2/10 Клубный дом "Гранатный Палас" в Гранатном переулке
Фото: ТАСС
3/10 Также одной из улиц с самым дорогим жильем эксперты назвали Бутиковский переулок в Хамовниках, где квадратный метр в среднем обойдется в 3,4 миллиона рублей
Фото: google street view
4/10 Жилой комплекс «Copper House» в Бутиковском переулке
Фото: Wikipedia Commons
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5/10 На третьем месте находится Большая Дмитровка в Тверском районе с квадратным метром за 3,125 миллиона рублей
Фото: google street view
6/10 Улица Большая Дмитровка в Москве
Фото: РИА Новости
7/10 Квадратный метр жилья в Молочном переулке обойдется в 2,9 миллиона рублей
Фото: google street view
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8/10 Дом № 6 в Молочном переулке
Фото: ТАСС
9/10 Пятую строчку заняла Малая Никитская со средней стоимостью 2,56 миллиона рублей соответственно за квадратный метр
Фото: google street view
10/10 Особняк Рябушинского на Малой Никитской улице. Этот особняк возможно был домом Маргариты, героини романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"
Фото: ТАСС

Также одной из улиц с самым дорогим жильем эксперты назвали Бутиковский переулок в Хамовниках, где квадратный метр в среднем обойдется в 3,4 миллиона рублей.

На третьем месте находится Большая Дмитровка в Тверском районе с квадратным метром за 3,125 миллиона рублей.

Квадратный метр жилья в Молочном переулке обойдется в 2,9 миллиона рублей. Пятую строчку заняла Малая Никитская со средней стоимостью 2,56 миллиона рублей соответственно за квадратный метр.

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