Крах крупного банка в США: Silicon Valley разорился менее чем за двое суток

Департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил в пятницу о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Соответствующее уведомление размещено на сайте департамента.

Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года, отмечает телеканал CNN. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. В четверг Silicon Valley объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит дополнительно акций на $2,25 млрд. Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. В пятницу утром отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве финансового учреждения, хотя обычно подобные объявления делаются после закрытия торгов на бирже вечером.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Биржи пока отреагировали на это умеренно, хотя, как отмечает газета The Wall Street Journal, такое крупное банкротство вызывает ассоциации с кризисом 2008 года и опасения цепной реакции и новых ударов по финансовой системе. Пока сильнее всего упал индекс Nasdaq, отражающий ситуацию в высокотехнологичном секторе (-1,76%). Индекс Dow Jones снизился на 1,07%, а S&P 500 - на 1,45%.

В Белом доме отреагировали на банкротство. Как заявила в пятницу на брифинге председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз, "министр финансов Джанет Йеллен внимательно следит за ситуацией вокруг Silicon Valley Bank".

"Наша банковская система сейчас является принципиально иной, чем 10 лет назад, и обладает всей необходимой устойчивостью", - заверила Роуз, отвечая на вопросы журналистов.

Крах Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в США вызван одномоментным набегом американских вкладчиков, желающих разом снять все деньги. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, комментируя сложившуюся ситуацию в финансовой системе Соединенных Штатов. Эксперт отметил, что оба банка специализировались на криптовалюте, а основными их активами были вложения в ценные бумаги.

«Стоимость ценных бумаг, связанных с криптовалютой, снизилась. Чтобы осуществить выдачу средств со вкладов, банки стали продавать бумаги с убытком. Когда данная информация просочилась, это привело к резкому увеличению числа желающих снять средства. А дальше классика — разрыв ликвидности, банкам нечем платить, поэтому вмешался регулятор в лице Федеральной резервной системы», — объяснил Неумывакин.

Он добавил, что в США есть еще несколько банков, связанных с рынками криптовалют. Однако, по его словам, если в этих учреждениях возникнут подобные проблемы, они не окажут существенного влияния на экономику США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти отказываются спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB), но готовы помочь вкладчикам. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ТАСС.

По словам министра, власти беспокоятся о вкладчиках и сосредоточены удовлетворении их потребностей. Банковская система США устойчива и после банкротства SVB эффекта домино не будет, указала она. Йеллен рассказала, что все выходные работала с банковскими регуляторами для разрешения ситуации.

Министр отметила, что власти рассматривают широкий спектр вариантов разрешения ситуации, в том числе приобретение SVB иностранным банком.

Банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщила американская газета The New York Times.

— Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка в пятницу. Крах вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами, — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков». В результате произошедшего акции резко упали.

Проблемы, с которыми столкнулся SVB могут распространиться по некоторым частям сектора. В связи с этим министр финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы, отмечается в материале.

В свою очередь американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.

Власти США должны действовать быстро, иначе может наступить крах экономики из-за банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в Twitter написал миллиардер Билл Экман.

«У правительства есть около 48 часов, чтобы исправить ошибку, которая скоро станет необратимой. Позволив SVB обанкротиться без защиты вкладчиков, мир столкнулся с тем, что такое незастрахованный депозит — неопределенный иск по необеспеченным долговым обязательствам к обанкротившемуся банку», — отметил Экман.

По его словам, если JPMorgan, Citibank или Bank of America не смогут купить SVB до открытия торгов в понедельник, либо правительство не предложит гарантии на депозиты банка, то могут произойти тяжелые последствия для всех незастрахованных депозитов, которые, скорее всего, будут массово сниматься.

Он добавил, что сложившуюся ситуацию можно было избежать, если бы правительство вовремя вмешалось и обеспечило бы депозиты банка.

Ранее в воскресенье газета Wall Street Journal писала, что криптовалюта USD Coin резко снизилась в цене после того, как управляющая ей компания Circle призналась в хранении $3,3 млрд в обанкротившемся банке SVB.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США и Федеральная резервная система прорабатывают вопрос по созданию фонда для защиты депозитов в банках, у которых могут быть проблемы из-за банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что регуляторы и ведомства надеются, что создание механизма защиты депозитов поможет успокоить клиентов и не допустить паники. Кроме того, регуляторы уже обсудили этот вопрос с руководителями кредитных учреждений.

Signature Bank, который пользовался большим спросом у американских криптокомпаний, решили закрыть. Это следует из совместного заявления ведомств. Речь идет о Министерстве финансов США, Федеральной резервной системе и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Такой шаг был сделан в связи с системными рисками.

Деятельность банка прекратилась после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Это крупнейшая разорившаяся кредитная организация со времен кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.

Что касается Signature Bank, то у всех вкладчиков банка будет полный доступ к своим вкладам. Также сообщается, что налогоплательщик не столкнется с убытками. Отстранено от должности высшее руководство.

В заявлении говорится, что все убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков возместят путем специальной оценки банков.

На 31 декабря 2022 года, у коммерческого Signature Bank были общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд, следует из данных Департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. До этого закрылся криптовалютный банк Silvergate, который инвестировал в стартапы.

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в крахе банков Silicon Valley и Signature Bank. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Белом доме.

При этом Байден считает, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он отметил, что граждане США не понесут потерь из-за ситуаций с Silicon Valley и Signature Bank.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB), не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. В CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать. В сообщении отметили, что европейский эталонный индекс Euro Stoxx 600 после начала торгов сократился на 2,5%, лондонский FTSE 100 снизился на 2,2%, а Stoxx Europe 600 Banks обвалился на 5% впервые с марта 2021 года.

До этого Федеральная резервная система Соединенных Штатов приняла решение предоставить банкам дополнительные средства для защиты финансовой устойчивости.

Накануне Минфин США в совместном заявлении с Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта.

Джо Байден выступит с обращением по защите банковской системы Соединённых Штатов Америки в понедельник, 13 марта.

Политик расскажет, как в стране поддержат устойчивую банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления.

По распоряжению американского президента глава минфина США и директор совета по национальной экономике на выходных искали решение из-за банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank.

Байден сообщил, что такое решение нашли и оно позволит защитить рабочих и малый бизнес, также финансовую систему США.

Президент США пообещал, что под угрозой не окажутся доллары налогоплательщиков.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, председатель федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг и глава ФРС Джером Пауэлл заявили, что Федеральный резерв сделает доступным дополнительное финансирование банков для того, чтобы у них были средства для вкладчиков.

Вкладчикам банка-банкрота Silicon Valley Bank (SVB) откроют доступ к их сбережениям с 13 марта. Клиентов закрытого в воскресенье, 12 марта Signature Bank Ньй-Йорка тоже защитят.

Читать новость полностью

США угрожает катастрофа банковской системы, если власти не спасут средства вкладчиков Silicon Valley Bank. Об этом пишет издание Axios.

«Президенту Байдену угрожает катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет спасти вкладчиков Silicon Valley Bank прежде чем в понедельник, 13 марта откроются отделения», - пишет издание.

Журналисты отмечают, что в других странах доминируют три или четыре банка. США с их тысячами банков — исключение.

«Задача Федеральной корпорации страхования депозитов состоит в том, чтобы до последнего укреплять доверие к каждому из этих банков. Сейчас эта работа стала труднее и актуальнее, чем когда-либо», - резюмирует издание.

Независимый экономический эксперт Людмила Коваленко в беседе со «Звездой» проанализировала кризис банковской системы, сложившийся в США. По ее словам, американская финансовая политика зашла в тупик.

«Американская финансовая политика зашла в тупик. Поскольку доллар остается резервной валютой и альтернативы нет, они как-то справляются. Но возьмите и сопоставьте это с госдолгом США, который достиг астрономических цифр. Ни одна пирамида не может долго стоять на своей верхушке. Финансы - это острый кончик пирамиды, а внизу - товарное производство», - объяснила Коваленко.

Аналитик полагает, что подобное массовое закрытие банков для финансовой системы США нехарактерно. Более того, такое явление может спровоцировать серьезный экономический коллапс, схожий с Великой депрессией в Штатах в начале XX века. При этом Коваленко назвала примерный срок наступления трудностей в стране.