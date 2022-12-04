Самые дорогие города мира для жизни

Специалисты компании Economist Intelligence Unit назвали самые дорогие города в мире по итогам 2022 года. По мнению аналитиков, первое место в рейтинге Нью-Йорк и Сингапур. Вторую строчку списка занял израильский город Тель-Авив. В тройку лидеров по дороговизне также вошел Гонконг.

1/11 По данным портала Numbeo, для комфортной жизни в Нью-Йорке одному человеку в месяц требуется 86.000 рублей без учета аренды. При этом стоимость найма однокомнатной квартиры в центре города в среднем составляет 234.000 рублей. В пригороде – 142.000 рублей. Средний доход 374.000 рублей Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Сингапур - самый дорогой город Азии. Стоимость жизни здесь на одного человека составит 65.000 рублей. Аренда - 164.000 рублей в центре города и 121.000 рублей на окраинах. Средний доход 277.000 рублей Фото: globallookpress.com 3/11 Гонконг. 65.000 рублей на ежемесячные расходы. Аренда однушки 141.000 в центре города и 100.000 в районах. Средний доход 187.000 рублей Фото: globallookpress.com 4/11 Тель-Авив. 68.000 рублей на одного человека. Аренда однушки 106.000 и 82.000 тысячи рублей в месяц. Средний доход 194.000 рублей Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Лос-Анджелес. 66.000 рублей на ежемесячные расходы. Аренда однокомнатной квартиры 156.000 и 119.000 тысяч рублей. Средний доход 332.000 рублей Фото: globallookpress.com 6/11 Цюрих. 101.000 рублей на ежемесячные расходы. Аренда однушки 127.000 в центре города и 100.000 в районах. Средний доход 410.000 рублей Фото: globallookpress.com 7/11 Женева. Стоимость жизни здесь на одного человека составит 89.000 рублей. Стоимость найма однокомнатной квартиры в центре города в среднем составляет 130.000 рублей. В пригороде – 105.000 рублей. Средний доход 360.000 рублей Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Сан-Франциско. Стоимость жизни здесь на одного человека составит 86.000 рублей. Аренда - 201.000 рублей в центре города и 160.000 рублей на окраинах. Средний доход 397.000 рублей Фото: Wikipedia commons 9/11 Париж. 62.000 рублей на одного человека на жизнь в сердце Европы. Аренда однушки 83.000 и 61.000 тысячи рублей в месяц. Средний доход 169.000 рублей Фото: globallookpress.com 10/11 Копенгаген. 67.000 рублей на ежемесячные расходы. Аренда однокомнатной квартиры 107.000 и 79.000 тысяч рублей. Средний доход 224.000 рублей Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Сидней. 63.000 рублей на ежемесячные расходы. Аренда однушки 104.000 в центре города и 77.000 в районах. Средний доход 292.000 рубле Фото: Wikipedia commons

Как сообщает Газета.ru, рост цен в 172 городах, включенных в опрос, стал самым сильным за последние 20 лет. Особенно подорожал бензин, продукты питания, коммунальные услуги и товары для дома.