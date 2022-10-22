Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
59 минут назад

Самые дорогие отели мира

Александр Котлеткин

Для путешественников выбор хорошего отеля часто становится гарантией отличного отдыха. Многие туристы проводят на сайтах бронирования несколько часов или даже дней, пытаясь найти номер своей мечты. Некоторые отели смогли настолько поднять плану в сфере обслуживания гостей, что ночь там стала не услугой, а настоящей привилегией. В таких заведениях проводят свои тусовки звезды шоу-бизнеса, останавливаются известные бизнесмены и представители аристократии. Список топ-10 самых дорогих отелей мира опубликовал портал Salon.ru

1/20 10. Plaza Athenèe, Франция
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/20 Отель с вековой историей. Plaza Athenèe был открыт в 1913 году по проекту архитектора Шарля Лефевра. Здание расположено в непосредственной близости от Елисейских полей. Отель славятся одним из самых лучших видов из окон в Париже. Стоимость проживания 1 ночи в Signature Eiffel Suite — 910 тысяч рублей
Фото: Plaza Athenèe
3/20 9. Burj Al Arab в Дубае, ОАЭ
Фото: globallookpress.com
4/20 Самый знаменитый отель Эмиратов. Здание стоит в море на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове, соединённом с землёй при помощи моста. Имея высоту 321 м, был самым высоким отелем в мире до возведения отеля Башня Розы высотой 333 м, который открылся в апреле 2008 года. Сутки в королевском люксе стоят 1,5 миллиона рублей, в президентском — 1 млн
Фото: Burj Al Arab
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/20 8. Palms Casino Resort, Лас-Вегас, США
Фото: Palms Casino Resort
6/20 Palms Casino Resort занимает две отдельные башни с 766 гостиничными номерами и люксами, ресторанов и развлекательных заведений. Отель принадлежит и управляется индейским племенем. Ночь в самом дорогом номере Empathy Suite составит от 2,5 до 5 миллионов рублей
Фото: Palms Casino Resort
7/20 7. Grand Hyatt Martinez в Каннах, Франция
Фото: Grand Hyatt Martinez
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/20 Еще один отель со столетней историей. Grand Hyatt Martinez считается настоящей жемчужиной французской ривьеры и притягивает к себе посетителей со всего мира. Номера категории premium стоят от 300 тысяч рублей за ночь, пентхаус — почти 3 миллиона
Фото: Grand Hyatt Martinez
9/20 6. Место Grand Resort Lagonissi в Афинах, Греция
Фото: Grand Resort Lagonissi
10/20 Grand Resort Lagonissi один из самых роскошных пляжных курортов рядом с Афинами, который предлагает бесконечное количество вариантов размещений. Но самым элитным считается Royal Villa, которое представляет собой luxury-дачу, где можно почувствовать запах моря и вкус спокойствия. Аренда виллы обойдется путешественникам в 3 миллиона рублей
Фото: Grand Resort Lagonissi
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/20 5. Laucala Island Resort Hilltop Estate
Фото: Laucala Island Resort Hilltop Estate
12/20 Это место представляет собой настоящий тропический рай для туристов на частном тропическом острове. Помимо пляжного отдыха, отель предлагает своим постояльцам каякинг, снорклинг, гольф и морскую рыбалку на шикарной яхте. Вилла здесь стоит 3 миллиона рублей за ночь
Фото: Laucala Island Resort Hilltop Estate
13/20 4. Raj Palace, Джайпур, Индия
Фото: Raj Palace
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/20 Самый дорогой отель Азии. Raj Palace был построен в 1727 году. Раньше это был настоящий дворец, где жила и принимала гостей королевская семья. Стоимость лучшего номера составляет более 3 миллионов рублей
Фото: Raj Palace
15/20 3. Отель Four Seasons, Нью-Йорк
Фото: Four Seasons
16/20 Отель Four Seasons - настоящая архитектурная легенда Манхеттена. Здание построено по проекту знаменитого архитектора Юймин Бэя в самом престижном районе города между Парк-авеню и Мэдисон-авеню. Отель славится незабываемыми видами на город и Центральный парк. Стоимость пентхауса Ty Warner составляет 3,5 миллиона рублей в сутки
Фото: Four Seasons
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/20 2. President Wilson, Женева, Швейцария
Фото: President Wilson
18/20 Этот стильный 5-звездочный отель находится на набережной Женевы. Из окон здания открывается живописный вид на Женевское озеро, Монблан и Альпы. Ночь в самом дорогом номере отеля Royal Penthouse Suite обойдется гостям в 4,2 миллиона рублей
Фото: President Wilson
19/20 1. Подводная лодка Lover's Deep Luxury, Сент-Люсия (Карибы)
Фото: Lover's Deep Luxury
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/20 Это самое секретное место отдыха на всей планете. Lover's Deep Luxury славится интерьерами пятизвездочного отеля, дворецким и шеф-поваром высшей категории. Стоимость пребывания на борту 8 миллионов рублей за ночь
Фото: Lover's Deep Luxury
Недвижимость,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители