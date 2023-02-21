В последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. Об этом говорится в материалах сервиса bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на данный момент в Москве в жилых комплексах премиум-класса экспонируются 54 студии, пять студий есть в двух элитных ЖК. При этом, по словам экспертов, в 2017 году подобные квартиры были единичными, а в 2016-м на первичном рынке дорогого жилья их не было совсем.

Видео дня

Появление таких квартир специалисты объяснили изменением структуры премиальных новостроек — они превратились в самодостаточные кварталы, что подразумевает широкую линейку квартирографии. Среди причин также указали появление покупателей, которые сознательно ищут более компактные лоты.

По итогам 2022 года выяснилось, что в Москве стали меньше строить элитных апартаментов в сегменте премиального жилья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Бон Тон».

«Доля формата в дорогом сегменте недвижимости сократилась до 31 процента, в то время как в 2021 году на него приходилось 42 процента (остальной объем — традиционные квартиры)», — говорится в сообщении.

Эксперты компании NF Group отметили, что до пандемии COVID-19 в премиальном сегменте доля апартаментов составляла 50 процентов.

Основными причинами сокращения строительства элитных апартаментов специалисты считают экономическую ситуацию в городе и недостаток свободных площадей под застройку. Спрос на дорогое жилье ранее поддерживался за счет покупателей, которые приобретали недвижимость для сдачи в аренду иностранным туристам, которых в Москве с прошлой весны стало значительно меньше.

Районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в нецентральных районах Москвы назвали «Мосленте» аналитики жилого кластера «СОЮЗ». Лидерами рейтинга стали Нагатинский Затон и Даниловский район.

«На рынке премиум-класса выделяются четыре локации, где квартиры и апартаменты продаются по 500-600 тысяч рублей за квадратный метр — Нагатинский Затон и Даниловский район на юге, Хорошево-Мневники на северо-западе и Беговой — на ближнем севере», — говорится в релизе.

В районах Хорошевский и Сокольники показатель балансирует рядом с отметкой в 700 тысяч рублей за квадратный метр. Ожидаемо возглавляют рейтинг нецентральных локаций с самым дорогим жильем премиум-класса Дорогомилово — 948 тысяч рублей за квадратный метр и Раменки — 1016,6 тысяч рублей за квадратный метр.

Российские девелоперы заявили о новом этапе подорожания строительства жилья на 5–10%. Об этом сообщают «Известия».

«За последнее полугодие, по данным представителей отрасли, рост составил от 5 до 10%», — указывается в статье.

По словам коммерческого директора строительной компании Optima Development Дмитрия Голева, причина подорожания кроется в повышении цен на строительные материалы, также наблюдается дефицит оборудования и персонала.

Руководитель департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова пояснила, что за последний месяц цены на стройматериалы выросли на 2%, за полгода — на 5%.

В статье говорится, что к лету 2023 года бизнес анонсирует вероятный рост стоимости квартир в новостройках до 7%. Однако в Министерстве строительства заявили, что резкого скачка цен на стройматериалы в настоящее время не наблюдается.

С начала 2023 года среди городов России квадратный метр жилья в новостройках больше всего подорожал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Аналитики уточнили, что в среднем по стране стоимость квадратного метра за месяц подорожала на 0,5 процента. В Санкт-Петербурге динамика достигла 1,8 процента. Городом с подорожавшими новостройками также назвали Ростов-на-Дону, где подобные объекты прибавили в цене 1,4 процента. Ниже в списке расположились Челябинск с подорожанием на 1,1 процента, Екатеринбург (на 0,9 процента) и Москва (на 0,8 процента).

Что касается годовой динамики, то в сравнении с февралем 2022 года новостройки больше всего подорожали в Красноярске (на 15,5 процента) и Омске (на 15,2 процента). Топ-3 списка замкнула Казань с увеличением стоимости на 14,7 процента. В Москве за год квадратный метр прибавил в цене 11 процентов, в Санкт-Петербурге — 9,3 процента.

Цены на первичную жилую недвижимость в 2023 году могут снизиться на 10-15%, рассказал на IX Российском ипотечном конгрессе в Москве директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова.

"Мы не ожидаем роста цен на недвижимость. Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15%. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10% дисконта, лишь бы только быстрее продать", - сказала она.

Носова также отметила, что наметившееся снижение цен на новостройки вызвано искусственным их завышением на 30%, которое произошло при выдаче спонсируемой застройщиками ипотеки с околонулевой ставкой.

К концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). Об этом сообщает Росреестр, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За месяц в ТиНАО зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа. Округом Москвы с большим интересом к новостройкам также назвали Юго-Восточный АО, доля в котором достигла 14,2 процента. Топ-3 списка замкнул Западный округ с показателем в 13,7 процента.

Ниже в списке расположились Южный и Северный округа, где от общего числа договоров зарегистрировали 11,2 процента и 10,8 процента соответственно. При этом меньше всего договоров с новостройками подписали в Зеленоградском и Центральном округах — доли достигли 1,0 процента и 1,8 процента соответственно.