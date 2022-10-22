Самые дорогие отели мира

Для путешественников выбор хорошего отеля часто становится гарантией отличного отдыха. Многие туристы проводят на сайтах бронирования несколько часов или даже дней, пытаясь найти номер своей мечты. Некоторые отели смогли настолько поднять плану в сфере обслуживания гостей, что ночь там стала не услугой, а настоящей привилегией. В таких заведениях проводят свои тусовки звезды шоу-бизнеса, останавливаются известные бизнесмены и представители аристократии. Список топ-10 самых дорогих отелей мира опубликовал портал Salon.ru