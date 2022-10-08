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13 минут назад

Самое дорогое место на земле: как выглядит «Остров избранных»

Александр Котлеткин

Фишер-Айленд – крохотный остров в Атлантическом океане недалеко от Майами. Это место считается одним из самых закрытых и охраняемых от посторонних глаз на планете. Здесь живут только самые успешные и самые богатые люди со всего мира. Об этом рассказал портал IXBT.

1/10 Фишер-Айленд – крохотный остров в Атлантическом океане недалеко от Майами
Фото: fisherislandfica.com
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2/10 Это место считается одним из самых закрытых и охраняемых от посторонних глаз на планете
Фото: fisherislandfica.com
3/10 Здесь живут только самые успешные и самые богатые люди со всего мира
Фото: fisherislandfica.com
4/10 По данным переписи 2020 года, население острова миллионеров составляет 561 человек. Попасть сюда можно только на яхте или с помощью вертолета
Фото: fisherislandfica.com
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5/10 Покой жильцов круглосуточно оберегают сотрудники местной службы безопасности, а обслуживающий персонал обязан говорить на нескольких языках и уметь найти подход к любому клиенту
Фото: fisherislandfica.com
6/10 На острове также есть отели, школа, банк, больница, спа-салон и другая необходимая для жизни инфраструктура
Фото: fisherislandfica.com
7/10 Пляжи Фишер-Айленд усыпаны белоснежным песком, который доставили с Багамских островов
Фото: fisherislandfica.com
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8/10 Для отдыха жильцов есть несколько рукотворных озер и гольф-клуб
Фото: fisherislandfica.com
9/10 По самым скромным оценкам, стоимость жилья на острове колеблется от $700 тысяч до $10 миллионов
Фото: fisherislandfica.com
10/10 

По данным переписи 2020 года, население острова миллионеров составляет 561 человек. Попасть сюда можно только на яхте или с помощью вертолета. Покой жильцов круглосуточно оберегают сотрудники местной службы безопасности, а обслуживающий персонал обязан говорить на нескольких языках и уметь найти подход к любому клиенту. На острове также есть отели, школа, банк, больница, спа-салон и другая необходимая для жизни инфраструктура. Пляжи Фишер-Айленд усыпаны белоснежным песком, который доставили с Багамских островов. Для отдыха жильцов есть несколько рукотворных озер и гольф-клуб.

По самым скромным оценкам, стоимость жилья на острове колеблется от $700 тысяч до $10 миллионов.

Как выглядит поистине райский остров для избранных – в галерее «Рамблера».

Недвижимость,Фото,
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