Фишер-Айленд – крохотный остров в Атлантическом океане недалеко от Майами. Это место считается одним из самых закрытых и охраняемых от посторонних глаз на планете. Здесь живут только самые успешные и самые богатые люди со всего мира. Об этом рассказал портал IXBT.

1/10 Фишер-Айленд – крохотный остров в Атлантическом океане недалеко от Майами Фото: fisherislandfica.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Это место считается одним из самых закрытых и охраняемых от посторонних глаз на планете Фото: fisherislandfica.com 3/10 Здесь живут только самые успешные и самые богатые люди со всего мира Фото: fisherislandfica.com 4/10 По данным переписи 2020 года, население острова миллионеров составляет 561 человек. Попасть сюда можно только на яхте или с помощью вертолета Фото: fisherislandfica.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Покой жильцов круглосуточно оберегают сотрудники местной службы безопасности, а обслуживающий персонал обязан говорить на нескольких языках и уметь найти подход к любому клиенту Фото: fisherislandfica.com 6/10 На острове также есть отели, школа, банк, больница, спа-салон и другая необходимая для жизни инфраструктура Фото: fisherislandfica.com 7/10 Пляжи Фишер-Айленд усыпаны белоснежным песком, который доставили с Багамских островов Фото: fisherislandfica.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Для отдыха жильцов есть несколько рукотворных озер и гольф-клуб Фото: fisherislandfica.com 9/10 По самым скромным оценкам, стоимость жилья на острове колеблется от $700 тысяч до $10 миллионов Фото: fisherislandfica.com 10/10

По данным переписи 2020 года, население острова миллионеров составляет 561 человек. Попасть сюда можно только на яхте или с помощью вертолета. Покой жильцов круглосуточно оберегают сотрудники местной службы безопасности, а обслуживающий персонал обязан говорить на нескольких языках и уметь найти подход к любому клиенту. На острове также есть отели, школа, банк, больница, спа-салон и другая необходимая для жизни инфраструктура. Пляжи Фишер-Айленд усыпаны белоснежным песком, который доставили с Багамских островов. Для отдыха жильцов есть несколько рукотворных озер и гольф-клуб.

По самым скромным оценкам, стоимость жилья на острове колеблется от $700 тысяч до $10 миллионов.