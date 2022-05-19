Самые дорогие улицы Москвы

Составлен рейтинг самых дорогих улиц Москвы. Об этом сообщает РБК. Согласно исследованиям агентства элитной недвижимости Savills, самые дорогие квартиры в Москве находятся в Гранатном переулке. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 3,595 миллиона рублей.
Также одной из улиц с самым дорогим жильем эксперты назвали Бутиковский переулок в Хамовниках, где квадратный метр в среднем обойдется в 3,4 миллиона рублей.
На третьем месте находится Большая Дмитровка в Тверском районе с квадратным метром за 3,125 миллиона рублей.
Квадратный метр жилья в Молочном переулке обойдется в 2,9 миллиона рублей. Пятую строчку заняла Малая Никитская со средней стоимостью 2,56 миллиона рублей соответственно за квадратный метр.